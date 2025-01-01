ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Проверка состоянияTerminalInfoDouble 

TerminalInfoDouble

Возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы.

double  TerminalInfoDouble(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.

Возвращаемое значение

Значение типа double.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем баланс пользователя в MQL5.community
   double balance = TerminalInfoDouble(TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE);
 
//--- выводим полученное значение в журнал
   PrintFormat("Balance in MQL5.community: %.2f"balance);
   /*
   результат
   Balance in MQL5.community: 230.50
   */
  }