Возвращает значение соответствующего свойства окружения mql5-программы.
double TerminalInfoDouble(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE.
Возвращаемое значение
Значение типа double.
Пример:
