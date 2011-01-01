ObjectSetInteger

Задает значение соответствующего свойства объекта. Свойство объекта должно быть типов datetime, int, color, bool или char. Существует 2 варианта функции.

Установка значения свойства, не имеющего модификатора

bool ObjectSetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long prop_value

);

Установка значения свойства с указанием модификатора

bool ObjectSetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier,

long prop_value

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in] Имя объекта.

prop_id

[in] Идентификатор свойства объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Модификатор указанного свойства. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.

prop_value

[in] Значение свойства.

Возвращаемое значение

Возвращает true только в том случае, если команда на изменение свойств графического объекта успешно отправлена графику, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует асинхронный вызов – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление.

Для проверки результата выполнения на чужом графике можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство объекта. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд чужого графика и дожидаются результата выполнения, то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример создания таблицы Web-цветов

//+------------------------------------------------------------------+

//| Table of Web Colors|

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp |

//| https://www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#define X_SIZE 140 // ширина объекта OBJ_EDIT

#define Y_SIZE 33 // ширина объекта OBJ_EDIT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Массив Web-цветов

//+------------------------------------------------------------------+

color ExtClr[140]=

{

clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,

clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,

clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,

clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,

clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,

clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,

clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,

clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,

clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,

clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,

clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,

clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,

clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,

clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,

clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,

clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,

clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание и инициализация объекта OBJ_EDIT |

//+------------------------------------------------------------------+

void CreateColorBox(int x,int y,color c)

{

//--- сгенерируем по имени цвета имя для нового объекта

string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;

//--- создадим новый объект OBJ_EDIT

if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))

{

Print("Не удалось создать объект: '",name,"'");

return;

}

//--- зададим координаты точки привязки, ширину и высоту в пикселях

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);

//--- установим цвет текста для объекта

if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

else ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);

//--- установим цвет фона

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);

//--- установим текст объекта OBJ_EDIT соответствующим цвету фона

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция запуска скрипта на выполнение |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- создадим таблицу из цветовых блоков 7х20

for(uint i=0;i<140;i++)

CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);

}

