Задает значение соответствующего свойства объекта. Свойство объекта должно быть типов datetime, int, color, bool или char. Существует 2 варианта функции.

Установка значения свойства, не имеющего модификатора

bool  ObjectSetInteger(
   long                             chart_id,      // идентификатор графика
   string                           name,          // имя
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER     prop_id,       // свойство
   long                             prop_value     // значение
   );

Установка значения свойства с указанием модификатора

bool  ObjectSetInteger(
   long                             chart_id,      // идентификатор графика
   string                           name,          // имя
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER     prop_id,       // свойство
   int                              prop_modifier// модификатор
   long                             prop_value     // значение
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in]  Имя объекта.

prop_id

[in]  Идентификатор свойства объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in]  Модификатор указанного свойства. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.

prop_value

[in]  Значение свойства.

Возвращаемое значение

Возвращает true только в том случае, если команда на изменение свойств графического объекта успешно отправлена графику, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует асинхронный вызов – это означает, что функция не дожидается выполнения команды, успешно поставленной в очередь указанного графика, а сразу же возвращает управление.

Для проверки результата выполнения на чужом графике можно использовать функцию, запрашивающую указанное свойство объекта. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд чужого графика и дожидаются результата выполнения, то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример создания таблицы Web-цветов

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Table of Web Colors|
//|                         Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp |
//|                                       https://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#define X_SIZE 140      // ширина объекта OBJ_EDIT
#define Y_SIZE 33       // ширина объекта OBJ_EDIT
//+------------------------------------------------------------------+
//| Массив Web-цветов
//+------------------------------------------------------------------+
color ExtClr[140]=
  {
   clrAliceBlue,clrAntiqueWhite,clrAqua,clrAquamarine,clrAzure,clrBeige,clrBisque,clrBlack,clrBlanchedAlmond,
   clrBlue,clrBlueViolet,clrBrown,clrBurlyWood,clrCadetBlue,clrChartreuse,clrChocolate,clrCoral,clrCornflowerBlue,
   clrCornsilk,clrCrimson,clrCyan,clrDarkBlue,clrDarkCyan,clrDarkGoldenrod,clrDarkGray,clrDarkGreen,clrDarkKhaki,
   clrDarkMagenta,clrDarkOliveGreen,clrDarkOrange,clrDarkOrchid,clrDarkRed,clrDarkSalmon,clrDarkSeaGreen,
   clrDarkSlateBlue,clrDarkSlateGray,clrDarkTurquoise,clrDarkViolet,clrDeepPink,clrDeepSkyBlue,clrDimGray,
   clrDodgerBlue,clrFireBrick,clrFloralWhite,clrForestGreen,clrFuchsia,clrGainsboro,clrGhostWhite,clrGold,
   clrGoldenrod,clrGray,clrGreen,clrGreenYellow,clrHoneydew,clrHotPink,clrIndianRed,clrIndigo,clrIvory,clrKhaki,
   clrLavender,clrLavenderBlush,clrLawnGreen,clrLemonChiffon,clrLightBlue,clrLightCoral,clrLightCyan,
   clrLightGoldenrod,clrLightGreen,clrLightGray,clrLightPink,clrLightSalmon,clrLightSeaGreen,clrLightSkyBlue,
   clrLightSlateGray,clrLightSteelBlue,clrLightYellow,clrLime,clrLimeGreen,clrLinen,clrMagenta,clrMaroon,
   clrMediumAquamarine,clrMediumBlue,clrMediumOrchid,clrMediumPurple,clrMediumSeaGreen,clrMediumSlateBlue,
   clrMediumSpringGreen,clrMediumTurquoise,clrMediumVioletRed,clrMidnightBlue,clrMintCream,clrMistyRose,clrMoccasin,
   clrNavajoWhite,clrNavy,clrOldLace,clrOlive,clrOliveDrab,clrOrange,clrOrangeRed,clrOrchid,clrPaleGoldenrod,
   clrPaleGreen,clrPaleTurquoise,clrPaleVioletRed,clrPapayaWhip,clrPeachPuff,clrPeru,clrPink,clrPlum,clrPowderBlue,
   clrPurple,clrRed,clrRosyBrown,clrRoyalBlue,clrSaddleBrown,clrSalmon,clrSandyBrown,clrSeaGreen,clrSeashell,
   clrSienna,clrSilver,clrSkyBlue,clrSlateBlue,clrSlateGray,clrSnow,clrSpringGreen,clrSteelBlue,clrTan,clrTeal,
   clrThistle,clrTomato,clrTurquoise,clrViolet,clrWheat,clrWhite,clrWhiteSmoke,clrYellow,clrYellowGreen
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создание и инициализация объекта OBJ_EDIT                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateColorBox(int x,int y,color c)
  {
//--- сгенерируем по имени цвета имя для нового объекта 
      string name="ColorBox_"+(string)x+"_"+(string)y;
//--- создадим новый объект OBJ_EDIT
   if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_EDIT,0,0,0))
     {
      Print("Не удалось создать объект: '",name,"'");
      return;
     }
//--- зададим координаты точки привязки, ширину и высоту в пикселях
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x*X_SIZE);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y*Y_SIZE);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE,X_SIZE);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YSIZE,Y_SIZE);
//--- установим цвет текста для объекта 
   if(clrBlack==c) ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);
   else            ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrBlack);
//--- установим цвет фона
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_BGCOLOR,c);
//--- установим текст объекта OBJ_EDIT соответствующим цвету фона
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,(string)c);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция запуска скрипта на выполнение                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- создадим таблицу из цветовых блоков 7х20
   for(uint i=0;i<140;i++)
      CreateColorBox(i%7,i/7,ExtClr[i]);
  }

Смотри также

Типы объектов, Свойства объектов