MathRand
Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767.
|
int MathRand();
Возвращаемое значение
Целое число в диапазоне от 0 до 32767.
Примечание
Перед первым вызовом функции необходимо использовать функцию MathSrand, чтобы перевести генератор псевдослучайных чисел в начальное состояние.
Примечание
Вместо функции MathRand() можно использовать функцию rand().
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+