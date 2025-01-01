//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- при каждом запуске устанавливаем новое начальное состояние для генерации ряда псевдослучайных целых чисел

MathSrand(GetTickCount());

//--- в цикле выводим в журнал 10 сгенерированных псевдослучайных целых чисел

for(int i=0; i<10; i++)

{

int rand_value=MathRand();

PrintFormat("Псевдослучайное целое число №%d: %u",i+1,rand_value);

}

}