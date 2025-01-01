ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Математические функцииMathRand 

MathRand

Возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767.

int  MathRand();

Возвращаемое значение

Целое число в диапазоне от 0 до 32767.

Примечание

Перед первым вызовом функции необходимо использовать функцию MathSrand, чтобы перевести генератор псевдослучайных чисел в начальное состояние.

Примечание

Вместо функции MathRand() можно использовать функцию rand().

 

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- при каждом запуске устанавливаем новое начальное состояние для генерации ряда псевдослучайных целых чисел
   MathSrand(GetTickCount());
//--- в цикле выводим в журнал 10 сгенерированных псевдослучайных целых чисел
   for(int i=0i<10i++)
     {
      int rand_value=MathRand();
      PrintFormat("Псевдослучайное целое число №%d: %u",i+1,rand_value);
     }
  }