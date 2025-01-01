ArrayCompare

Возвращает результат сравнения двух массивов одинакового типа. Может использоваться для сравнения массивов простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов - то есть не содержащих строк, динамических массивов, классов или других структур содержащих сложные объекты.

int ArrayCompare(

const void& array1[],

const void& array2[],

int start1=0,

int start2=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

array1[]

[in] Первый массив.

array2[]

[in] Второй массив.

start1=0

[in] Начальный индекс элемента в первом массиве, с которого начнется сравнение. По умолчанию стартовый индекс - 0.

start2=0

[in] Начальный индекс элемента во втором массиве, с которого начнется сравнение. По умолчанию стартовый индекс - 0.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество элементов, которые нужно сравнить. По умолчанию в сравнении участвуют все элементы обоих массивов (count=WHOLE_ARRAY).

Возвращаемое значение

-1, если array1[] меньше array2[]

0, если array1[] и array2[] равны

1, если array1[] больше array2[]

-2, при возникновении ошибки из-за несовместимости типов сравниваемых массивов, или при значениях start1, start2 или count, приводящих к выходу за пределы массива.

Примечание

При разных размерах сравниваемых массивов и с указанным значением count=WHOLE_ARRAY для случая, когда один массив является точным подмножеством другого, функция не вернёт 0 (массивы не будут считаться равными). В этом случае будет возвращен результат сравнения размеров этих массивов: -1, если размер array1[] меньше размера array2[] или 1 в противном случае.

Пример: