- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayCompare
Возвращает результат сравнения двух массивов одинакового типа. Может использоваться для сравнения массивов простых типов или пользовательских структур, не имеющих сложных объектов - то есть не содержащих строк, динамических массивов, классов или других структур содержащих сложные объекты.
|
int ArrayCompare(
Параметры
array1[]
[in] Первый массив.
array2[]
[in] Второй массив.
start1=0
[in] Начальный индекс элемента в первом массиве, с которого начнется сравнение. По умолчанию стартовый индекс - 0.
start2=0
[in] Начальный индекс элемента во втором массиве, с которого начнется сравнение. По умолчанию стартовый индекс - 0.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество элементов, которые нужно сравнить. По умолчанию в сравнении участвуют все элементы обоих массивов (count=WHOLE_ARRAY).
Возвращаемое значение
- -1, если array1[] меньше array2[]
- 0, если array1[] и array2[] равны
- 1, если array1[] больше array2[]
- -2, при возникновении ошибки из-за несовместимости типов сравниваемых массивов, или при значениях start1, start2 или count, приводящих к выходу за пределы массива.
Примечание
При разных размерах сравниваемых массивов и с указанным значением count=WHOLE_ARRAY для случая, когда один массив является точным подмножеством другого, функция не вернёт 0 (массивы не будут считаться равными). В этом случае будет возвращен результат сравнения размеров этих массивов: -1, если размер array1[] меньше размера array2[] или 1 в противном случае.
Пример:
|
//--- глобальные переменные