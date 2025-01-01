- Alert
Посылает терминалу команду на завершение работы.
bool TerminalClose(
Параметры
ret_code
[in] Код возврата, возвращаемый процессом клиентского терминала при завершении работы.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Функция TerminalClose() не производит немедленной остановки работы терминала, она просто посылает терминалу команду на завершение.
В коде советника, вызвавшего TerminalClose(), должны быть сделаны все приготовления для немедленного завершения работы (например, должны быть штатным образом закрыты все ранее открытые файлы). Сразу после вызова этой функции должен идти оператор return.
Параметр ret_code позволяет указывать нужный код возврата для анализа причин программного прекращения работы терминала при его запуске из командной строки.
Пример:
//--- input parameters
Смотри также
Выполнение программ, Ошибки выполнения, Причины деинициализации