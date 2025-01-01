//--- input parameters

input int tiks_before=500; // количество тиков до завершения

input int pips_to_go=15; // расстояние в пипсах

input int seconds_st=50; // сколько секунд даем эксперту

//--- globals

datetime launch_time;

int tick_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(__FUNCTION__," reason code = ",reason);

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static double first_bid=0.0;

MqlTick tick;

double distance;

//---

SymbolInfoTick(_Symbol,tick);

tick_counter++;

if(first_bid==0.0)

{

launch_time=tick.time;

first_bid=tick.bid;

Print("first_bid =",first_bid);

return;

}

//--- ход цены в пунктах

distance=(tick.bid-first_bid)/_Point;

//--- выведем сообщение, чтобы отслеживать работу советника

string comm="С момента запуска:\r

\x25CF прошло секунд: "+

IntegerToString(tick.time-launch_time)+" ;"+

"\r

\x25CF поступило тиков: "+(string)tick_counter+" ;"+

"\r

\x25CF цена прошла в пунктах: "+StringFormat("%G",distance);

Comment(comm);

//--- секция проверки условий для закрытия терминала

if(tick_counter>=tiks_before)

TerminalClose(0); // выход по счетчику тиков

if(distance>pips_to_go)

TerminalClose(1); // прошли вверх на pips_to_go пипсов

if(distance<-pips_to_go)

TerminalClose(-1); // прошли вниз на pips_to_go пипсов

if(tick.time-launch_time>seconds_st)

TerminalClose(100); // завершение работы по таймауту

//---

}