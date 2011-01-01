//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_ChartIndicatorDelete.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- plot Histogram

#property indicator_label1 "Histogram"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- input parameters

input int first_param=1;

input int second_param=2;

input int third_param=3;

input bool wrong_init=true;

//--- indicator buffers

double HistogramBuffer[];

string shortname;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int res=INIT_SUCCEEDED;

//--- привяжем массив HistogramBuffer к индикаторному буферу

SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- сконструируем короткое имя индикатора на основе входных параметров

shortname=StringFormat("Demo_ChartIndicatorDelete(%d,%d,%d)",

first_param,second_param,third_param);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);

//--- если задано принудительное завершение индикатора, вернем ненулевое значение

if(wrong_init) res=INIT_FAILED;

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- начальная позиция для работы в цикле

int start=prev_calculated-1;

if(start<0) start=0;

//--- заполняем индикаторный буфер значениями

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

HistogramBuffer[i]=close[i];

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| обработчик события Deinit |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

PrintFormat("%s: Код причины деинициализации=%d",__FUNCTION__,reason);

if(reason==REASON_INITFAILED)

{

PrintFormat("Индикатор с коротким именем %s (файл %s) удаляет себя с графика",shortname,__FILE__);

int window=ChartWindowFind();

bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,shortname);

//--- проанализируем результат вызова ChartIndicatorDelete()

if(!res)

{

PrintFormat("Не удалось удалить индикатор %s с окна #%d. Код ошибки %d",

shortname,window,GetLastError());

}

}

}