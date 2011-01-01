ДокументацияРазделы
ChartIndicatorDelete

Удаляет с указанного окна графика индикатор с указанным именем.

bool  ChartIndicatorDelete(
   long           chart_id,              // идентификатор графика
   int            sub_window             // номер подокна
   const string   indicator_shortname    // короткое имя индикатора
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

sub_window

[in]  Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.

const indicator_shortname

[in]  Короткое имя индикатора, которое задается в свойстве INDICATOR_SHORTNAME функцией IndicatorSetString(). Получить короткое имя индикатора можно функцией ChartIndicatorName().

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного удаления индикатора, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Если в указанном подокне графика существует несколько индикаторов с одинаковым коротким именем, то будет удален первый по порядку.

Если на значениях удаляемого индикатора построены другие индикаторы на этом же графике, то они также будут удалены.

Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла, содержащего исходный код индикатора.

Удаление индикатора с графика не означает, что расчетная часть индикатора также будет удалена из памяти терминала. Для освобождения хэндла индикатора используйте функцию IndicatorRelease().

Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции ChartIndicatorDelete() производится именно по короткому имени.

Пример удаления индикатора при неудачной инициализации:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Demo_ChartIndicatorDelete.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot Histogram
#property indicator_label1  "Histogram"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      first_param=1;
input int      second_param=2;
input int      third_param=3;
input bool     wrong_init=true;
//--- indicator buffers
double         HistogramBuffer[];
string         shortname;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   int res=INIT_SUCCEEDED;
//--- привяжем массив HistogramBuffer к индикаторному буферу
   SetIndexBuffer(0,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- сконструируем короткое имя индикатора на основе входных параметров
   shortname=StringFormat("Demo_ChartIndicatorDelete(%d,%d,%d)",
                          first_param,second_param,third_param);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);
//--- если задано принудительное завершение индикатора, вернем ненулевое значение
   if(wrong_init) res=INIT_FAILED;
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- начальная позиция для работы в цикле
   int start=prev_calculated-1;
   if(start<0) start=0;
//--- заполняем индикаторный буфер значениями
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      HistogramBuffer[i]=close[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| обработчик события Deinit                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   PrintFormat("%s: Код причины деинициализации=%d",__FUNCTION__,reason);
   if(reason==REASON_INITFAILED)
     {
      PrintFormat("Индикатор с коротким именем %s (файл %s) удаляет себя с графика",shortname,__FILE__);
      int window=ChartWindowFind();
      bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,shortname);
      //--- проанализируем результат вызова ChartIndicatorDelete()
      if(!res)
        {
         PrintFormat("Не удалось удалить индикатор %s с окна #%d. Код ошибки %d",
                     shortname,window,GetLastError());
        }
     }
  }

