TimeCurrent

Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов. В обработчике OnTick() данная функция вернет время пришедшего обрабатываемого тика. В других случаях (например, вызов в обработчиках OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() и так далее) это – время прихода последней котировки по любому символу, доступного в окне "Обзор рынка", то самое время, которое показано в заголовке этого окна. Значение времени формируется на торговом сервере и не зависит от настроек времени на компьютере пользователя. Существует 2 варианта функции.

Вызов без параметров

datetime TimeCurrent();

Вызов с параметром типа MqlDateTime

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

Параметры

dt_struct

[out] Переменная типа структуры MqlDateTime.

Возвращаемое значение

Значение типа datetime

Примечание

Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.

Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.

При работе в тестере стратегий время последней котировки TimeCurrent() моделируется в соответствии с историческими данными.

Пример: