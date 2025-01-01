TimeCurrent
Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов. В обработчике OnTick() данная функция вернет время пришедшего обрабатываемого тика. В других случаях (например, вызов в обработчиках OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() и так далее) это – время прихода последней котировки по любому символу, доступного в окне "Обзор рынка", то самое время, которое показано в заголовке этого окна. Значение времени формируется на торговом сервере и не зависит от настроек времени на компьютере пользователя. Существует 2 варианта функции.
Вызов без параметров
datetime TimeCurrent();
Вызов с параметром типа MqlDateTime
datetime TimeCurrent(
Параметры
dt_struct
[out] Переменная типа структуры MqlDateTime.
Возвращаемое значение
Значение типа datetime
Примечание
Если в качестве параметра была передана переменная типа структуры MqlDateTime, то она заполняется соответствующим образом.
Для организации счетчиков и таймеров высокого разрешения нужно использовать функцию GetTickCount(), которая выдает значения в миллисекундах.
При работе в тестере стратегий время последней котировки TimeCurrent() моделируется в соответствии с историческими данными.
Пример:
void OnStart()