Глобальные переменные клиентского терминала

Группа функций, предназначенных для работы с глобальными переменными.

Не следует путать глобальные переменные клиентского терминала с переменными, объявленными на глобальном уровне mql5-программы.

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.

Глобальные переменные клиентского терминала доступны одновременно из всех mql5-программ, запущенных на клиентском терминале.