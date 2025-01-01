- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Глобальные переменные клиентского терминала
Группа функций, предназначенных для работы с глобальными переменными.
Не следует путать глобальные переменные клиентского терминала с переменными, объявленными на глобальном уровне mql5-программы.
Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.
Глобальные переменные клиентского терминала доступны одновременно из всех mql5-программ, запущенных на клиентском терминале.
|
Функция
|
Действие
|
Проверяет существование глобальной переменной с указанным именем
|
Возвращает время последнего доступа к глобальной переменной
|
Удаляет глобальную переменную
|
Запрашивает значение глобальной переменной
|
Возвращает имя глобальной переменной по порядковому номеру в списке глобальных переменных
|
Устанавливает новое значение глобальной переменной
|
Принудительно записывает содержимое всех глобальных переменных на диск
|
Устанавливает новое значение глобальной переменной, которая существует только на время текущего сеанса работы терминала
|
Устанавливает новое значение существующей глобальной переменной по условию
|
Удаляет глобальные переменные с указанным префиксом в имени
|
Возвращает общее количество глобальных переменных