ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Глобальные переменные терминала 

Глобальные переменные клиентского терминала

Группа функций, предназначенных для работы с глобальными переменными.

Не следует путать глобальные переменные клиентского терминала с переменными, объявленными на глобальном уровне mql5-программы.

Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.

Глобальные переменные клиентского терминала доступны одновременно из всех mql5-программ, запущенных на клиентском терминале.

Функция

Действие

GlobalVariableCheck

Проверяет существование глобальной переменной с указанным именем

GlobalVariableTime

Возвращает время последнего доступа к глобальной переменной

GlobalVariableDel

Удаляет глобальную переменную

GlobalVariableGet

Запрашивает значение глобальной переменной

GlobalVariableName

Возвращает имя глобальной переменной по порядковому номеру в списке глобальных переменных

GlobalVariableSet

Устанавливает новое значение глобальной переменной

GlobalVariablesFlush

Принудительно записывает содержимое всех глобальных переменных на диск

GlobalVariableTemp

Устанавливает новое значение глобальной переменной, которая существует только на время текущего сеанса работы терминала

GlobalVariableSetOnCondition

Устанавливает новое значение существующей глобальной переменной по условию

GlobalVariablesDeleteAll

Удаляет глобальные переменные с указанным префиксом в имени

GlobalVariablesTotal

Возвращает общее количество глобальных переменных