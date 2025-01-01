- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Проверка состояния
Функции, возвращающие параметры текущего состояния клиентского терминала
|
Функция
|
Действие
|
Возвращает значение последней ошибки
|
Возвращает true, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы
|
Возвращает код причины деинициализации
|
Возвращает значение целого типа соответствующего свойства окружения mql5-программы
|
Возвращает значение типа double соответствующего свойства окружения mql5-программы
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства окружения mql5-программы
|
Возвращает значение целого типа соответствующего свойства запущенной mql5-программы
|
Возвращает значение типа string соответствующего свойства запущенной mql5-программы
|
Возвращает имя символа текущего графика.
|
Возвращает значение таймфрейма текущего графика
|
Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика
|
Возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.