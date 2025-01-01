ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Проверка состояния 

Проверка состояния

Функции, возвращающие параметры текущего состояния клиентского терминала

Функция

Действие

GetLastError

Возвращает значение последней ошибки

IsStopped

Возвращает true, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы

UninitializeReason

Возвращает код причины деинициализации

TerminalInfoInteger

Возвращает значение целого типа соответствующего свойства окружения mql5-программы

TerminalInfoDouble

Возвращает значение типа double соответствующего свойства окружения mql5-программы

TerminalInfoString

Возвращает значение типа string соответствующего свойства окружения mql5-программы

MQLInfoInteger

Возвращает значение целого типа соответствующего свойства запущенной mql5-программы

MQLInfoString

Возвращает значение типа string соответствующего свойства запущенной mql5-программы

Symbol

Возвращает имя символа текущего графика.

Period

Возвращает значение таймфрейма текущего графика

Digits

Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика

Point

Возвращает размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.