ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Торговые функцииHistoryOrderGetString 

HistoryOrderGetString

Возвращает запрошенное свойство ордера. Свойство ордера должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

string  HistoryOrderGetString(
   ulong                       ticket_number,     // тикет
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id        // идентификатор свойства
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  HistoryOrderGetString(
   ulong                       ticket_number,     // тикет
   ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING  property_id,       // идентификатор свойства
   string&                     string_var         // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

ticket_number

[in]  Тикет ордера.

property_id

[in]  Идентификатор свойства ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.

string_var

[out]  Переменная типа string, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа string.

Примечание

Не следует путать между собой ордера из торговой истории и действующие отложенные ордера, которые отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Список ордеров, которые были отменены или привели к проведению торговой операции, можно посмотреть  в закладке "История" на панели "Инструменты" клиентского терминала.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- запрашиваем историю сделок и ордеров
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
     
//--- в цикле по списку всех исторических ордеров на счёте
   int total=HistoryOrdersTotal();
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- получаем тикет ордера в списке по индексу цикла
      ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
      if(ticket==0)
         continue;
      
      //--- получаем тип ордера и выводим заголовок для списка строковых свойств выбранного ордера
      string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticketORDER_TYPE));
      PrintFormat("String properties of an history order %s #%I64u:"typeticket);
      
      //--- распечатываем под заголовком все строковые свойства выбранного ордера
      HistoryOrderPropertiesStringPrint(ticket16);
     }
   /*
   результат:
   String properties of an history order Buy #2646074112:
   Comment:        [tp 1.09137]
   Symbol:         EURUSD
   External ID:    
   String properties of an history order Buy #2646131906:
   Comment:        
   Symbol:         EURUSD
   External ID:    
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал строковые свойства                              |
//| выбранного исторического ордера                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesStringPrint(const long ticketconst uint header_width=0)
  {
   uint   w=0;
   string header="";
   string value="";
   
//--- определяем текст заголовка и ширину поля заголовка
//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1
   header="Comment:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- получаем и выводим в журнал комментарий с заголовком установленной ширины
   if(!HistoryOrderGetString(ticketORDER_COMMENTvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-s"wheadervalue);
   
//--- выводим в журнал символ, по которому выставлен ордер
   header="Symbol:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryOrderGetString(ticketORDER_SYMBOLvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-s"wheadervalue);
   
//--- выводим в журнал идентификатор ордера во внешней системе 
   header="External ID:";
   w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
   if(!HistoryOrderGetString(ticketORDER_EXTERNAL_IDvalue))
      return;
   PrintFormat("%-*s%-s"wheadervalue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа ордера                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
  {
   switch(type)
     {
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return("Buy");
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return("Sell");
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return("Buy Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return("Sell Limit");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return("Buy Stop");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return("Sell Stop");
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return("Buy Stop Limit");
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return("Sell Stop Limit");
      default                          :  return("Unknown order type: "+(string)type);
     }
  }

Смотри также

HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Свойства ордеров