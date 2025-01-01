- OrderCalcMargin
HistoryOrderGetString
Возвращает запрошенное свойство ордера. Свойство ордера должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.
1. Непосредственно возвращает значение свойства.
|
string HistoryOrderGetString(
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.
|
bool HistoryOrderGetString(
Параметры
ticket_number
[in] Тикет ордера.
property_id
[in] Идентификатор свойства ордера. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.
string_var
[out] Переменная типа string, принимающая значение запрашиваемого свойства.
Возвращаемое значение
Значение типа string.
Примечание
Не следует путать между собой ордера из торговой истории и действующие отложенные ордера, которые отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты". Список ордеров, которые были отменены или привели к проведению торговой операции, можно посмотреть в закладке "История" на панели "Инструменты" клиентского терминала.
Пример:
|
Смотри также
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Свойства ордеров