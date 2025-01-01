- FileSelectDialog
FileGetInteger
Получает целочисленное свойство файла. Существует 2 варианта функции.
1. Получение свойств по хэндлу файла.
|
long FileGetInteger(
2. Получение свойств по имени файла.
|
long FileGetInteger(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
file_name
[in] Имя файла.
property_id
[in] Идентификатор свойства файла. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER. Если используется второй вариант функции, то можно получать значения только следующих свойств: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE и FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] Указывает на местоположение файла. Если параметр равен false, то просматривается каталог данных терминала, в противном случае предполагается, что файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON).
Возвращаемое значение
Значение свойства. В случае ошибки функция возвращает -1, для получения кода ошибки необходимо вызвать функцию GetLastError().
Если при получении свойств по имени будет указан каталог, то функция в любом случае выставит ошибку 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY), при этом возвращаемое значение будет корректным.
Примечание
Функция всегда изменяет код ошибки. При успешном завершении код ошибки сбрасывается в ноль.
Пример:
|
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
