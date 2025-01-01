//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string InpFileName="data.csv";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

long l=0;

//--- откроем файл

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_CSV);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- распечатаем всю информацию о файле

Print(InpFileName," file info:");

FileInfo(handle,FILE_EXISTS,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_CREATE_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_MODIFY_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_ACCESS_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_SIZE,l,"other");

FileInfo(handle,FILE_POSITION,l,"other");

FileInfo(handle,FILE_END,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_COMMON,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_TEXT,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_BINARY,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_CSV,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_ANSI,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_READABLE,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_WRITABLE,l,"bool");

//--- закроем файл

FileClose(handle);

}

else

PrintFormat("%s file is not opened, ErrorCode = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Отображение значения свойства файла |

//+------------------------------------------------------------------+

void FileInfo(const int handle,const ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER id,

long l,const string type)

{

//--- получим значение свойства

ResetLastError();

if((l=FileGetInteger(handle,id))!=-1)

{

//--- значение получено, отобразим его в правильном формате

if(!StringCompare(type,"bool"))

Print(EnumToString(id)," = ",l ? "true" : "false");

if(!StringCompare(type,"date"))

Print(EnumToString(id)," = ",(datetime)l);

if(!StringCompare(type,"other"))

Print(EnumToString(id)," = ",l);

}

else

Print("Error, Code = ",GetLastError());

}