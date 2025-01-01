#define SYMBOL_NAME Symbol()



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявим переменные, в которые будут записаны коэффициенты

double initial_margin_rate = 0; // коэффициент взимания начальной маржи

double maintenance_margin_rate = 0; // коэффициент взимания поддерживающей маржи



//--- получим и выведем в журнал коэффициенты по символу SYMBOL_NAME для рыночного ордера Buy

SymbolInfoMarginRatePrint(SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate);



//--- получим и выведем в журнал коэффициенты по символу SYMBOL_NAME для рыночного ордера Sell

SymbolInfoMarginRatePrint(SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate);



/*

результат:

Initial margin rate for symbol AFKS for the Buy market order: 0.225600

Maintenance margin rate for symbol AFKS for the Buy market order: 0.112800

Initial margin rate for symbol AFKS for the Sell market order: 0.254400

Maintenance margin rate for symbol AFKS for the Sell market order: 0.127200

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал коэффициенты взимания маржи |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoMarginRatePrint(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double &initial_margin_rate, double &maintenance_margin_rate)

{

//--- получим коэффициенты по символу symbol для рыночного ордера order_type

ResetLastError();

if(!SymbolInfoMarginRate(symbol, order_type, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate))

{

Print("SymbolInfoMarginRate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- распечатаем полученные значения коэффициентов

string type=(order_type==ORDER_TYPE_BUY ? "Buy" : order_type==ORDER_TYPE_SELL ? "Sell" : "Unknown");

PrintFormat("Initial margin rate for symbol %s for the %s market order: %f

"+

"Maintenance margin rate for symbol %s for the %s market order: %f",

SYMBOL_NAME, type, initial_margin_rate,

SYMBOL_NAME, type, maintenance_margin_rate);

}