- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoMarginRate
Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера.
|
bool SymbolInfoMarginRate(
Параметры
name
[in] Имя символа.
order_type
[in] Тип ордера.
initial_margin_rate
[in] Переменная типа double для получения коэффициента взимания начальной маржи. Начальная маржа – это размер гарантийной суммы под совершение сделки объемом в 1 лот соответствующего направления. Умножая коэффициент на начальную маржу, мы можем получить размер средств, который будет зарезервирован на счете при размещении ордера указанного типа.
maintenance_margin_rate
[out] Переменная типа double для получения коэффициента взимания поддерживающей маржи. Поддерживающая маржа –– это размер минимальной суммы для поддержания открытой позиции объемом в 1 лот соответствующего направления. Умножая коэффициент на поддерживающую маржу, мы можем получить размер средств, который будет зарезервирован на счете после срабатывания ордера указанного типа.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае удачного выполнения запроса свойств, иначе false.
Пример:
|
#define SYMBOL_NAME Symbol()