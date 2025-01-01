- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMod
Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.
|
double MathMod(
Параметры
value
[in] Значение делимого.
value2
[in] Значение делителя.
Возвращаемое значение
Функция MathMod рассчитывает вещественный остаток f от val / y таким образом, что val = i * y + f , где i является целым числом, f имеет тот же знак, что и val, и абсолютное значение f меньше, чем абсолютное значение y.
Примечание
Вместо функции MathMod() можно использовать функцию fmod().
Пример:
|
#property script_show_inputs