#property script_show_inputs



//--- input parameters

input double InpDividentValue = 10; // Dividend value

input double InpDivisorValue = 3; // Divisor value



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем вещественный остаток от деления введённых во входных параметрах чисел

double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);

//--- распечатываем результат в журнал

PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);

}