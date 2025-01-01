ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Математические функцииMathMod 

MathMod

Возвращает вещественный остаток от деления двух чисел.

double  MathMod(
   double  value,      // делимое
   double  value2      // делитель
   );

Параметры

value

[in]  Значение делимого.

value2

[in]  Значение делителя.

Возвращаемое значение

Функция MathMod рассчитывает вещественный остаток f от val / y таким образом, что val = i * y + f , где i является целым числом, f имеет тот же знак, что и val, и абсолютное значение f меньше, чем абсолютное значение y.

Примечание

Вместо функции MathMod() можно использовать функцию fmod().

 

Пример:

#property script_show_inputs
 
//--- input parameters
input double   InpDividentValue  =  10;   // Dividend value
input double   InpDivisorValue   =  3;    // Divisor value
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем вещественный остаток от деления введённых во входных параметрах чисел
   double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);
//--- распечатываем результат в журнал
   PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);
  }