CLBufferRead

Читает буфер OpenCL в массив и возвращает количество прочитанных элементов.

uint CLBufferRead(

int buffer,

const void& data[],

uint buffer_offset=0,

uint data_offset=0,

uint data_count=WHOLE_ARRAY

);

Существуют также версии для работы матрицами и векторами.

Читает буфер OpenCL в матрицу и возвращает true в случае успеха.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const matrix& mat,

ulong rows=-1,

ulong cols=-1

);

Читает буфер OpenCL в вектор и возвращает true в случае успеха.

uint CLBufferRead(

int buffer,

uint buffer_offset,

const vector& vec,

ulong size-1,

);

Параметры

buffer

[in] Хендл буфера OpenCL.

data[]

[out] Массив для получения значений из буфера OpenCL. Передается по ссылке.

buffer_offset

[in] Смещение в OpenCL буфере в байтах, с которого начинается чтение. По умолчанию чтение начинается с начала буфера.

data_offset

[in] Индекс первого элемента массива для записи значений буфера OpenCL. По умолчанию запись прочитанных значений в массив начинается с нулевого индекса.

data_count

[in] Количество значений, которые нужно прочитать. По умолчанию читается весь буфер OpenCL.

mat

[out] Матрица для чтения данных из буфера может быть любого из трех типов — matrix, matrixf или matrixc.

vec

[out] Вектор для чтения данных из буфера может быть любого из трех типов — vector, vectorf или vectorc.

rows=-1

[in] Если параметр указан, то должен быть указан и параметр cols. Если новые размеры матрицы не указаны, то будут использоваться текущие размеры. Если значение равно -1, то число строк не изменится.

cols=-1

[in] Если параметр не указан, то параметр rows также должен быть пропущен. Для матрицы действует правило: либо указаны оба параметра, либо ни одного, в противном случае возникнет ошибка. Если указаны об параметра (rows и cols), то размер матрицы будет изменен. Если значение равно -1, то число столбцов не изменится.

size=-1

[in] Если параметр не указан или значение равно -1, то длина вектора не изменится.

Возвращаемое значение

Количество прочитанных элементов при работе с массивом, в случае ошибки возвращается 0. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

true при успешном выполнении при работе с матрицей или вектором, в случае ошибки возвращается false.

Примечание

Для одномерных массивов номер элемента, в который начинается запись данных из буфера OpenCL, вычисляется с учётом флага AS_SERIES.

Массив с размерностью два и более представляется как одномерный. В этом случае data_offset – это количество элементов, которое следует пропустить в представлении, а не количество элементов в первой размерности.

Пример вычисления числа Pi по формуле: