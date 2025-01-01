ДокументацияРазделы
Устанавливает правила использования input-переменной при оптимизации эксперта в тестере стратегий: значение, шаг изменения, начальное и конечное значения.  Существует 2 варианта функции.

1. Установка значений для input-параметра целого типа

bool  ParameterSetRange(
   const string  name,          // имя параметра (input-переменной)
   bool          enable,        // разрешить оптимизацию параметра
   long          value,         // значение параметра
   long          start,         // начальное значение
   long          step,          // шаг изменения
   long          stop           // конечное значение
   );

2. Установка значений для input-параметра вещественного типа

bool  ParameterSetRange(
   const string  name,          // имя параметра (input-переменной)
   bool          enable,        // разрешить оптимизацию параметра
   double        value,         // значение параметра
   double        start,         // начальное значение
   double        step,          // шаг изменения
   double        stop           // конечное значение
   );

Параметры

name

[in]  Идентификатор переменной input или sinput. Такие переменные являются внешними параметрами программы, значения которых можно задавать при запуске.

enable

[in]  Разрешить данный параметр для перебора значений в процессе оптимизации в тестере стратегий.

value

[in]  Значение параметра.

start

[in]  Начальное значение параметра при оптимизации.

step

[in]  Шаг изменения параметра при переборе его значений.

stop

[in]  Конечное значение параметра при оптимизации.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

Примечание

Функция может вызываться  только из обработчика OnTesterInit() при запуске оптимизации в тестере стратегий. Предназначена для установки диапазона и шага изменения параметра, в том числе позволяет  полностью исключать этот параметр из процедуры оптимизации, несмотря на настройки в тестере стратегий. Также позволяет использовать в оптимизации даже переменные, объявленные с модификатором sinput.

Функция ParameterSetRange() позволяет создавать собственные сценарии оптимизации эксперта в тестере стратегий в зависимости от значений его ключевых параметров, то есть включать либо исключать из оптимизации требуемые входные параметры, а также задавать требуемые диапазон и шаг изменения.