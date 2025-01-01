- FrameFirst
Устанавливает правила использования input-переменной при оптимизации эксперта в тестере стратегий: значение, шаг изменения, начальное и конечное значения. Существует 2 варианта функции.
1. Установка значений для input-параметра целого типа
|
bool ParameterSetRange(
2. Установка значений для input-параметра вещественного типа
|
bool ParameterSetRange(
Параметры
name
[in] Идентификатор переменной input или sinput. Такие переменные являются внешними параметрами программы, значения которых можно задавать при запуске.
enable
[in] Разрешить данный параметр для перебора значений в процессе оптимизации в тестере стратегий.
value
[in] Значение параметра.
start
[in] Начальное значение параметра при оптимизации.
step
[in] Шаг изменения параметра при переборе его значений.
stop
[in] Конечное значение параметра при оптимизации.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешного выполнения, иначе false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
Примечание
Функция может вызываться только из обработчика OnTesterInit() при запуске оптимизации в тестере стратегий. Предназначена для установки диапазона и шага изменения параметра, в том числе позволяет полностью исключать этот параметр из процедуры оптимизации, несмотря на настройки в тестере стратегий. Также позволяет использовать в оптимизации даже переменные, объявленные с модификатором sinput.
Функция ParameterSetRange() позволяет создавать собственные сценарии оптимизации эксперта в тестере стратегий в зависимости от значений его ключевых параметров, то есть включать либо исключать из оптимизации требуемые входные параметры, а также задавать требуемые диапазон и шаг изменения.