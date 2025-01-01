- GetLastError
Возвращает значение таймфрейма текущего графика.
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Возвращаемое значение
Содержимое переменной _Period, в которой хранится значение таймфрейма текущего графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES.
Пример:
Смотри также
PeriodSeconds, Периоды графиков, Дата и время, , Видимость объектов