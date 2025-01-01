Period

Возвращает значение таймфрейма текущего графика.

ENUM_TIMEFRAMES Period();

Возвращаемое значение

Содержимое переменной _Period, в которой хранится значение таймфрейма текущего графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем значение таймфрейма текущего графика и его описание

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();

string timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);



//--- выводим полученные данные в журнал

PrintFormat("Current chart timeframe: %s

Timeframe value: %s (%d)",

timeframe, EnumToString(period), period);

/*

результат:

Current chart timeframe: H4

Timeframe value: PERIOD_H4 (16388)

*/

}

Смотри также

PeriodSeconds, Периоды графиков, Дата и время, , Видимость объектов