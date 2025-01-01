ДокументацияРазделы
Period

Возвращает значение таймфрейма текущего графика.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Возвращаемое значение

Содержимое переменной _Period, в которой хранится значение таймфрейма текущего графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем значение таймфрейма текущего графика и его описание
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- выводим полученные данные в журнал
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
   /*
   результат:
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
   */
  }

