//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявим массив фиксированного размера и заполним значениями

int array[10];

for(int i=0;i<10;i++)

{

array[i]=i;

}

//--- покажем массив до разворачивания элементов

Print("До вызова ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

//--- развернем 3 элемента в массиве и покажем новый состав

ArrayReverse(array,4,3);

Print("После вызова ArrayReverse()");

ArrayPrint(array);

/*

Результат выполнения:

До вызова ArrayReverse()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

После вызова ArrayReverse()

0 1 2 3 6 5 4 7 8 9

*/