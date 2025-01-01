- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayReverse
Разворачивает в массиве указанное число элементов начиная с указанного индекса.
bool ArrayReverse(
Параметры
array[]
[in][out] Массив.
start=0
[in] Индекс, начиная с которого разворачивается массив.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество разворачиваемых элементов. Если указано значение WHOLE_ARRAY, то будут зеркально перемещены между собой все элементы массива, начиная с указанного индекса start и до конца массива.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Функция ArraySetAsSeries() физически не перемещает элементы массива, а только меняет направление индексации задом наперед для организации доступа к элементам как в таймсерии. Функция ArrayReverse() физически перемещает элементы массива таким образом, что массив "переворачивается".
Пример:
Смотри также
ArrayInsert, ArrayRemove, ArrayCopy, ArrayResize, ArrayFree, ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries