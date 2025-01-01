- Направление индексации в массивах и таймсериях
- Организация доступа к данным
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iHighest
Возвращает индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика.
|
int iHighest(
Параметры
symbol
[in] Символ, на котором будет производиться поиск. NULL означает текущий символ.
timeframe
[in] Период. Может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.
type
[in] Идентификатор таймсерии, в которой будет производится поиск. Может быть любым из значений ENUM_SERIESMODE.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Число элементов таймсерии (в направлении от текущего бара в сторону возрастания индекса), среди которых должен быть произведен поиск.
start=0
[in] Индекс (смещение относительно текущего бара) начального бара, с которого начинается поиск наибольшего значения. Отрицательные значения игнорируются и заменяются нулевым значением.
Возвращаемое значение
Индекс наибольшего найденного значения (смещение относительно текущего бара) соответствующего графика или -1 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
|
double val;