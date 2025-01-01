Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseTransactionCommit
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTransactionCommit
Завершает выполнение транзакции.
bool DatabaseTransactionCommit(
Параметры
database
[in] Хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen().
Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – критическая ошибка исполняющей системы;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – параметр sql содержит пустую строку;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – недостаточно памяти;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл базы данных;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – ошибка выполнения запроса.
Примечание
Функция DatabaseTransactionCommit() завершает все транзакции, которые были выполнены после вызова функции DatabaseBeginTransaction(). Любая транзакция для успешного завершения должна начинаться вызовом DatabaseTransactionBegin() и заканчиваться вызовом DatabaseTransactionCommit().
Смотри также
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback