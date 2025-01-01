ДокументацияРазделы
Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки.

bool  StringInit(
   string&   string_var,       // строка для инициализации
   int       new_len=0,        // требуемая длина строки после инициализации
   ushort    character=0       // символ, которым будет заполнена строка
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка, которая должна быть инициализирована или деинициализирована.

new_len=0

[in]  Длина строки после инициализации. Если размер=0, то деинициализирует строку, то есть, буфер строки освобождается и адрес буфера обнуляется.

character=0

[in]  Символ для заполнения строки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Если  character=0 и размер new_len>0, то будет распределен буфер строки указанного размера и заполнен нулями. Размер строки будет равен нулю, так как весь буфер заполнен терминаторами строки.

Пример:

void OnStart()
  {
//---
   string str;
   StringInit(str,200,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",
         StringBufferLen(str),"  StringLen(str) = ",StringLen(str));
  }
/*  Результат
str = : StringBufferLen(str) = 200   StringLen(str) = 0
*/

