- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
Инициализирует строку указанными символами и обеспечивает указанный размер строки.
bool StringInit(
Параметры
string_var
[in][out] Строка, которая должна быть инициализирована или деинициализирована.
new_len=0
[in] Длина строки после инициализации. Если размер=0, то деинициализирует строку, то есть, буфер строки освобождается и адрес буфера обнуляется.
character=0
[in] Символ для заполнения строки.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Если character=0 и размер new_len>0, то будет распределен буфер строки указанного размера и заполнен нулями. Размер строки будет равен нулю, так как весь буфер заполнен терминаторами строки.
Пример:
void OnStart()
Смотри также