- SocketCreate
- SocketClose
- SocketConnect
- SocketIsConnected
- SocketIsReadable
- SocketIsWritable
- SocketTimeouts
- SocketRead
- SocketSend
- SocketTlsHandshake
- SocketTlsCertificate
- SocketTlsRead
- SocketTlsReadAvailable
- SocketTlsSend
- WebRequest
- SendFTP
- SendMail
- SendNotification
Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
|
bool SendMail(
Параметры
subject
[in] Заголовок письма.
some_text
[in] Тело письма.
Возвращаемое значение
true – если письмо поставлено в очередь на отсылку, иначе возвращает false.
Примечание
Отсылка может быть запрещена в настройках, также может быть не указан адрес электронной почты. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
При работе в тестере стратегий функция SendMail() не выполняется.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+