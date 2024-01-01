ДокументацияРазделы
Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

bool  SendMail(
   string  subject,       // заголовок
   string  some_text      // текст письма
   );

Параметры

subject

[in]  Заголовок письма.

some_text

[in]  Тело письма.

Возвращаемое значение

true – если письмо поставлено в очередь на отсылку, иначе возвращает false.

Примечание

Отсылка может быть запрещена в настройках, также может быть не указан адрес электронной почты. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

При работе в тестере стратегий функция SendMail() не выполняется.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- проверим разрешение на отправку электронной почты в терминале
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- отправляем письмо
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }