SendMail

Посылает электронное письмо по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".

bool SendMail(

string subject,

string some_text

);

Параметры

subject

[in] Заголовок письма.

some_text

[in] Тело письма.

Возвращаемое значение

true – если письмо поставлено в очередь на отсылку, иначе возвращает false.

Примечание

Отсылка может быть запрещена в настройках, также может быть не указан адрес электронной почты. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

При работе в тестере стратегий функция SendMail() не выполняется.

Пример: