|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- запрашиваем историю сделок и ордеров
if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))
{
Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- в цикле по списку всех исторических ордеров на счёте
int total=HistoryOrdersTotal();
for(int i=0; i<total; i++)
{
//--- получаем тикет ордера в списке по индексу цикла
ulong ticket=HistoryOrderGetTicket(i);
if(ticket==0)
continue;
//--- получаем тип ордера и выводим заголовок для списка вещественных свойств выбранного ордера
string type=OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE)HistoryOrderGetInteger(ticket, ORDER_TYPE));
PrintFormat("Double properties of an history order %s #%I64u:", type, ticket);
//--- распечатываем под заголовком все вещественные свойства выбранного ордера
HistoryOrderPropertiesDoublePrint(ticket, 16);
}
/*
результат:
Double properties of an history order Sell #2810847541:
Volume initial: 0.50
Volume current: 0.00
Price open: 1.10491
StopLoss: 0.00000
TakeProfit: 0.00000
Price current: 1.10491
StopLimit: 0.00000
Double properties of an history order Buy Limit #2811003507:
Volume initial: 1.00
Volume current: 1.00
Price open: 1.10547
StopLoss: 0.00000
TakeProfit: 0.00000
Price current: 1.10591
StopLimit: 0.00000
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал вещественные свойства |
//| выбранного исторического ордера |
//+------------------------------------------------------------------+
void HistoryOrderPropertiesDoublePrint(const long ticket, const uint header_width=0)
{
uint w=0;
string header="";
double value=0;
//--- получаем символ ордера и количество знаков после запятой для символа
string symbol = HistoryOrderGetString(ticket, ORDER_SYMBOL);
int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
//--- определяем текст заголовка и ширину поля заголовка
//--- если ширина заголовка передана в функцию равной нулю, то шириной будет размер строки заголовка + 1
header="Volume initial:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- получаем и выводим в журнал первоначальный объём при постановке ордера с заголовком установленной ширины
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_INITIAL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);
//--- выводим в журнал значение невыполненного объёма ордера
header="Volume current:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_VOLUME_CURRENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.2f", w, header, value);
//--- выводим в журнал значение цены, указанной в ордере
header="Price open:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_PRICE_OPEN, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- выводим в журнал значение уровня StopLoss
header="StopLoss:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_SL, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- выводим в журнал значение уровня TakeProfit
header="TakeProfit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_TP, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- выводим в журнал значение текущей цены по символу ордера
header="Price current:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_PRICE_CURRENT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
//--- выводим в журнал значение цены постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера
header="StopLimit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
if(!HistoryOrderGetDouble(ticket, ORDER_PRICE_STOPLIMIT, value))
return;
PrintFormat("%-*s%-.*f", w, header, digits, value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает описание типа ордера |
//+------------------------------------------------------------------+
string OrderTypeDescription(const ENUM_ORDER_TYPE type)
{
switch(type)
{
case ORDER_TYPE_BUY : return("Buy");
case ORDER_TYPE_SELL : return("Sell");
case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return("Buy Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return("Sell Limit");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return("Buy Stop");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return("Sell Stop");
case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return("Buy Stop Limit");
case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return("Sell Stop Limit");
default : return("Unknown order type");
}
}