//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- параметры для чтения данных

input string InpFileName="Trend.bin"; // имя файла

input string InpDirectoryName="Data"; // имя директории

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- откроем файл

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Файл %s открыт для чтения",InpFileName);

PrintFormat("Путь к файлу: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- вспомогательные переменные

int str_size;

string str;

//--- прочитаем данные из файла

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- узнаем сколько символов использовано для записи времени

str_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- прочитаем строку

str=FileReadString(file_handle,str_size);

//--- распечатаем строку

PrintFormat(str);

}

//--- закроем файл

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Данные прочитаны, файл %s закрыт",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Не удалось открыть файл %s, Код ошибки = %d",InpFileName,GetLastError());

}