- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadString
Читает из файла строку с текущего положения файлового указателя.
|
string FileReadString(
Параметры
file_handle
[in] Файловый описатель, возвращаемый функцией FileOpen().
length=-1
[in] Количество символов для чтения.
Возвращаемое значение
Прочитанная строка(string).
Примечание
При чтении из bin-файла обязательно указывать длину читаемой строки. При чтении из txt-файла длину строки указывать не надо, будет прочитана строка от текущего положения до признака перевода строки "\r\n". При чтении из csv-файла длину строки также указывать не надо, будет прочитана строка от текущего положения до ближайшего разделителя либо до признака конца текстовой строки.
Если файл открыт с флагом FILE_ANSI, то прочитанная строка преобразовывается в Unicode.
Пример (используется файл, полученный в результате работы примера для функции FileWriteInteger)
|
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
Смотри также