Задает значение соответствующего свойства индикатора. Свойство индикатора должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.

Вызов с указанием идентификатора свойства.

bool  IndicatorSetString(
   int     prop_id,           // идентификатор
   string  prop_value         // устанавливаемое значение
   );

Вызов с указанием  идентификатора и модификатора свойства.

bool  IndicatorSetString(
   int     prop_id,           // идентификатор
   int     prop_modifier,     // модификатор 
   string  prop_value         // устанавливаемое значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in]  Модификатор указанного свойства. Только свойства уровней требуют модификатора.

prop_value

[in]  Значение свойства.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.

Примечание

Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.

Например, чтобы задать описание первого горизонтального уровня, используйте нулевой индекс:

  • IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - используется индекс 0 для задания текстового описания первого уровня.

Пример: индикатор, устанавливающий подписи к горизонтальным уровням индикатора.

Пример использования функции IndicatorSetString()

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора
#property indicator_level1 30
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 70
//--- установим цвет горизонтальных уровней
#property indicator_levelcolor clrRed
//--- установим стиль горизонтальных уровней
#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- зададим описания горизонтальных уровней 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
//--- зададим короткое имя индикатора
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetString() Demo");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Смотри также

