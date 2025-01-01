- Стили индикаторов в примерах
Задает значение соответствующего свойства индикатора. Свойство индикатора должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.
Вызов с указанием идентификатора свойства.
bool IndicatorSetString(
Вызов с указанием идентификатора и модификатора свойства.
bool IndicatorSetString(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Только свойства уровней требуют модификатора.
prop_value
[in] Значение свойства.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.
Примечание
Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.
Например, чтобы задать описание первого горизонтального уровня, используйте нулевой индекс:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - используется индекс 0 для задания текстового описания первого уровня.
Пример: индикатор, устанавливающий подписи к горизонтальным уровням индикатора.
#property indicator_separate_window
Смотри также
Свойства пользовательских индикаторов, Свойства программ (#property)