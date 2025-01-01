IndicatorSetString

Задает значение соответствующего свойства индикатора. Свойство индикатора должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.

Вызов с указанием идентификатора свойства.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

string prop_value

);

Вызов с указанием идентификатора и модификатора свойства.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

)

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING.

prop_modifier

[in] Модификатор указанного свойства. Только свойства уровней требуют модификатора.

prop_value

[in] Значение свойства.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.

Примечание

Нумерация свойств (модификаторов) при использовании директивы #property начинается с 1 (единицы), в то время как функция использует нумерацию с 0 (нуля). При неправильном задании номера уровня отображение индикатора может отличаться от того, которое предполагается.

Например, чтобы задать описание первого горизонтального уровня, используйте нулевой индекс:

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0 , "First Level") - используется индекс 0 для задания текстового описания первого уровня.

Пример: индикатор, устанавливающий подписи к горизонтальным уровням индикатора.

#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- зададим показ трех горизонтальных уровней в отдельном окне индикатора

#property indicator_level1 30

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 70

//--- установим цвет горизонтальных уровней

#property indicator_levelcolor clrRed

//--- установим стиль горизонтальных уровней

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- зададим описания горизонтальных уровней

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- зададим короткое имя индикатора

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetString() Demo");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//---



//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

Смотри также

Свойства пользовательских индикаторов, Свойства программ (#property)