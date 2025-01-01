- OnStart
Вызывается в скриптах и сервисах при наступлении события Start. Функция предназначена для однократного выполнения действий, заложенных в программу. Существуют два варианта функции.
Версия с возвратом результата
int OnStart(void);
Возвращаемое значение
Значение типа int, которое выводится в закладку "Журнал".
После завершения скрипта в журнале терминала будет создана запись вида "script имя_скрипта removed (result code N)", где N и есть то значение, которое вернула функция OnStart().
После завершения сервиса в журнале терминала будет создана запись вида "service имя_сервиса stopped (result code N)", где N и есть то значение, которое вернула функция OnStart().
Приоритетным является использование вызова OnStart() с возвратом результата выполнения, так как этот способ позволяет не только выполнить скрипт или сервис, но и вернуть код ошибки или другую полезную информацию для анализа результата выполнения работы программы.
Версия без возврата результата оставлена только для совместимости со старыми кодами. Не рекомендуется к использованию
void OnStart(void);
Примечание
OnStart() является единственной функцией для обработки событий в скриптах и сервисах, другие события в эти программы не посылаются. В свою очередь событие Start не посылается экспертам и пользовательским индикаторам.
Пример скрипта:
