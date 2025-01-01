OnStart

Вызывается в скриптах и сервисах при наступлении события Start. Функция предназначена для однократного выполнения действий, заложенных в программу. Существуют два варианта функции.

Версия с возвратом результата

int OnStart(void);

Возвращаемое значение

Значение типа int, которое выводится в закладку "Журнал".

После завершения скрипта в журнале терминала будет создана запись вида "script имя_скрипта removed (result code N)", где N и есть то значение, которое вернула функция OnStart().

После завершения сервиса в журнале терминала будет создана запись вида "service имя_сервиса stopped (result code N)", где N и есть то значение, которое вернула функция OnStart().

Приоритетным является использование вызова OnStart() с возвратом результата выполнения, так как этот способ позволяет не только выполнить скрипт или сервис, но и вернуть код ошибки или другую полезную информацию для анализа результата выполнения работы программы.

Версия без возврата результата оставлена только для совместимости со старыми кодами. Не рекомендуется к использованию

void OnStart(void);

Примечание

OnStart() является единственной функцией для обработки событий в скриптах и сервисах, другие события в эти программы не посылаются. В свою очередь событие Start не посылается экспертам и пользовательским индикаторам.

Пример скрипта:

//--- макросы для работы с цветом

#define XRGB(r,g,b) (0xFF000000|(uchar(r)<<16)|(uchar(g)<<8)|uchar(b))

#define GETRGB(clr) ((clr)&0xFFFFFF)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- установим цвет падающей свечи

Comment("Установим цвет падающей свечи");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BEAR,GetRandomColor());

ChartRedraw(); // немедленно обновим график без ожидания нового тика

Sleep(1000); // сделаем паузу в 1 секунду, чтобы можно было увидеть изменения

//--- установим цвет растущей свечи

Comment("Установим цвет растущей свечи");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CANDLE_BULL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет фона

Comment("Установим цвет фона");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет линии Ask

Comment("Установим цвет линии Ask");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_ASK,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет линии Bid

Comment("Установим цвет линии Bid");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет падающего бара и окантовки падающей свечи

Comment("Установим цвет падающего бара и окантовки падающей свечи");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_DOWN,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет линии графика и свечей типа "Доджи"

Comment("Установим цвет линии графика и свечей типа Доджи");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_LINE,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет растущего бара и окантовки растущей свечи

Comment("Установим цвет растущего бара и окантовки растущей свечи");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_CHART_UP,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет осей, шкалы и строки OHLC

Comment("Установим цвет осей, шкалы и строки OHLC");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет сетки

Comment("Установим цвет сетки");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_GRID,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет цены Last

Comment("Установим цвет цены Last");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_LAST,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет уровней ордеров Stop Loss и Take Profit

Comment("Установим цвет уровней ордеров Stop Loss и Take Profit");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_STOP_LEVEL,GetRandomColor());

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- установим цвет объемов и уровней открытия позиций

Comment("Установим цвет объемов и уровней открытия позиций");

ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_VOLUME,GetRandomColor());

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает цвет, сгенерированный случайным образом |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetRandomColor()

{

color clr=(color)GETRGB(XRGB(rand()%255,rand()%255,rand()%255));

return clr;

}

