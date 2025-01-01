CLGetInfoInteger

Возвращает значение целочисленного свойства для OpenCL-объекта или устройства.

long CLGetInfoInteger(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER prop

);

Параметры

handle

[in] Хендл на объект OpenCL или номер OpenCL устройства. Нумерация OpenCL устройств начинается с нуля.

prop

[in] Тип запрашиваемого свойства из перечисления ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, значение которого нужно получить.

Возвращаемое значение

Значение указанного свойства при успешном выполнении или -1 в случае ошибки. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор Описание Тип CL_DEVICE_COUNT Количество устройств с поддержкой OpenCL. Для этого свойства не требуется указание первого параметра, то есть можно передать нулевое значение для параметра handle. int CL_DEVICE_TYPE Тип устройства ENUM_CL_DEVICE_TYPE CL_DEVICE_VENDOR_ID Уникальный идентификатор производителя uint CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS Количество параллельных вычисляемых задач в устройстве OpenCL. Одна рабочая группа выполняет одну вычислительную задачу. Минимальное значение равно 1 uint CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY Максимальная установленная частота устройства в МГц. uint CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE Размер глобальной памяти устройства в байтах ulong CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE Размер локальной памяти обрабатываемых данных (сцены) в байтах uint CL_BUFFER_SIZE Реальный размер буфера OpenCL в байтах ulong CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE Общее количество локальных рабочих групп доступных для OpenCL устройства. ulong CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE Общее количество локальных рабочих групп, доступных для OpenCL программы. ulong CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE Размер локальной памяти в байтах, которую использует OpenCL программа для всех параллельных задач в группе. Используйте CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE для получения доступного максимума ulong CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE Минимальный размер приватной памяти в байтах, используемый каждой задачей в кернеле OpenCL программы. ulong CL_LAST_ERROR Значение последней OpenCL ошибки int

Перечисление ENUM_CL_DEVICE_TYPE содержит возможные типы устройств с поддержкой OpenCL. Получить тип устройства можно по его номеру или хэндлу объекта OpenCL с помощью вызова CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).

ENUM_CL_DEVICE_TYPE

Идентификатор Описание CL_DEVICE_ACCELERATOR Специализированный OpenCL ускоритель (например, IBM CELL Blade). CL_DEVICE_CPU Использование центрального процессора компьютера в качестве OpenCL устройства. Центральный процессор может иметь одно или более вычислительных ядер. CL_DEVICE_GPU OpenCL устройство на основе видеокарты. CL_DEVICE_DEFAULT OpenCL устройство по умолчанию. Устройством по умолчанию не может являться CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM устройство. CL_DEVICE_CUSTOM Специализированные ускорители, которые не поддерживают программы на OpenCL C.

Пример: