- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoInteger
Возвращает значение целочисленного свойства для OpenCL-объекта или устройства.
|
long CLGetInfoInteger(
Параметры
handle
[in] Хендл на объект OpenCL или номер OpenCL устройства. Нумерация OpenCL устройств начинается с нуля.
prop
[in] Тип запрашиваемого свойства из перечисления ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, значение которого нужно получить.
Возвращаемое значение
Значение указанного свойства при успешном выполнении или -1 в случае ошибки. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
CL_DEVICE_COUNT
|
Количество устройств с поддержкой OpenCL. Для этого свойства не требуется указание первого параметра, то есть можно передать нулевое значение для параметра handle.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Тип устройства
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
Уникальный идентификатор производителя
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
Количество параллельных вычисляемых задач в устройстве OpenCL. Одна рабочая группа выполняет одну вычислительную задачу. Минимальное значение равно 1
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
Максимальная установленная частота устройства в МГц.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
Размер глобальной памяти устройства в байтах
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
Размер локальной памяти обрабатываемых данных (сцены) в байтах
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
Реальный размер буфера OpenCL в байтах
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
Общее количество локальных рабочих групп доступных для OpenCL устройства.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
Общее количество локальных рабочих групп, доступных для OpenCL программы.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
Размер локальной памяти в байтах, которую использует OpenCL программа для всех параллельных задач в группе. Используйте CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE для получения доступного максимума
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
Минимальный размер приватной памяти в байтах, используемый каждой задачей в кернеле OpenCL программы.
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
Значение последней OpenCL ошибки
|
int
Перечисление ENUM_CL_DEVICE_TYPE содержит возможные типы устройств с поддержкой OpenCL. Получить тип устройства можно по его номеру или хэндлу объекта OpenCL с помощью вызова CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE).
|
Идентификатор
|
Описание
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Специализированный OpenCL ускоритель (например, IBM CELL Blade).
|
CL_DEVICE_CPU
|
Использование центрального процессора компьютера в качестве OpenCL устройства. Центральный процессор может иметь одно или более вычислительных ядер.
|
CL_DEVICE_GPU
|
OpenCL устройство на основе видеокарты.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
OpenCL устройство по умолчанию. Устройством по умолчанию не может являться CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM устройство.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
Специализированные ускорители, которые не поддерживают программы на OpenCL C.
Пример:
|
void OnStart()