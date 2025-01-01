ДокументацияРазделы
PlotIndexSetDouble

Задает значение соответствующего свойства соответствующей линии индикатора. Свойство индикатора должно быть типа double.

bool  PlotIndexSetDouble(
   int     plot_index,     // индекс графического стиля
   int     prop_id,        // идентификатор свойства
   double  prop_value      // устанавливаемое значение
   );

Параметры

plot_index

[in]  Индекс графического построения

prop_id

[in]  Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_value

[in]  Значение свойства.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.