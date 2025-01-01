PlotIndexSetDouble

Задает значение соответствующего свойства соответствующей линии индикатора. Свойство индикатора должно быть типа double.

bool PlotIndexSetDouble(

int plot_index,

int prop_id,

double prop_value

);

Параметры

plot_index

[in] Индекс графического построения

prop_id

[in] Идентификатор свойства индикатора. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE.

prop_value

[in] Значение свойства.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, в противном случае false.