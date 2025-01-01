ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Глобальные переменные терминалаGlobalVariablesFlush 

GlobalVariablesFlush

Принудительная запись содержимого всех глобальных переменных на диск.

void  GlobalVariablesFlush();

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Терминал сам записывает все глобальные переменные при окончании работы, но при внезапном сбое работы компьютера данные могут потеряться. Данная функция позволяет самостоятельно управлять процессом сохранения глобальных переменных на случай нештатных ситуаций.

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableFlush"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- создаём глобальную переменную клиентского терминала
   if(!GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE))
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
   //--- работаем в программе с созданными глобальными переменными клиентского терминала
   //--- ...
   //--- в требуемый момент работы программы, в зависимости от логики самостоятельного
   //--- управления процессом сохранения глобальных переменных на случай нештатных ситуаций,
   //--- принудительно записываем содержимое всех глобальных переменных на диск
   GlobalVariablesFlush();
  }