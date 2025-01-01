#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableFlush"

#define GV_VALUE 1.23456



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- создаём глобальную переменную клиентского терминала

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME, GV_VALUE))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- работаем в программе с созданными глобальными переменными клиентского терминала

//--- ...

//--- в требуемый момент работы программы, в зависимости от логики самостоятельного

//--- управления процессом сохранения глобальных переменных на случай нештатных ситуаций,

//--- принудительно записываем содержимое всех глобальных переменных на диск

GlobalVariablesFlush();

}