Принудительная запись содержимого всех глобальных переменных на диск.
void GlobalVariablesFlush();
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Терминал сам записывает все глобальные переменные при окончании работы, но при внезапном сбое работы компьютера данные могут потеряться. Данная функция позволяет самостоятельно управлять процессом сохранения глобальных переменных на случай нештатных ситуаций.
Пример:
