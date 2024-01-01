//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский



#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // время начала сессии 0

#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // время окончания сессии 0

#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // время начала сессии 1

#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // время окончания сессии 1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- распечатаем заголовок с базовым символом и индексом сессии и

//--- в цикле по дням недели с ПН по ПТ распечатаем в журнале время начала и конца каждой торговой сессии

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- в цикле по двум сессиям

bool res=true;

for(int session=0; session<2; session++)

{

datetime from = SESSION_0_FROM;

datetime to = SESSION_0_TO;

if(session>0)

{

from = SESSION_1_FROM;

to = SESSION_1_TO;

}

//--- для пользовательского символа для каждого дня недели установим время котировочных сессий

ResetLastError();

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);

}



//--- если при установке какой-либо из сессий была ошибка - выведем об этом сообщение в журнал

if(!res)

Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());



//--- распечатаем заголовок с пользовательским символом и индексом сессии и

//--- в цикле по дням недели с ПН по ПТ распечатаем в журнале время начала и конца каждой торговой сессии

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- перед выходом очистим график

Comment("");

/*

результат:

Trade session 0 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

Trade session 1 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday Session not set

- Tuesday Session not set

- Wednesday Session not set

- Thursday Session not set

- Friday Session not set

Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 00:15 - 11:59

- Tuesday 00:15 - 11:59

- Wednesday 00:15 - 11:59

- Thursday 00:15 - 11:59

- Friday 00:15 - 11:59

Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 12:15 - 23:59

- Tuesday 12:15 - 23:59

- Wednesday 12:15 - 23:59

- Thursday 12:15 - 23:59

- Friday 12:15 - 23:59

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- успешно

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет пользовательский символ |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- скроем символ из окна Обзор рынка

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- успешно

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выводит в журнал время начала и окончания указанной |

//| торговой сессии для указанных символа и дня недели |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- объявим переменные для записи начала и конца котировочной сессии

datetime date_from; // время начала сессии

datetime date_to; // время окончания сессии



//--- создаём наименование дня недели из константы перечисления

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- получаем данные котировочной сессии по символу и дню недели

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

int err=GetLastError();

string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :

StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));

Print(message);

return;

}



//--- выводим в журнал данные по указанной торговой сессии

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}