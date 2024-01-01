ДокументацияРазделы
CustomSymbolSetSessionTrade

Устанавливает время начала и время окончания указанной торговой сессии для указанных символа и дня недели.

bool  CustomSymbolSetSessionTrade(
   const string      symbol_name,         // имя символа
   ENUM_DAY_OF_WEEK  day_of_week,         // день недели
   uint              session_index,       // номер сессии
   datetime          from,                // время начала сессии
   datetime          to                   // время окончания сессии
   );

Параметры

symbol_name

[in]  Имя пользовательского символа.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in]  День недели, значение из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in]  Порядковый номер сессии, для которой нужно установить время начала и время окончания. Индексация сессий начинается с 0.

from

[in]  Время начала сессии в секундах от 00 часов 00 минут, значение даты в переменной будет проигнорировано.

to

[in]  Время окончания сессии  в секундах от 00 часов 00 минут, значение даты в переменной будет проигнорировано.

Возвращаемое значение

true – в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Если сессия с указанным session_index уже существует, то функция просто отредактирует начало и конец сессии.

Если для сессии переданы нулевые параметры начала и конца, то есть указаны from=0 и to=0, то соответствующая сессия с индексом session_index удаляется, а сама нумерация сессий сдвигается вниз.

Добавлять сессии можно только последовательно, то есть сессию с индексом session_index=1 можно добавить только в том случае, если уже существует сессия с индексом равным 0. При нарушении этого правила новая сессия не создается, а сама функция вернет значение false.

 

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"           // наименование пользовательского символа
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"                 // название группы, в которой будет создан символ
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()                // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
 
#define   SESSION_0_FROM         D'1970.01.01 00:15:00'  // время начала сессии 0
#define   SESSION_0_TO           D'1970.01.01 11:59:00'  // время окончания сессии 0
#define   SESSION_1_FROM         D'1970.01.01 12:15:00'  // время начала сессии 1
#define   SESSION_1_TO           D'1970.01.01 23:59:00'  // время окончания сессии 1
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
    
//--- распечатаем заголовок с базовым символом и индексом сессии и 
//--- в цикле по дням недели с ПН по ПТ распечатаем в журнале время начала и конца каждой торговой сессии 
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created"sessionCUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);      
     }
     
//--- в цикле по двум сессиям
   bool res=true;
   for(int session=0session<2session++)
     {
      datetime from = SESSION_0_FROM;
      datetime to   = SESSION_0_TO;
      if(session>0)
        {
         from = SESSION_1_FROM;
         to   = SESSION_1_TO;
        }
      //--- для пользовательского символа для каждого дня недели установим время котировочных сессий
      ResetLastError();
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++)
         res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksessionfromto);
     }
 
//--- если при установке какой-либо из сессий была ошибка - выведем об этом сообщение в журнал
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error "GetLastError());
   
//--- распечатаем заголовок с пользовательским символом и индексом сессии и 
//--- в цикле по дням недели с ПН по ПТ распечатаем в журнале время начала и конца каждой торговой сессии 
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'"sessionCUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- перед выходом очистим график
   Comment("");
   /*
   результат:
   Trade session 0 of the 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     00:15 - 23:55
   - Tuesday    00:15 - 23:55
   - Wednesday  00:15 - 23:55
   - Thursday   00:15 - 23:55
   - Friday     00:15 - 23:55
   Trade session 1 of the 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     Session not set
   - Tuesday    Session not set
   - Wednesday  Session not set
   - Thursday   Session not set
   - Friday     Session not set
   Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     00:15 - 11:59
   - Tuesday    00:15 - 11:59
   - Wednesday  00:15 - 11:59
   - Thursday   00:15 - 11:59
   - Friday     00:15 - 11:59
   Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     12:15 - 23:59
   - Tuesday    12:15 - 23:59
   - Wednesday  12:15 - 23:59
   - Thursday   12:15 - 23:59
   - Friday     12:15 - 23:59
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- успешно
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешно
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выводит в журнал время начала и окончания указанной              | 
//| торговой сессии для указанных символа и дня недели               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbolconst ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_weekconst uint session_index
  { 
//--- объявим переменные для записи начала и конца котировочной сессии 
   datetime date_from;  // время начала сессии 
   datetime date_to;    // время окончания сессии 
    
//--- создаём наименование дня недели из константы перечисления 
   string week_day=EnumToString(day_of_week); 
   if(week_day.Lower()) 
      week_day.SetChar(0ushort(week_day.GetChar(0)-32)); 
  
//--- получаем данные котировочной сессии по символу и дню недели 
   if(!SymbolInfoSessionTrade(symbolday_of_weeksession_indexdate_fromdate_to)) 
     { 
      int err=GetLastError();
      string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set"week_day) : 
                      StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d"symbolweek_daysession_indexGetLastError()));
      Print(message); 
      return
     } 
      
//--- выводим в журнал данные по указанной торговой сессии 
   PrintFormat("- %-10s %s - %s"week_dayTimeToString(date_fromTIME_MINUTES), TimeToString(date_toTIME_MINUTES)); 
  }

 

Смотри также

SymbolInfoSessionTrade, Информация об инструменте, TimeToStruct, Структура даты