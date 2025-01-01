Справочник MQL5Работа с DirectXDXHandleType
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXHandleType
Возвращает тип хендла.
|
ENUM_DX_HANDLE_TYPE DXHandleType(
Параметры
handle
[in] Хендл.
Возвращаемое значение
Значение из перечисления ENUM_DX_HANDLE_TYPE
|
Идентификатор
|
Значение
|
Описание
|
DX_HANDLE_INVALID
|
0
|
Невалидный хендл
|
DX_HANDLE_CONTEXT
|
1
|
Хендл на графический контекст
|
DX_HANDLE_SHADER
|
2
|
Хендл на шейдер
|
DX_HANDLE_BUFFER
|
3
|
Хендл на вершинный или индексный буфер
|
DX_HANDLE_INPUT
|
4
|
Хендл на входные параметры шейдера
|
DX_HANDLE_TEXTURE
|
5
|
Хендл на текстуру