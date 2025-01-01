ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXHandleType 

DXHandleType

Возвращает тип хендла.

ENUM_DX_HANDLE_TYPE  DXHandleType(
   int  handle      // хендл 
   );

Параметры

handle

[in]     Хендл.

Возвращаемое значение

Значение из перечисления ENUM_DX_HANDLE_TYPE

ENUM_DX_HANDLE_TYPE

Идентификатор

Значение

Описание

DX_HANDLE_INVALID

0

Невалидный хендл

DX_HANDLE_CONTEXT

1

Хендл на графический контекст

DX_HANDLE_SHADER

2

Хендл на шейдер

DX_HANDLE_BUFFER

3

Хендл на вершинный или индексный буфер

DX_HANDLE_INPUT

4

Хендл на входные параметры шейдера

DX_HANDLE_TEXTURE

5

Хендл на текстуру