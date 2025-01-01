ObjectGetInteger

Возвращает значение соответствующего свойства объекта. Свойство объекта должно быть типов datetime, int, color, bool или char. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

long ObjectGetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool ObjectGetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier,

long& long_var

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in] Имя объекта.

prop_id

[in] Идентификатор свойства объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.

prop_modifier

[in] Модификатор указанного свойства. Для первого варианта по умолчанию значение модификатора равно 0. Большинство свойств не требуют модификатора. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.

long_var

[out] Переменная типа long, принимающая значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа long для первого варианта вызова.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример: