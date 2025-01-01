- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetInteger
Возвращает значение соответствующего свойства объекта. Свойство объекта должно быть типов datetime, int, color, bool или char. Существует 2 варианта функции.
1. Непосредственно возвращает значение свойства.
|
long ObjectGetInteger(
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.
|
bool ObjectGetInteger(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
name
[in] Имя объекта.
prop_id
[in] Идентификатор свойства объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER.
prop_modifier
[in] Модификатор указанного свойства. Для первого варианта по умолчанию значение модификатора равно 0. Большинство свойств не требуют модификатора. Означает номер уровня в инструментах Фибоначчи и в графическом объекте Вилы Эндрюса. Нумерация уровней начинается с нуля.
long_var
[out] Переменная типа long, принимающая значение запрашиваемого свойства.
Возвращаемое значение
Значение типа long для первого варианта вызова.
Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную long_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
Пример:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."