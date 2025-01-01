ДокументацияРазделы
Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа double. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

double  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,          // идентификатор графика
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,           // идентификатор свойства
   int                          sub_window=0       // номер подокна, если требуется
   );

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool  ChartGetDouble(
   long                         chart_id,         // идентификатор графика
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,          // идентификатор свойства
   int                          sub_window,       // номер подокна
   double&                      double_var        // сюда примем значение свойства
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prop_id

[in]  Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE.

sub_window

[in]  Номер подокна графика. Для первого варианта по умолчанию значение равно 0 (главное окно графика). Большинство свойств не требуют указания номера подокна.

double_var

[out]  Переменная типа double, принимающая  значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа double.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную double_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция является синхронной – это означает, что она дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом.

Пример:

void OnStart()
  {
   double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);
   double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);
   Print("CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);
   Print("CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);
  }