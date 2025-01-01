- GetLastError
Проверяет принудительное завершение работы mql5-программы.
bool IsStopped();
Возвращаемое значение
Возвращает true, если в системной переменной _StopFlag содержится значение, отличное от 0. Ненулевое значение записывается в переменную _StopFlag, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы. В этом случае необходимо как можно быстрее завершить работу программы, в противном случае программа будет завершена принудительно извне через 3 секунды.
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+