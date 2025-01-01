ДокументацияРазделы
IsStopped 

IsStopped

Проверяет принудительное завершение работы mql5-программы.

bool  IsStopped();

Возвращаемое значение

Возвращает true, если в системной переменной _StopFlag содержится значение, отличное от 0. Ненулевое значение записывается в переменную _StopFlag, если поступила команда завершить выполнение mql5-программы. В этом случае необходимо как можно быстрее завершить работу программы, в противном случае программа будет завершена принудительно извне через 3 секунды.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- в бесконечном цикле с проверкой на стоп
   while(!IsStopped())
     {
      //--- выводим на график локальное время компьютера
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- почистим за собой
   Comment("");
  }