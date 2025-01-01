//+------------------------------------------------------------------+

//| Советник выводит окно MessageBox с запросом о дальнейшей работе |

//| при достижении указанного количества серии убыточных сделок |

//| Ожидает заданное количество баров и выводит окно MessageBox |

//| с запросом о продолжении работы. |

//| Для проверки достаточно вручную открыть и закрыть с убытком |

//| несколько позиций, так как для упрощения советник не контролирует|

//| "свои" позиции по магику. |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- input parameters

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Max Loss deals

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Number of bars of advisor inactivity



//--- global variables

bool ExtFirstStart=true; // Флаг первого запуска

bool ExtFlag=true; // Флаг разрешения работы советника

uint ExtNumLoss; // Количество убыточных сделок подряд

datetime ExtTimeLastLoss; // Время последней сделки закрытия убыточной позиции



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- получаем количество убыточных сделок подряд и время последней сделки закрытия позиции

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- определяем, сколько прошло баров после последней закрытой убыточной позиции в серии

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- если это первый запуск

if(ExtFirstStart)

{

//--- Если уже прошло заданное количество баров после серии убыточных позиций - устанавливаем флаг работы советника

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- если флаг работы советника снят

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- если прошло заданное количество баров после серии убыточных позиций

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- выводим окно MessageBox с заданным текстом и заголовком окна

//--- окно запроса имеет две кнопки Yes/No и иконку со знаком вопроса.

//--- кнопка Yes выбрана по умолчанию.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- если код возврата от MessageBox - нажатая кнопка Yes - устанавливаем флаг работы советника

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- флаг работы советника снят - выходим из OnTick()

return;

}



//--- флаг работы советника установлен - работает советник, как предусмотрено кодом, следующим ниже

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- если тип транзакции - добавление сделки в историю

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- Получаем тикет сделки и выбираем сделку из списка по тикету

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- если это сделка на выход из рынка - получаем количество убыточных сделок подряд и время последней сделки

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- если количество убыточных сделок, идущих подряд, больше заданного значения и установлен флаг работы советника

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- выводим окно MessageBox с заданным текстом и заголовком окна

//--- окно запроса имеет две кнопки Yes/No и иконку с восклицательным знаком.

//--- кнопка No выбрана по умолчанию.

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- если код возврата от MessageBox - нажатая кнопка No - снимаем флаг работы советника

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает количество убыточных сделок подряд |

//| и время последней сделки закрытия убыточной позиции |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- Выбираем всю историю

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- в цикле по списку исторических сделок получаем тикет очередной сделки

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- если сделка не на выход из позиции - идём к следующей

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- если результат закрытия позиции имеет положительный профит - прерываем цикл

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- увеличиваем счётчик идущих подряд сделок с отрицательной прибылью

res++;

//--- записываем в переменную максимальное время сделки (ищем последнюю)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- Возвращаем количество идущих подряд убытков

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает флаг закрытия позиции с убытком |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- получаем из сделки значения свойств, влияющих на прибыль

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- возвращаем флаг того, что суммарное значение полученных свойств отрицательно

return(profit+comission+swap+fee<0);

}