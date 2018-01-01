|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTester_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Пример советника с обработчиком OnTester()"
#property description "В качестве пользовательского критерия оптимизации "
#property description "возвращается коэффициент линейной регрессии графика баланса,"
#property description "деленный на среднеквадратичную ошибку отклонения"
//--- подключим класс торговых операций
#include <Trade\Trade.mqh>
//--- входные параметры эксперта
input double Lots = 0.1; // Объем
input int Slippage = 10; // Допустимое проскальзывание
input int MovingPeriod = 80; // Период скользящей средней
input int MovingShift = 6; // Сдвиг скользящей средней
//--- глобальные переменные
int IndicatorHandle=0; // хендл индикатора
bool IsHedging=false; // признак счета
CTrade trade; // для проведения торговых операций
//---
#define EA_MAGIC 18052018
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка условий на открытие позиции |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- торгуем только в начале нового бара
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
return;
}
//--- тиковый объем
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- получим значения скользящей средней
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
return;
}
//--- проверим наличие сигнала
ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;
//--- свеча открылась выше, а закрылась ниже скользящей средней
if(rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=ORDER_TYPE_BUY; // сигнал на покупку
else // свеча открылась ниже, а закрылась выше скользящей средней
{
if(rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=ORDER_TYPE_SELL;// сигнал на продажу
}
//--- дополнительные проверки
if(signal!=WRONG_VALUE)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
{
double price=SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK);
trade.PositionOpen(_Symbol,signal,Lots,price,0,0);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка условий на закрытие позиции |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
{
MqlRates rt[2];
//--- торгуем только в начале нового бара
if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
{
Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
return;
}
if(rt[1].tick_volume>1)
return;
//--- получим значения скользящей средней
double ma[1];
if(CopyBuffer(IndicatorHandle,0,1,1,ma)!=1)
{
Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
return;
}
//--- позиция уже была выбрана ранее с помощью PositionSelect()
bool signal=false;
long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
//--- свеча открылась выше, а закрылась ниже скользящей средней - закрываем короткую позицию
if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL && rt[0].open>ma[0] && rt[0].close<ma[0])
signal=true;
//--- свеча открылась ниже, а закрылась выше скользящей средней - закрываем длинную позицию
if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY && rt[0].open<ma[0] && rt[0].close>ma[0])
signal=true;
//--- дополнительные проверки
if(signal)
{
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
trade.PositionClose(_Symbol,Slippage);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Выбираем позицию с учетом типа счета: Netting или Hedging |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
{
bool res=false;
//--- выбор позиции для счета Hedging
if(IsHedging)
{
uint total=PositionsTotal();
for(uint i=0; i<total; i++)
{
string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
if(_Symbol==position_symbol && EA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
{
res=true;
break;
}
}
}
//--- выбор позиции для счета Netting
else
{
if(!PositionSelect(_Symbol))
return(false);
else
return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==EA_MAGIC); //---проверка Magic number
}
//--- результат выполнения
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
{
//--- установим тип торговли: Netting или Hedging
IsHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
//--- инициализируем объект для правильного контроля позиций
trade.SetExpertMagicNumber(EA_MAGIC);
trade.SetMarginMode();
trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
//--- создадим индикатор Moving Average
IndicatorHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
if(IndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
{
printf("Ошибка при создании индикатора iMA");
return(INIT_FAILED);
}
//--- ok
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
{
//--- если позиция уже открыта, то проверим условие на закрытие
if(SelectPosition())
CheckForClose();
// проверим условие на открытие позиции
CheckForOpen();
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
{
//--- значение пользовательского критерия оптимизации (чем больше, тем лучше)
double ret=0.0;
//--- получим результаты трейдов в массив
double array[];
double trades_volume;
GetTradeResultsToArray(array,trades_volume);
int trades=ArraySize(array);
//--- если трейдов меньше 10, то тестирование не дало положительных результатов
if(trades<10)
return (0);
//--- средний результат на трейд
double average_pl=0;
for(int i=0;i<ArraySize(array);i++)
average_pl+=array[i];
average_pl/=trades;
//--- выведем сообщение для режима одиночного тестирования
if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
PrintFormat("%s: Трейдов=%d, Средняя прибыль=%.2f",__FUNCTION__,trades,average_pl);
//--- посчитаем коэффициенты линейной регрессии для графика прибыли
double a,b,std_error;
double chart[];
if(!CalculateLinearRegression(array,chart,a,b))
return (0);
//--- вычислим ошибку отклонения графика от линии регрессии
if(!CalculateStdError(chart,a,b,std_error))
return (0);
//--- вычислим отношение трендовой прибыли к среднеквадратичному отклонению
ret=(std_error == 0.0) ? a*trades : a*trades/std_error;
//--- вернем значение пользовательского критерия оптимизации
return(ret);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получить массив прибылей/убытков из сделок |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetTradeResultsToArray(double &pl_results[],double &volume)
{
//--- запросим полную торговую историю
if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
return (false);
uint total_deals=HistoryDealsTotal();
volume=0;
//--- установим начальный размер массива с запасом - по количеству сделок в истории
ArrayResize(pl_results,total_deals);
//--- счетчик сделок, фиксирующих торговый результат - прибыль или убыток
int counter=0;
ulong ticket_history_deal=0;
//--- пройдем по всем сделкам
for(uint i=0;i<total_deals;i++)
{
//--- выберем сделку
if((ticket_history_deal=HistoryDealGetTicket(i))>0)
{
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry =(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_ENTRY);
long deal_type =HistoryDealGetInteger(ticket_history_deal,DEAL_TYPE);
double deal_profit =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_PROFIT);
double deal_volume =HistoryDealGetDouble(ticket_history_deal,DEAL_VOLUME);
//--- нас интересуют только торговые операции
if((deal_type!=DEAL_TYPE_BUY) && (deal_type!=DEAL_TYPE_SELL))
continue;
//--- только сделки с фиксацией прибыли/убытка
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_IN)
{
//--- запишем торговый результат в массив и увеличим счетчик трейдов
pl_results[counter]=deal_profit;
volume+=deal_volume;
counter++;
}
}
}
//--- установим окончательный размер массива
ArrayResize(pl_results,counter);
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вычисляет линейную регрессию вида y=a*x+b |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateLinearRegression(double &change[],double &chartline[],
double &a_coef,double &b_coef)
{
//--- проверим достаточность данных
if(ArraySize(change)<3)
return (false);
//--- создадим массив графика с накоплением
int N=ArraySize(change);
ArrayResize(chartline,N);
chartline[0]=change[0];
for(int i=1;i<N;i++)
chartline[i]=chartline[i-1]+change[i];
//--- теперь вычислим коэффициенты регрессии
double x=0,y=0,x2=0,xy=0;
for(int i=0;i<N;i++)
{
x=x+i;
y=y+chartline[i];
xy=xy+i*chartline[i];
x2=x2+i*i;
}
a_coef=(N*xy-x*y)/(N*x2-x*x);
b_coef=(y-a_coef*x)/N;
//---
return (true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вычисляет среднеквад. ошибку отклонения для заданных a и b |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateStdError(double &data[],double a_coef,double b_coef,double &std_err)
{
//--- сумма квадратов ошибки
double error=0;
int N=ArraySize(data);
if(N<=2)
return (false);
for(int i=0;i<N;i++)
error+=MathPow(a_coef*i+b_coef-data[i],2);
std_err=MathSqrt(error/(N-2));
//---
return (true);
}