- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSetLayout
Устанавливает разметку вершин для вершинного шейдера.
|
bool DXShaderSetLayout(
Параметры
shader
[in] Хендл вершинного шейдера, созданного в DXShaderCreate().
layout[]
[in] Массив описания полей вершин. Описание задается структурой DXVertexLayout:
|
struct DXVertexLayout
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Разметка должна соответствовать типу вершин в установленном вершинном буфере и входному типу вершин, используемых в точке входа в коде вершинного шейдера.
Вершинный буфер для шейдера устанавливается в DXBufferSet().
Структура DXVertexLayout является версий структуры D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC из MSDN.