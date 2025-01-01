ДокументацияРазделы
DXShaderSetLayout

Устанавливает разметку вершин для вершинного шейдера.

bool  DXShaderSetLayout(
   int                    shader,       // хендл шейдера
   const DXVertexLayout&  layout[]      // 
   );

Параметры

shader

[in]  Хендл вершинного шейдера, созданного в DXShaderCreate().

layout[]

[in]  Массив описания полей вершин. Описание задается структурой DXVertexLayout:

struct DXVertexLayout
  {
   string         semantic_name;       // The HLSL semantic associated with this element in a shader input-signature.
   uint           semantic_index;      // The semantic index for the element. A semantic index modifies a semantic, with an integer index number. A semantic index is only needed in a case where there is more than one element with the same semantic
   ENUM_DX_FORMAT format;              // The data type of the element data.
  };

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Разметка должна соответствовать типу вершин в установленном вершинном буфере и входному типу вершин, используемых в точке входа в коде вершинного шейдера.

Вершинный буфер для шейдера устанавливается в DXBufferSet().

Структура DXVertexLayout является версий структуры D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC из MSDN.