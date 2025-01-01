struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // The HLSL semantic associated with this element in a shader input-signature.

uint semantic_index; // The semantic index for the element. A semantic index modifies a semantic, with an integer index number. A semantic index is only needed in a case where there is more than one element with the same semantic

ENUM_DX_FORMAT format; // The data type of the element data.

};