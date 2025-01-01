Справочник MQL5Работа с DirectXDXContextSetSize
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextSetSize
Изменяет размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate().
|
bool DXContextSetSize(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
width
[in] Ширина кадра в пикселях.
height
[in] Высота кадра в пикселях.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Изменять размер кадра графического контекста следует только между отрисовками кадров.