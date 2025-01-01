void OnStart()

{

//--- получаем наименование текущего символа

string name = Symbol();



//--- получаем базовую и котируемую валюты символа

string base = StringSubstr(name, 0, 3);

string quoted = StringSubstr(name, 3, 3);



//--- распечатаем в журнале полученные валюты символа

PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s", name, base, quoted);



/*

Результат

Symbol: EURUSD. Currency base: EUR, currency quoted: USD

*/

}