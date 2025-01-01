- StringAdd
StringSubstr
Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции.
|
string StringSubstr(
Параметры
string_value
[in] Строка, из которой должна быть извлечена подстрока.
start_pos
[in] Начальная позиция подстроки. Может быть от 0 до StringLen(text) -1.
length=-1
[in] Длина извлекаемой подстроки. Если значение параметра равно -1 либо параметр не задан, то будет извлекаться подстрока, начиная с указанной позиции и до конца строки.
Возвращаемое значение
Копия извлеченной подстроки, если возможно, иначе возвращается пустая строка.
Пример:
|
void OnStart()
