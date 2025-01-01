ДокументацияРазделы
StringSubstr

Извлекает подстроку из текстовой строки, начинающейся c указанной позиции.

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // строка
   int     start_pos,        // с какой позиции начать
   int     length=-1         // длина извлекаемой строки
   );

Параметры

string_value

[in]  Строка, из которой должна быть извлечена подстрока.

start_pos

[in]  Начальная позиция подстроки. Может быть от 0 до StringLen(text) -1.

length=-1

[in]  Длина извлекаемой подстроки. Если значение параметра равно -1 либо параметр не задан, то будет извлекаться подстрока, начиная с указанной позиции и до конца строки.

Возвращаемое значение

Копия извлеченной подстроки, если возможно, иначе возвращается пустая строка.

Пример:

void OnStart()
  {
//--- получаем наименование текущего символа
   string name = Symbol();
   
//--- получаем базовую и котируемую валюты символа
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- распечатаем в журнале полученные валюты символа
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
   /*
   Результат
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
   */
  }

