//+------------------------------------------------------------------+

//| Trade function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- получим тикет последнего ордера из истории торговли за неделю

ulong last_order=GetLastOrderTicket();

if(HistoryOrderSelect(last_order))

{

//--- время постановки ордера в миллисекундах от 01.01.1970

long time_setup_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_SETUP_MSC);

PrintFormat("Order #%d ORDER_TIME_SETUP_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_setup_msc,TimeToString(time_setup_msc/1000));

//--- время исполнения/удаления ордера в миллисекундах от 01.01.1970

long time_done_msc=HistoryOrderGetInteger(last_order,ORDER_TIME_DONE_MSC);

PrintFormat("Order #%d ORDER_TIME_DONE_MSC=%i64 => %s",

last_order,time_done_msc,TimeToString(time_done_msc/1000));

}

else // сообщим о неудаче

PrintFormat("HistoryOrderSelect() failed for #%d. Eror code=%d",

last_order,GetLastError());



//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает тикет последнего ордера в истории или -1 |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastOrderTicket()

{

//--- запросим историю за последние 7 дней

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- сообщим о неудачном вызове и вернем -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() вернул false");

return -1;

}

//---

ulong first_order,last_order,orders=HistoryOrdersTotal();

//--- если ордера есть, начинаем работать с ними

if(orders>0)

{

Print("Orders = ",orders);

first_order=HistoryOrderGetTicket(0);

PrintFormat("first_order = %d",first_order);

if(orders>1)

{

last_order=HistoryOrderGetTicket((int)orders-1);

PrintFormat("last_order = %d",last_order);

return last_order;

}

return first_order;

}

//--- не нашли ни одного ордера, вернем -1

return -1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Запрашивает историю за последние дни и вернет false при неудаче |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- зададим недельный период времени для запроса торговой истории

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- сделаем запрос и проверим результат

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Error code=",GetLastError());

return false;

}

//--- история получена успешно

return true;

}