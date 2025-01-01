ObjectCreate

Создает объект с указанным именем, типом и начальными координатами в указанном подокне графика. При создании можно указать до 30 координат.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

int sub_window,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in] Имя объекта. Имя должно быть уникальным в пределах одного графика, включая его подокна.

type

[in] Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT.

sub_window

[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Указанное подокно должно существовать, в противном случае функция возвращает false.

time1

[in] ВременнАя координата первой привязки.

price1

[in] Ценовая координата первой точки привязки.

timeN=0

[in] ВременнАя координата N-ой точки привязки.

priceN=0

[in] Ценовая координата N-ой точки привязки.

time30=0

[in] ВременнАя координата тридцатой точки привязки.

price30=0

[in] Ценовая координата тридцатой точки привязки.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешной постановке команды в очередь указанного графика, иначе false. Если объект был уже создан ранее, то производится попытка изменить его координаты.

Примечание

При вызове ObjectCreate() всегда используется асинхронный вызов, поэтому функция возвращает только результат постановки команды в очередь графика. В этом случае true означает только то, что команда успешно поставлена в очередь, сам результат её выполнения неизвестен.

Для проверки результата выполнения можно использовать функцию ObjectFind() или любые функции, запрашивающие свойства объекта, например вида ObjectGetXXX. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд графика и дожидаются результата выполнения (так как являются синхронными вызовами), то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Имя графического объекта не должно превышать 63 символа.

Нумерация подокон графика (если на графике есть подокна с индикаторами) начинается с 1. Главное окно графика есть всегда и имеет индекс 0.

Большое количество точек привязки (до 30-ти) предусмотрено для будущего использования. В то же время ограничение только 30-тью возможными точками привязки для графических объектов обусловлено тем, что при вызове функции количество параметров не должно превышать 64.

При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():

событие удаления объекта со старым именем;

событие создания графического объекта с новым именем.

Для создания каждого из типов объектов требуется задать определенное количество точек привязки:

Идентификатор Описание Точки привязки OBJ_VLINE Вертикальная линия Одна точка привязки. Фактически используется только координата по оси времени. OBJ_HLINE Горизонтальная линия Одна точка привязки. Фактически используется только координата по оси цены. OBJ_TREND Трендовая линия Две точки привязки. OBJ_TRENDBYANGLE Трендовая линия по углу Две точки привязки. OBJ_CYCLES Циклические линии Две точки привязки. OBJ_ARROWED_LINE Объект "Линия со стрелкой" Две точки привязки. OBJ_CHANNEL Равноудаленный канал Три точки привязки. OBJ_STDDEVCHANNEL Канал стандартного отклонения Две точки привязки. OBJ_REGRESSION Канал на линейной регрессии Две точки привязки. OBJ_PITCHFORK Вилы Эндрюса Три точки привязки. OBJ_GANNLINE Линия Ганна Две точки привязки. OBJ_GANNFAN Веер Ганна Две точки привязки. OBJ_GANNGRID Сетка Ганна Две точки привязки. OBJ_FIBO Уровни Фибоначчи Две точки привязки. OBJ_FIBOTIMES Временные зоны Фибоначчи Две точки привязки. OBJ_FIBOFAN Веер Фибоначчи Две точки привязки. OBJ_FIBOARC Дуги Фибоначчи Две точки привязки. OBJ_FIBOCHANNEL Канал Фибоначчи Три точки привязки. OBJ_EXPANSION Расширение Фибоначчи Три точки привязки. OBJ_ELLIOTWAVE5 5-волновка Эллиота Пять точек привязки. OBJ_ELLIOTWAVE3 3-волновка Эллиота Три точки привязки. OBJ_RECTANGLE Прямоугольник Две точки привязки. OBJ_TRIANGLE Треугольник Три точки привязки. OBJ_ELLIPSE Эллипс Три точки привязки. OBJ_ARROW_THUMB_UP Знак "Хорошо" (большой палец вверх) Одна точка привязки. OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Знак "Плохо" (большой палец вниз) Одна точка привязки. OBJ_ARROW_UP Знак "Стрелка вверх" Одна точка привязки. OBJ_ARROW_DOWN Знак "Стрелка вниз" Одна точка привязки. OBJ_ARROW_STOP Знак "Стоп" Одна точка привязки. OBJ_ARROW_CHECK Знак "Птичка" (галка) Одна точка привязки. OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Левая ценовая метка Одна точка привязки. OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Правая ценовая метка Одна точка привязки. OBJ_ARROW_BUY Знак "Buy" Одна точка привязки. OBJ_ARROW_SELL Знак "Sell" Одна точка привязки. OBJ_ARROW Объект "Стрелка" Одна точка привязки. OBJ_TEXT Объект "Текст" Одна точка привязки. OBJ_LABEL Объект "Текстовая метка" Положение задается при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_BUTTON Объект "Кнопка" Положение задается при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_CHART Объект "График" Положение задается при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_BITMAP Объект "Рисунок" Одна точка привязки. OBJ_BITMAP_LABEL Объект "Графическая метка" Положение задается при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_EDIT Объект "Поле ввода" Положение задается при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE. OBJ_EVENT Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре Одна точка привязки. Фактически используется только координата по оси времени. OBJ_RECTANGLE_LABEL Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса. Положение задается при помощи свойств OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE.

Пример: