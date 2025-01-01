Comment

Выводит комментарий, определенный пользователем, в левый верхний угол графика.

void Comment(

argument,

...

);

Параметры

...

[in] Любые значения, разделенные запятыми. Для разделения выводимой информации на несколько строк можно использовать символ перевода строки "

" либо "\r

". Количество параметров не может превышать 64. Общая длина выводимого сообщения (включая служебные неотображаемые символы) не может превышать 2045 символов (лишние символы будут обрезаны при выводе).

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

Массивы нельзя передавать в функцию Comment(). Массивы должны печататься поэлементно.

Данные типа double выводятся с точностью до 16 десятичных цифр после точки, при этом данные могут выводиться либо в традиционном либо в научном формате – в зависимости от того, как запись будет наиболее компактна. Данные типа float выводятся с 5 десятичными цифрами после точки. Для вывода вещественных чисел с другой точностью либо в явно указанном формате необходимо использовать функцию DoubleToString().

Данные типа bool выводятся в виде строк "true" или "false". Даты выводятся в виде YYYY.MM.DD HH:MI:SS. Для вывода даты в другом формате необходимо использовать функцию TimeToString(). Данные типа color выводятся либо в виде строки R,G,B, либо в виде названия цвета, если этот цвет присутствует в наборе цветов.

При работе в тестере стратегий в режиме оптимизации функция Comment() не выполняется.

Пример:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

//--- Выведем значения в три строчки

Comment(StringFormat("Выводим цены

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",Ask,Bid,Spread));

}

Смотри также

ChartSetString, ChartGetString