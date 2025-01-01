ДокументацияРазделы
Освобождает хендл.

bool  DXRelease(
   int  handle      // хендл 
   );

Параметры

context

[in]  Освобождаемый хендл.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Все созданные хендлы, которые больше не используются, должны быть явно освобождены с помощью функции DXRelease().