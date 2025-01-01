ДокументацияРазделы
ArrayIsDynamic

Проверяет, является ли массив динамическим.

bool  ArrayIsDynamic(
   const void&  array[]    // проверяемый массив
   );

Параметры

array[]

[in]  Проверяемый массив.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если указанный массив является динамическим, иначе возвращается false.

Пример:

#property description "Этот индикатор не вычисляет значений, а один раз пытается применить"
#property description "вызов функции ArrayFree() к трем массивам: динамическому, статическому и"
#property description "индикаторному буферу. Результаты выводятся в журнал экспертов."
//--- настройки индикатора
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- глобальные переменные
double ExtDynamic[];   // динамический массив
double ExtStatic[100]; // статический массив
bool   ExtFlag=true;   // флаг
double ExtBuff[];      // индикаторный буфер
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- выделим память для массива
   ArrayResize(ExtDynamic,100);
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtBuff);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//--- проведем анализ один раз
   if(ExtFlag)
     {
      //--- попробуем освободить память для массивов
      //--- 1. Динамический массив
      Print("+============================+");
      Print("1. Проверка динамического массива:");
      Print("Размер до освобождения памяти = ",ArraySize(ExtDynamic));
      Print("Это динамический массив = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Да" : "Нет");
      //--- пытаемся освободить память массива
      ArrayFree(ExtDynamic);
      Print("Размер после освобождения памяти = ",ArraySize(ExtDynamic));
      //--- 2. Статический массив
      Print("2. Проверка статического массива:");
      Print("Размер до освобождения памяти = ",ArraySize(ExtStatic));
      Print("Это динамический массив = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Да" : "Нет");
      //--- пытаемся освободить память массива
      ArrayFree(ExtStatic);
      Print("Размер после освобождения памяти = ",ArraySize(ExtStatic));
      //--- 3. Индикаторный буфер
      Print("3. Проверка индикаторного буфера:");
      Print("Размер до освобождения памяти = ",ArraySize(ExtBuff));
      Print("Это динамический массив = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Да" : "Нет");
      //--- пытаемся освободить память массива
      ArrayFree(ExtBuff);
      Print("Размер после освобождения памяти = ",ArraySize(ExtBuff));
      //--- изменим значение флага
      ExtFlag=false;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

