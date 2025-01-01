#property description "Этот индикатор не вычисляет значений, а один раз пытается применить"

#property description "вызов функции ArrayFree() к трем массивам: динамическому, статическому и"

#property description "индикаторному буферу. Результаты выводятся в журнал экспертов."

//--- настройки индикатора

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- глобальные переменные

double ExtDynamic[]; // динамический массив

double ExtStatic[100]; // статический массив

bool ExtFlag=true; // флаг

double ExtBuff[]; // индикаторный буфер

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- выделим память для массива

ArrayResize(ExtDynamic,100);

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ExtBuff);

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])

{

//--- проведем анализ один раз

if(ExtFlag)

{

//--- попробуем освободить память для массивов

//--- 1. Динамический массив

Print("+============================+");

Print("1. Проверка динамического массива:");

Print("Размер до освобождения памяти = ",ArraySize(ExtDynamic));

Print("Это динамический массив = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Да" : "Нет");

//--- пытаемся освободить память массива

ArrayFree(ExtDynamic);

Print("Размер после освобождения памяти = ",ArraySize(ExtDynamic));

//--- 2. Статический массив

Print("2. Проверка статического массива:");

Print("Размер до освобождения памяти = ",ArraySize(ExtStatic));

Print("Это динамический массив = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Да" : "Нет");

//--- пытаемся освободить память массива

ArrayFree(ExtStatic);

Print("Размер после освобождения памяти = ",ArraySize(ExtStatic));

//--- 3. Индикаторный буфер

Print("3. Проверка индикаторного буфера:");

Print("Размер до освобождения памяти = ",ArraySize(ExtBuff));

Print("Это динамический массив = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Да" : "Нет");

//--- пытаемся освободить память массива

ArrayFree(ExtBuff);

Print("Размер после освобождения памяти = ",ArraySize(ExtBuff));

//--- изменим значение флага

ExtFlag=false;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}