ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Математические функцииMathCeil 

MathCeil

Возвращает ближайшее сверху целое числовое значение.

double  MathCeil(
   double  val      // число
   );

Параметры

val

[in]  Числовая величина.

Возвращаемое значение

Числовое значение, представляющую наименьшее целое число, которое больше или равно val.

Примечание

Вместо функции MathCeil() можно использовать функцию ceil().

 

Пример:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявляем переменные для преобразования
   double value=0;                     // вещественное число для MathCeil-преобразования
   int    ceil_value=0;                // сюда получаем результат
//--- в цикле по количеству десятичных приращений вещественного числа
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- увеличиваем значение числа,
      //--- получаем ближайшее сверху целое числовое значение
      //--- и выводим в журнал контрольные значения
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
      результат:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }