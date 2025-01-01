ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseColumnSize 

DatabaseColumnSize

Получает размер поля в байтах.

int  DatabaseColumnSize(
   int  request,     // хендл запроса, полученный в DatabasePrepare
   int  column       // номер поля в запросе
   );

Параметры

request

[in]  Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().

column

[in]  Номер поля в запросе. Нумерация полей начинается с нуля и не может превышать значение DatabaseColumnsCount() - 1.

Возвращаемое значение

В случае успеха возвращает размер поля в байтах, иначе -1. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл запроса;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)  – индекс column больше значения DatabaseColumnsCount() -1.

Примечание

Значение можно получить только в том случае, если предварительно для запроса request был сделан хотя бы один вызов DatabaseRead().

Смотри также

DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType