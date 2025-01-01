__DATE__ Datum der Kompilierung einer Date ohne die Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden sind 0) Print

__DATETIME__ Datum und Uhrzeit der Kompilierung einer Date Print

__FILE__ Name der laufenden kompilierten Datei Print

__FUNCSIG__ Signatur der Funktion, in deren Körper befindet sich das Makro. Protokollierung der vollständige Beschreibung der Funktionen kann bei der Identifizierung von überladenen Funktionen nützlich sein Print

__FUNCTION__ Funktionsname, in deren Körper sich das Makro befindet Print

__LINE__ Nummer der Zeile im Ausgangskode, auf der sich der Makro befindet Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Buildnummer des Compilers Print

__PATH__ Absoluter Pfad zu der laufenden kompilierten Datei Print

ACCOUNT_ASSETS Die aktuelle Aktiva auf dem Konto AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE Bilanz des Kontos in der Währung des Deposits AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Die aktuelle blockierte Kommission für das Konto AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY Name der Gesellschaft, die das Konto bedient AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT Grösse des gegebenen Kredits in der Währung des Deposits AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY Depositenwaehrung AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY Wer der Eigenmittel auf dem Konto in der Währung des Deposits AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE Größe von Leverage AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES Aktuelle Verbindlichkeiten auf dem Konto AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Maximale zulässige Anzahl der geltenden Warteordern AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN Nummer des Kontos AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN Wert des reservierten Pfandgeldes in der Währung des Deposits AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE Grösse der freien Mittel auf dem Konto in der Währung des Deposits, die für die Öffnung der Position zugänglich sind AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Initial Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als die Garantie für alle ausstehenden Aufträge (Pending Ordern) AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Konto-Margenniveau in Prozenten AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Maintenance Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als ein Sicherheitsmindestbetrag für alle offenen Positionen AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Margin Call Level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Mode des minimal zugänglichen Marge AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Margin stop out level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME Name des Kunden AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT Grösse des laufenden Gewinns auf dem Konto in der Währung des Deposits AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER Name des Handelsservers AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Level wird in Geld vorgegeben AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Level wird in Prozenten vorgegeben AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Erlaubnis zu handeln für das laufende Konto AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT Erlaubnis zu handeln für den Experten AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE Handelsweise des Kontos AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Wettbewerbskonto AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Demokonto AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Realkonto AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER Zentrierte Ausrichtung (für"Eingabefeld") ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT Linksbündige Ausrichtung ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT Rechtsbündige Ausrichtung ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER Bindepunkt im Objektzentrum ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT Bindepunkt links zentriert ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER Bindepunkt im unteren linken Winkel ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER Binde im oberen linken Winkel ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER Bindepunkt unten zentriert ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT Bindepunkt rechts zentriert ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER Bindepunkt im unteren rechten Winkel ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER Bindepunkt rechts zentriert ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER Bindepunkt oben zentriert ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE Grundlinie Linien der Indikatoren

BOOK_TYPE_BUY Kaufsorder MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET Kaufsorder mit Marktpreis MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL Verkaufsorder MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET Verkaufsorder mit Marktpreis MqlBookInfo

BORDER_FLAT Flache Form ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED Konvexe Form ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN Konkave Form ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ char dargestell werden kann Konstanten der numerischenTypen

CHAR_MIN Minimaler Wert, der durch den Typ char dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

CHART_AUTOSCROLL Automatischer Sprung zum rechten Schlussrand des Charts ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS Darstellung in Form von Bars ChartSetInteger

CHART_BEGIN Anfang des Charts (die ältesten Preise) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP Den Chart über anderen Chart anzeigen ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES Darstellung in Form von japanischen Kerzen ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK Linienfarbe des Ask-Preises ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND Hintergrundfarbe des Charts ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID Linienfarbe des Bid-Preises ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Körperfarbe der Bärenkerze ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Körperfarbe der der Bullenkerze ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN Farbe des Balkens unten, des Schattens und Umrandung des Körpers der Bärenkerze ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE Farbe der Chartlinie und der japanischen Kerzen "Dodzhi" ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP Farbe des Balkens oben, des Schattens und der Umrandung des Körpers der Bullenkerze ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND Farbe von Achsen, Skale und Zeile OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID Farbe des Zeitrasters ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST Linienfarbe des Preises des letzten abgeschlossenen Deals (Last) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Levelsfarbe der Stop-Ordern (Stop Loss und Take Profit) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME Farbe der Volumen und Levels der offenen Positionen ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT Kommentartext auf dem Chart ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS Laufende Position ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS iehen der Handelsstufen auf dem Chart mit dem Maus erlauben. Standardmäßig ist der Ziehen-Modus aktiviert (true) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart Benachrichtigungen über Ereignisse der Bewegung und Klicken der Maustasten (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des neuen Objekts Erstellung (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des Objekts Löschung (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Nummer der ersten sichtbaren Balken auf dem Chart. Indizierung von Balken ist das gleiche wie für Zeitreihen. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX Festes Chartmaximum ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN Festes Chartminimum ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION Position der festen Position des Chart vom linken Rand als Prozentsatz. Feste Position des Charts ist mit einem kleinen grauen Dreieck auf der horizontalen Achse der Zeit gezeichnet und wird nur angezeigt, wenn Autoscroll des Charts mit einem neuen Tick nach rechts deaktiviert ist (siehe Eigenschaft CHART_AUTOSCROLL). Der Bar, der in der feste Position ist, bleibt an der gleiche Stelle mit Zoom-in und Zoom-out. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND Preischart auf dem Hintergrund ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Charthöhe in Pixel ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT Attribut um Objekt "Chart" (OBJ_CHART) zu identifizieren – für ein grafisches Objekt gibt true zurück. Für dieses Chart ist die Eigenschaft false ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE Darstellung in Form einer Linie, gezogen an den Preisen Close ChartSetInteger

CHART_MODE Charttyp (Kerzen, Bars, oder Linie) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL Den Chart mit der linken Maustaste horizontal scrollen. Vertikales Scrollen wird verfügbar sein, wenn der Wert von einer der drei Eigenschaften true ist: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 oder CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR Massstabwert in Punkt/Balken ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Masßtab in Punkt/Balken ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT Absatz des Preischarts rechtsbündig ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE Absatzgröße der Nullbar vom rechten Schlussrand ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE Darstellung des Wertes Ask als horizontale Linie auf dem Chart ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE Darstellung des Wertes Bid als horizontale Linie auf dem Chart ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE Anzeigen die Zeit-Skala auf dem Diagram ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID Darstellung des Zeitrasters auf dem Chart ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE Darstellung des Wertes Last durch horizontale Linie auf dem Chart ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Popup-Beschreibungen der graphischen Objekte ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC Darstellung der Werte OHLC im oberen linken Winkel ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK Anzeige des Panels für schnellen Handel auf dem Chart (die Option "Ein-Klick-Handel") ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Darstellung der senkrechten Begrenzungen unter Nachbarperioden ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Anzeigen die Preis-Skala auf dem Diagram ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Darstellung der Handelsniveaus auf dem Chart (Niveaus der offenen Positionen, Stop Loss, Take Profit und wartender Order) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES Darstellung von Volumen auf dem Chart ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS Anzahl der Balken auf dem Chart, zugänglich für die Darstellung ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE Volumen nicht gezeigt ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL Handelsvolumen ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK Tickvolumen ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS Chartbreite in Balken ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS Chartbreite in Pixel ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE Handle des Charts (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Sichtbarkeit der Subfenster ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE Der Abstand zwischen dem oberen Rahmen des Unterfensters eines Indikators und dem oberen Rahmen des Hauptfensters des Charts, entlang der vertikalen Y-Achse, in Pixeln. Im Falle eines Maus-Ereignisses, werden die Cursor-Koordinaten im Koordinaten des Hauptfensters übergegeben, während die Koordinaten von grafischen Objekten im Indikator-Unterfenster relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters eingestellt sind. Der Wert ist erforderlich, um die absoluten Koordinaten des Hauptfensters zu den lokalen Koordinaten eines Unterfensters für die korrekte Arbeit mit der grafischen Objekte, deren Koordinaten sind relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters angegeben, umzuwandeln. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL Gesamtzahl der Chartfenster, einschließlich Subfenster der Indikatoren ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE Ereignis der Veränderung der Chart-Größe oder Veränderung der Chart-Eigenschaften durch Dialog von Eigenschaften OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK Mausklick auf dem Chart OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM Anfangsnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Endnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse. OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN Tasten OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Das Bewegen der Maus und Mausklicks (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ist für den Chart eingegeben) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Veranderung der Objekteigenschaften durch Dialog der Eigenschaften OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Betaetigen der Taste mit der Maus auf dem graphischen Objekt OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Erzeugung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ist für den Chart eingegeben) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Entfernung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ist für den Chart eingegeben) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG Ziehen des graphischen Objektes OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Beenden von Texteditieren im graphischen Objekt Edit OnChartEvent

CHARTS_MAX Maximal mögliche Zahl der gleichzeitig offenen Charts im Terminal Andere Konstanten

CHINKOUSPAN_LINE Linie Chinkou Span Linien der Indikatoren

clrAliceBlue Alice Blue Web-Farben

clrAntiqueWhite Antique White Web-Farben

clrAqua Aqua Web-Farben

clrAquamarine Aquamarine Web-Farben

clrBeige Beige Web-Farben

clrBisque Bisque Web-Farben

clrBlack Black Web-Farben

clrBlanchedAlmond Blanched Almond Web-Farben

clrBlue Blue Web-Farben

clrBlueViolet Blue Violet Web-Farben

clrBrown Brown Web-Farben

clrBurlyWood Burly Wood Web-Farben

clrCadetBlue Cadet Blue Web-Farben

clrChartreuse Chartreuse Web-Farben

clrChocolate Chocolate Web-Farben

clrCoral Coral Web-Farben

clrCornflowerBlue Cornflower Blue Web-Farben

clrCornsilk Cornsilk Web-Farben

clrCrimson Crimson Web-Farben

clrDarkBlue Dark Blue Web-Farben

clrDarkGoldenrod Dark Goldenrod Web-Farben

clrDarkGray Dark Gray Web-Farben

clrDarkGreen Dark Green Web-Farben

clrDarkKhaki Dark Khaki Web-Farben

clrDarkOliveGreen Dark Olive Green Web-Farben

clrDarkOrange Dark Orange Web-Farben

clrDarkOrchid Dark Orchid Web-Farben

clrDarkSalmon Dark Salmon Web-Farben

clrDarkSeaGreen Dark Sea Green Web-Farben

clrDarkSlateBlue Dark Slate Blue Web-Farben

clrDarkSlateGray Dark Slate Gray Web-Farben

clrDarkTurquoise Dark Turquoise Web-Farben

clrDarkViolet Dark Violet Web-Farben

clrDeepPink Deep Pink Web-Farben

clrDeepSkyBlue Deep Sky Blue Web-Farben

clrDimGray Dim Gray Web-Farben

clrDodgerBlue Dodger Blue Web-Farben

clrFireBrick Fire Brick Web-Farben

clrForestGreen Forest Green Web-Farben

clrGainsboro Gainsboro Web-Farben

clrGold Gold Web-Farben

clrGoldenrod Goldenrod Web-Farben

clrGray Gray Web-Farben

clrGreen Green Web-Farben

clrGreenYellow Green Yellow Web-Farben

clrHoneydew Honeydew Web-Farben

clrHotPink Hot Pink Web-Farben

clrIndianRed Indian Red Web-Farben

clrIndigo Indigo Web-Farben

clrIvory Ivory Web-Farben

clrKhaki Khaki Web-Farben

clrLavender Lavender Web-Farben

clrLavenderBlush Lavender Blush Web-Farben

clrLawnGreen Lawn Green Web-Farben

clrLemonChiffon Lemon Chiffon Web-Farben

clrLightBlue Light Blue Web-Farben

clrLightCoral Light Coral Web-Farben

clrLightCyan Light Cyan Web-Farben

clrLightGoldenrod Light Goldenrod Web-Farben

clrLightGray Light Gray Web-Farben

clrLightGreen Light Green Web-Farben

clrLightPink Light Pink Web-Farben

clrLightSalmon Light Salmon Web-Farben

clrLightSeaGreen Light Sea Green Web-Farben

clrLightSkyBlue Light Sky Blue Web-Farben

clrLightSlateGray Light Slate Gray Web-Farben

clrLightSteelBlue Light Steel Blue Web-Farben

clrLightYellow Light Yellow Web-Farben

clrLime Lime Web-Farben

clrLimeGreen Lime Green Web-Farben

clrLinen Linen Web-Farben

clrMagenta Magenta Web-Farben

clrMaroon Maroon Web-Farben

clrMediumAquamarine Medium Aquamarine Web-Farben

clrMediumBlue Medium Blue Web-Farben

clrMediumOrchid Medium Orchid Web-Farben

clrMediumPurple Medium Purple Web-Farben

clrMediumSeaGreen Medium Sea Green Web-Farben

clrMediumSlateBlue Medium Slate Blue Web-Farben

clrMediumSpringGreen Medium Spring Green Web-Farben

clrMediumTurquoise Medium Turquoise Web-Farben

clrMediumVioletRed Medium Violet Red Web-Farben

clrMidnightBlue Midnight Blue Web-Farben

clrMintCream Mint Cream Web-Farben

clrMistyRose Misty Rose Web-Farben

clrMoccasin Moccasin Web-Farben

clrNavajoWhite Navajo White Web-Farben

clrNavy Navy Web-Farben

clrNONE Abwesenheit der Farbe Andere Konstanten

clrOldLace Old Lace Web-Farben

clrOlive Olive Web-Farben

clrOliveDrab Olive Drab Web-Farben

clrOrange Orange Web-Farben

clrOrangeRed Orange Red Web-Farben

clrOrchid Orchid Web-Farben

clrPaleGoldenrod Pale Goldenrod Web-Farben

clrPaleGreen Pale Green Web-Farben

clrPaleTurquoise Pale Turquoise Web-Farben

clrPaleVioletRed Pale Violet Red Web-Farben

clrPapayaWhip Papaya Whip Web-Farben

clrPeachPuff Peach Puff Web-Farben

clrPeru Peru Web-Farben

clrPink Pink Web-Farben

clrPlum Plum Web-Farben

clrPowderBlue Powder Blue Web-Farben

clrPurple Purple Web-Farben

clrRed Red Web-Farben

clrRosyBrown Rosy Brown Web-Farben

clrRoyalBlue Royal Blue Web-Farben

clrSaddleBrown Saddle Brown Web-Farben

clrSalmon Salmon Web-Farben

clrSandyBrown Sandy Brown Web-Farben

clrSeaGreen Sea Green Web-Farben

clrSeashell Seashell Web-Farben

clrSienna Sienna Web-Farben

clrSilver Silver Web-Farben

clrSkyBlue Sky Blue Web-Farben

clrSlateBlue Slate Blue Web-Farben

clrSlateGray Slate Gray Web-Farben

clrSnow Snow Web-Farben

clrSpringGreen Spring Green Web-Farben

clrSteelBlue Steel Blue Web-Farben

clrTan Tan Web-Farben

clrTeal Teal Web-Farben

clrThistle Thistle Web-Farben

clrTomato Tomato Web-Farben

clrTurquoise Turquoise Web-Farben

clrViolet Violet Web-Farben

clrWheat Wheat Web-Farben

clrWhite White Web-Farben

clrWhiteSmoke White Smoke Web-Farben

clrYellow Yellow Web-Farben

clrYellowGreen Yellow Green Web-Farben

CORNER_LEFT_LOWER Mittelpunkt der Koordinaten im unteren linken Winkel des Charts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER Mittelpunkt der Koordinaten im oberen linken Winkel des Charts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER Mittelpunkt der Koordinaten im unteren rechten Winkel des Charts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER Mittelpunkt der Koordinaten im oberen rechten Winkel des Charts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP Laufende Kodeseite ANSIim Operationssystem Windows CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP Laufende Kodeseite Macintosh. Bemerkung: Dieser Wert wird vor allem in früher erzeugten Programmkodes verwendet und ist nicht notwendig, denn moderne Computers Macintosh verwenden Unicode Kodieren. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP Laufende Kodeseite OEM. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL Kodeseite Symbol CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP Kodieren Windows ANSI für laufenden Thread. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 Kodeseite UTF-7. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 Kodeseite UTF-8. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 AES Verschlüsselung mit einem 128-Bit-Schlüssel (16 Byte) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 AES Verschlüsselung mit einem 256-Bit-Schlüssel (32 Byte) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 BASE64 Verschlüsselung (Umkodierung) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES DES Verschlüsselung mit einem 56-Bit-Schlüssel (7 Byte) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 Berechnung HASH MD5 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 Berechnung HASH SHA1 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 Berechnung HASH SHA256 CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen Konstanten der numerischenTypen

DBL_EPSILON Der minimale Wert, für den Die Bedingung 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 erfuellt wird Konstanten der numerischenTypen

DBL_MANT_DIG Anzahl der Bits in mantissa Konstanten der numerischenTypen

DBL_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

DBL_MAX_10_EXP Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

DBL_MAX_EXP Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

DBL_MIN Minimaler positiver Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

DBL_MIN_10_EXP Minimaler dezimaler Wert der Exponenetenstufung Konstanten der numerischenTypen

DBL_MIN_EXP Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

DEAL_COMMENT Kommentar zum Deal HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION Dealkommission HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY Dealsrichtung - Markteingang, Marktausgang oder Kehrwendung HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN Markteingang HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT Kehrwendung HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT Marktausgang HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC Magic number für Deal (sehen Sie ORDER_MAGIC) HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER Order, auf deren Grund der Deal abgeschlossen wurde HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID Indetifikator der Position, an deren Öffnung, Veränderung oder Schliessung sich der Deal teilnahm. Jede Position hat ihren unikalen Identifikator, der allen Deals zugeordnet wird, die im Instrument innerhalb des ganzen Lebens der Position abgeschlossen wurde. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE Dealpreis HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT finanzielles Ergebnis des Deals HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP Gesamtswap beim Schliessen HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL Dealssymbol HistoryDealGetString

DEAL_TIME Zeit des Dealabschlusses HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC Zeitpunkt der Transaktion in Millisekunden seit 01.01.1970 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE Typ des Deals HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE Bilanz HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS Enumeration des Bonus HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY Kauf HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Abgebrochener Kaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Kaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des früher abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_BUY) aufDEAL_TYPE_BUY_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE zusaetzliche Abzuege HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION Zusätzliche Kommissionen HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Agentenkommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Agentenkommission, die am Ende des Monats angerechnet wird HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Kommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Kommission, die am Ende des Monats angerechnet wird HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION Korrektur HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT Kredit HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST Anrechnungen von Zinsen auf freie Mittel HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL Verkauf HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Abgebrochener Verkaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Verkaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des zuvor abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_SELL) aufDEAL_TYPE_SELL_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME Dealvolumen HistoryDealGetDouble

DRAW_BARS Darstellung als Folge von Bars Zeichnungsstile

DRAW_CANDLES Darstellung als Folge von Kerzen Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_ARROW Zeichnung mit mehrfarbigen Weichen Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_BARS Mehrfarbige Bars Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_CANDLES Mehrfarbige Kerzen Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_HISTOGRAM Mehrfarbiges Histogramm von der Nulllinie Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Mehrfarbiges Histogramm der zwei Indikatorpuffer Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_LINE Mehrfarbige Linie Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_SECTION Mehrfarbige Abschnitte Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_ZIGZAG Mehrfarbiger ZigZag Zeichnungsstile

DRAW_FILLING Farbenfuellung zwischen zwei Levels Zeichnungsstile

DRAW_HISTOGRAM Histogramm von der Nulllinie Zeichnungsstile

DRAW_HISTOGRAM2 Histogramm der 2 Indikatorpuffer Zeichnungsstile

DRAW_NONE Nicht gezeichnet Zeichnungsstile

DRAW_ZIGZAG Stil Zigzag laesst vertikale Abschnitte zu Zeichnungsstile

ELLIOTT_CYCLE Zyklus (Cycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Hauptsuperzyklus (Grand Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE Mittelstelle (Intermediate) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR Sekundaeres Zyklus (Minor) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE Sekunde (Minuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE Minute (Minute) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY primaeres Zyklus (Primary) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE Subsekunde (Subminuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE Superzyklus (Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE Leerwert im Indikatorpuffer Andere Konstanten

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY Falscher Identifikator der Kontoeigenschaft GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE Angeforderte Feldgröße ist mehr als 2 Gigabyte GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung des Feldes oder der Versuch der Größenveränderung des statischen Feldes GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD DOM kann nicht zugefügt werden GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE DOM kann nicht entfernt werden GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET DOM Dasten können nicht erhalten werden GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE Fehler in Subskription neue DOM Daten zu erhalten GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Indikatorpuffer GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX Falscher Index des Indikatorpuffers GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY Misslungen, das Verzeichnis zu löschen (eine oder mehrere Dateien können blockiert werden und Operation der Entfernung ist misslungen) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY Verzeichnis kann nicht entfernt werden GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE Fehler der Dateientfernung GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE Fehler der Dateieröffnung GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY Muss das Feld des Typs char sein GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE Fehler bei Veränderung des Symbols und der Periode des Charts GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER Fehler bei Timererzeugung GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN Fehler bei Charteröffnung GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zu einem Chart GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL Fehler beim Entfernen des Indikators aus dem Chart GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND Der Indikator kann nicht auf dem angegebenen Chart gefunden werden GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED Fehler der Navigierung durch Chart GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT Im Chart gibt es keinen Expert Advisor, der das Ereignis verarbeiten kann GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY Chart antwortet nicht GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND Chart ist nicht gefunden GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED Fehler bei Screenshot Erzeugung GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED Fehler der Schablonenverwendung GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND Subfenster mit angegebenen Indikator nicht gefunden GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID Falscher Identifikator des Charts GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY Falsche Charteigenschaft ID GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY Falscher Identifikator der Eigenschaft von Benutzerindikator GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST Verzeichnis existiert nicht GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY Muss das Feld des Typs double sein GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE Es muss Zeilengröße angegeben werden, denn die Datei ist als binäre Datei eröffnet GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR Nicht genug Speicherplatz, um Cache zu lesen GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE Datei kann nicht neugeschrieben werden GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY Das ist eine Datei, nicht Verzeichnis GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST Datei existiert nicht GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN Datei muss als binäre Datei eröffnet werden GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV Datei muss als CSV eröffnet werden GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD Datei muss für Lesen eröffnet werden GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE Datei muss für Schreiben eröffnet werden GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT Datei muss als Textdatei eröffnet werden GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV Datei muss als Textdatei oder CSV eröffnet werden GetLastError

ERR_FILE_READERROR Fehler des Datei Lesen GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR Ressource konnte nicht in die Datei geschrieben werden GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY Muss das Feld des Typs float sein GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED Fehler beim Dateisenden via ftp GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED Systemfunktion ist für Anruf nicht erlaubt GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS Globale Variable des Client-Terminals mit demselben Namen existiert schon GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND Globale Variable des Client-Terminals ist nicht gefunden GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND Angeforderte Geschichte ist nicht gefunden GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY Falscher Identifikator der Geschichteeigenschaft GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS Kopieren der unkompatibeler Felder. Zeilenfeld kann nur in ein Zeilenfeld kopiert werden, numerisches Feld- in ein numerisches Feld. GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE für Zeilenfelder muss Textdatei sein, für andere - binäre Datei GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD Fehler bei Indikatorzufügung GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY Indikator kann nicht zum anderen Indikator angewendet werden GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE Indikator kann nicht erzeugt werden GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME Der erste Parameter im Feld muss der Name des Benutzeranzeigers sein GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND Angeforderte Daten nicht gefunden GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY Nicht genug Speicherplatzfür Indikatorzufügung GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE Falscher Parametertyp im Feld bei Anzeiger Erzeugung GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING Keine Parameter bei Anzeiger Erzeugung GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL Unbekanntes Symbol GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE Fehlerhandle des Indikators GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX Fehlerindex des angeforderten Indikatorpuffers GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS Falsche Parameterzahl bei Anzeiger Erzeugung GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY Muss das Feld des Typs int sein GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR Unerwarteter interner Fehler GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY Feld des ungültigen Typs, der ungültiger Größe oder beschädigtes Objekt des dynamischen Feldes GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME Ungültiger Wert des Datums und/oder der Zeit An GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE Datei mit diesem handle ist schon geschlossen oder war ganz nicht eröffnet GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER Fehlerparameter beim Aufruf der Systemfunktion GetLastError

ERR_INVALID_POINTER Ungültiger Anzeiger GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE Falscher Typ des Anzeigers GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY Muss das Feld des Typs long sein GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED Fehler beim Mailsenden GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN Zeit des Letzten Ticks ist unbekannt (es gab keine Ticks) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED Symbol nicht gewählt in MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR Fehler bei Hinzufügung oder Löschung eines Symbols in MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL Unbekanntes Symbol GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY Fehleridentifikator der Symboleigenschaft GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY Falscher Identifikator der Programmeigenschaft GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE In der Zeile gibt es kein Datum GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY Nicht genug Speicherplatz für Ausführung der Systemfunktion GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED Benachrichtigung konnte nicht gesendet werden GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT Zu häufige Zusendung von Benachrichtigungen GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER Ungültige Parameter, um Benachrichtigung zu senden – ein leerer String oder NULL war in die Funktion SendNotification() übergeben GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS Falsche Einstellung von Benachrichtigungen im Terminal (ID ist nicht eingegeben oder keine Berechtigung ist aufgesetzt) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING nicht initialisierte Zeile GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY Muss numerisches Feld sein GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR Fehler bei Arbeit mit dem graphischen Objekt GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED Datum entsprechend dem Wert kann nicht erhalten werden GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED Wert entsprechend dem Datum kann nicht erhalten werden GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND Graphisches Objekt ist nicht gefunden GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY Fehleridentifikator der Eigenschaft des graphischen Objektes GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY Muss eindimensionales Feld sein GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE Fehler beim Erstellen des OpenCL-Puffers GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE Fehler beim Erstellen von OpenCL-Kontext GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE Laufzeitfehler vom OpenCL-Programm GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL Interner Fehler bei der Ausführung von OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE Fehler beim Erstellen vom OpenCL-Kernel GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED OpenCL-Funktionen werden auf diesem Computer nicht unterstützt GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE Es konnte kein Lauf-Warteschlange in OpenCL erstellen GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER Fehler bei Eingabe von Parameters für den OpenCL-Kernel GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME Zu lange Kernel-Name(OpenCL-Kernel) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET Ungültiges Offset im OpenCL-Puffer GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE Ungültige Größe des OpenCL-Puffers GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED Fehler beim Lautabspielen GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED Die Namen der dynamischen und statischen Ressource sind gleich GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG Der Name der Ressource ist mehr als 63 Zeichen GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND Ressource mit diesem Namen ist nicht in EX5 gefunden GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE Nicht unterstützte Ressource-Typ oder Größe von mehr als 16 MB GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY Timeserie kann nicht verwendet werden GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY Muss das Feld des Typs short sein GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY Zu kleines Feld, Startposition ausserhalb des Feldes GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY Aufnahmefeld ist als AS_SERIES erklärt, und es ist von der unzureichender Größe GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY Nicht genug Speicherplatz für Zeile GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Zeile GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN Zeilenlänge ist kleiner als erwartet GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR Fehler der Umwandlung der Zeile in Datum GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER Zu lange Zahl, länger als ULONG_MAX GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE Unbekannter Datentyp bei Umwandlung in die Zeile GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED Zum Zeilenende ist 0 zugefuegt, sinnlose Operation GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE Position ausserhalb der Zeile GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS Struktur hat Zeilenobjekte und/oder Objekte der dynamischen Felder und/oder Strukturen mit solchen Objekten und/oder Klassen GetLastError

ERR_SUCCESS Operation erfolgreich ausgeführt GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY Falscher Identifikator der Terminalseigenschaft GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME Zu langer Dateiname GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES Mehr als 64 Dateien können nicht gleichzeitig eröffnet werden GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS Zahl der Formatspezifikatoren ist mehr, als Parameterzahl GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS Parameterzahl ist mehr als Zahl der Formatspezifikatoren GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND Deal ist nicht gefunden GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED Handel für Expert ist verboten GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND Order ist nicht gefunden GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND Position ist nicht gefunden GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED Fehler beim Senden der Handelsanforderung GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY Falscher Identifikator der Handelseigenschaft GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST Mit diesem Kode fangen benutzerdefinierte Fehler an GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED Verbindung mit der angegebenen URL fehlgeschlagen GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS Ungültige URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED Bei der Ausführung der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT Zeitliches Limit für das Erhalten von Daten überschritten GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME Falscher Verzeichnisname GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE Falsches handle der Datei GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME Ungültiger Dateiname GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING Falsche Formatzeile GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER Fehlerparameter beim internen Aufruf des Client-Terminals GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE Falsches Datum in der Zeile GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT Beschädigtes Zeilenobjekt GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER Beschädigter Parameter des Typs GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME Falsche Zeit in der Zeile GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY Feld der Nullgröße GetLastError

FILE_ACCESS_DATE Datum der letzten Zugriff zur Datei FileGetInteger

FILE_ANSI Zeilen des Typs ANSI (1-Byte Symbole). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet FileOpen

FILE_BIN Binares Regime von Lesen-Shreiben (ohne Umwandlung von Zeile in die Zeile). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet FileOpen

FILE_COMMON Datei /// im Verzeichnis aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()), Dateikopieren (FileCopy(), FileMove()) und Pruefung von Dateianesenheit (FileIsExist()) verwendet FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE Erstellungsdatum FileGetInteger

FILE_CSV Datei des Typs csv (alle geschriebenen Elemente werden in die Zeilen des entsprechenden Typs verwendet, unicode oder ansi, und durch Begrenzungszeichen getrennt). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet FileOpen

FILE_END Zeichen der Dateiende erhalten FileGetInteger

FILE_EXISTS Prüfung der Existenz FileGetInteger

FILE_IS_ANSI Die Datei ist als ANSI geöffnet (Sehen Sie FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY Die Datei ist als eine binäre Datei geöffnet (Sehen Sie FILE_BIN) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON Die Datei wird in einem freigegebenen Ordner für allen Terminals geöffnet (Sehen Sie FILE_COMMON) FileGetInteger

FILE_IS_CSV Die Datei ist als CSV geöffnet (Sehen Sie FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE Die geöffnete Datei ist lesbar (Sehen Sie FILE_READ) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT Die Datei ist als eine Textdatei geöffnet (Sehen Sie FILE_TXT) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE Die geöffnete Datei ist beschreibbar (Sehen Sie FILE_WRITE) FileGetInteger

FILE_LINE_END Zeichen der Zeilenende erhalten FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE Datum der letzten Überarbeitung FileGetInteger

FILE_POSITION Position eines Zeigers in der Datei FileGetInteger

FILE_READ Datei wird für Lesen geoeffnet. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet. Bei der Öffnung der Datei muss unbedingt die Flagge FILE_WRITE und/oder die Flagge FILE_READ angegeben wird. FileOpen

FILE_REWRITE Moeglichket der Dateiumspeicherung durch die Funktionen FileCopy() undnden sein oder für FileMove(). Datei muss vorhanden sein oder für Schreiben geoeffnet werden. Anders wird die Datei nicht geoeffnet werden FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ Gemeinsamer Lesezugang von mehreren Progarmmen. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet, aber ersetzt es nicht die Notwendigkeit, beim Dateieröffneng FILE_WRITE und/oder FILE_READ anzugeben FileOpen

FILE_SHARE_WRITE Gemeinsamer Schreibezugang von mehreren Programmen. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet, aber ersetzt es nicht die Notwendigkeit, beim Dateieröffneng FILE_WRITE und/oder FILE_READ anzugeben FileOpen

FILE_SIZE Dateigröße in Byte FileGetInteger

FILE_TXT Einfache Textdatei (ebensolcher wie csv, aber der Begrenzungszeichen wird nicht beachtet). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet FileOpen

FILE_UNICODE Zeilen des Typs UNICODE (2-Byte-Symbole). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet FileOpen

FILE_WRITE Dateinwird für Schreiben verwendet. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet. Bei der Öffnung der Datei muss unbedingt die Flagge FILE_WRITE und/oder die Flagge FILE_READ angegeben wird. FileOpen

FLT_DIG Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen Konstanten der numerischenTypen

FLT_EPSILON Der minimale Wert, für den die Bedingung 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 erfuellt wird Konstanten der numerischenTypen

FLT_MANT_DIG Anzahl der Bits in mantissa Konstanten der numerischenTypen

FLT_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann Konstanten der numerischenTypen

FLT_MAX_10_EXP Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

FLT_MAX_EXP Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

FLT_MIN Minimaler positiver Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann Konstanten der numerischenTypen

FLT_MIN_10_EXP Minimaler dezimaler Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

FLT_MIN_EXP Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung Konstanten der numerischenTypen

FRIDAY Freitag SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND Linie entspricht dem Fallenden Trend ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND Linie entspricht dem steidenden Trend ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE Linie der Kiefer Linien der Indikatoren

GATORLIPS_LINE Linie der Lippen Linien der Indikatoren

GATORTEETH_LINE Linie der Zaehne Linien der Indikatoren

IDABORT Schaltfläche Abort wird ausgewählt MessageBox

IDCANCEL Schaltfläche Cancel wird ausgewählt MessageBox

IDCONTINUE Schaltfläche Continue wird ausgewählt MessageBox

IDIGNORE Schaltfläche Ignore wird ausgewählt MessageBox

IDNO Schaltfläche No wird ausgewählt MessageBox

IDOK Schaltfläche OK wird ausgewählt MessageBox

IDRETRY Schaltfläche Retry wird ausgewählt MessageBox

IDTRYAGAIN Schaltfläche Try Again wird ausgewählt MessageBox

IDYES Schaltfläche Yes wird ausgewählt MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Custom indicator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS Hilfspuffer für Zwischenberechnungen SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX Farbe SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA Angaben für Zeichnen SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS Genauigkeit der Darstellung von Indikatorwerten IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT Feste Höhe von Indikators eigenen Fenster (Befehl von Preprozessor #property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR Farbe der Levellinie IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS Anzahl der Levels im Indikatorfenster IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE Stil der Levellinie IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT Levelbeschreibung IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE Levelwert IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH Breite der Levellinie IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM Maximum des Indikatorfensters IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM Minimum des Indikatorfensters IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME Kurzer Indikatorname IndicatorSetString

INT_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

INT_MIN Minimaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann int Konstanten der numerischenTypen

INVALID_HANDLE unkorrektes handle Andere Konstanten

IS_DEBUG_MODE Flagge der Arbeit des mq5-Programm in Debugging-Mode Andere Konstanten

IS_PROFILE_MODE Flagge der Arbeit des mq5-Programms im Modus von Code Profiling Andere Konstanten

KIJUNSEN_LINE Linie Kijun-sen Linien der Indikatoren

LICENSE_DEMO Eine Testversion von einem bezahlten Produkt vom Markt. Es funktioniert nur im Strategie-Tester MQLInfoInteger

LICENSE_FREE Eine Kostenlose Vollversion MQLInfoInteger

LICENSE_FULL Eine gekaufte lizenzierte Version erlaubt mindestens fünf Aktivierungen. Der Verkäufer kann die Anzahl der zulässigen Aktivierungen erhöhen MQLInfoInteger

LICENSE_TIME Eine Version mit der zeitlich begrenzten Lizenz MQLInfoInteger

LONG_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

LONG_MIN Minimaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

LOWER_BAND Untere Grenze Linien der Indikatoren

LOWER_HISTOGRAM Unteres Histogramm Linien der Indikatoren

LOWER_LINE Untere Linie Linien der Indikatoren

M_E e Mathematische Konstanten

M_PI pi Mathematische Konstanten

MAIN_LINE Grundlinie Linien der Indikatoren

MB_ABORTRETRYIGNORE Message Window hat drei Schaltflächen: Abort, Retry und Ignore MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE Message Window hat drei Schaltflächen: Cancel, Try Again, Continue MessageBox

MB_DEFBUTTON1 Die erste Schaltfläche MB_DEFBUTTON1 - ist Default, wenn MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, oder MB_DEFBUTTON4 nicht spezifiziert werden MessageBox

MB_DEFBUTTON2 zweite Schaltfläche - Default-Wert MessageBox

MB_DEFBUTTON3 dritte Schaltfläche - Default-Wert MessageBox

MB_DEFBUTTON4 Vierte Schaltfläche - Default-Wert MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING Darstellung von Aufrufzeichen MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK Darstellung aus dem eingekreisten Zeichen i MessageBox

MB_ICONQUESTION Darstellung von Fragezeichen MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND Darstellung von STOP Zeichen MessageBox

MB_OK Message Window hat eine Schaltfläche: OK. Default MessageBox

MB_OKCANCEL Message Window hat zwei Schaltflächen: OK und Cancel MessageBox

MB_RETRYCANCEL Message Window hat zwei Schaltflächen: Retry und Cancel MessageBox

MB_YESNO Message Window hat zwei Schaltflächen: Yes und No MessageBox

MB_YESNOCANCEL Message Window hat drei Schaltflächen: Yes, No und Cancel MessageBox

MINUSDI_LINE Linie –DI Linien der Indikatoren

MODE_EMA exponentielle Mittelung Glaettungsmethoden

MODE_LWMA lineal ausgewogene Mittelung Glaettungsmethoden

MODE_SMA einfache Mittelung Glaettungsmethoden

MODE_SMMA geglaettete Mittelung Glaettungsmethoden

MONDAY Montag SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG Flagge, das Debugging Mode des Programms angibt MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED Erlaubnis, DLL für das vorgegebene ausgeführte Programm zu verwenden MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE Zeichen, dass der auf dem Chart laufende Experte in Frames von Optimierung-Egebnisse sammelt MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE Art der Lizenz des EX5-Moduls. Die Lizenz bezieht sich auf den EX5-Modul, aus denen ein Antrag mit MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE) gestellt wird MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT Die maximale Größe der dynamischen Speicher für eine MQL5-Programme in MB MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED Die Größe der von MQL5-Programme verwendeten Speicher in MB MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Prozess der Optimierung MQLInfoInteger

MQL_PROFILER Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Modus von Code Profiling MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME Name des ausgeführten MQL5-Programms MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH Pfad für das vorgegebene ausgeführte Programm MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE Typ des MQL5-Programms MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED Erlaubnis für dieses laufenden Programm mit Signale zu arbeiten MQLInfoInteger

MQL_TESTER Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Tester MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED Erlaubnis für das vorgegebene ausgeführte Programm zu handeln MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im visuellen Testenmode MQLInfoInteger

NULL Null des jeden Typs Andere Konstanten

OBJ_ALL_PERIODS Objekt wird auf allen Timeframes gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE linke Preismarke Objekttypen

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Rechte Preismarke Objekttypen

OBJ_ARROWED_LINE Objekt "Linie mit einem Pfeil" Objekttypen

OBJ_CHANNEL Abstandsgleicher Kanal Objekttypen

OBJ_ELLIOTWAVE3 Elliott Correction Wave Objekttypen

OBJ_ELLIOTWAVE5 Elliott Motive Wave Objekttypen

OBJ_EVENT Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht Objekttypen

OBJ_EXPANSION Erweiterung Fibonacci Objekttypen

OBJ_FIBO Fibonacci Retracement Objekttypen

OBJ_FIBOARC Fibonacci Arcs Objekttypen

OBJ_FIBOCHANNEL Kanal Fibonacci Objekttypen

OBJ_FIBOFAN Fibonacci Fan Objekttypen

OBJ_FIBOTIMES Zeitzonen Fibonacci Objekttypen

OBJ_HLINE horizontale Linie Objekttypen

OBJ_NO_PERIODS Objekt wird auf keiner Timeframe angezeigt ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 Objekt wird auf Tageschart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 Objekt wird auf 1-Stunde Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 Objekt wird auf 12-Stunden Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 Objekt wird auf 2-Stunden Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 Objekt wird auf 3-Stunden Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 Objekt wird auf 4-Stunden Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 Objekt wird auf 6-Stunden Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 Objekt wird auf 8-Stunden Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 Objekt wird auf 1-Minute Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 Objekt wird auf 10-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 Objekt wird auf 12-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 Objekt wird auf 15-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 Objekt wird auf 2-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 Objekt wird auf 20-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 Objekt wird auf 3-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 Objekt wird auf 30-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 Objekt wird auf 4-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 Objekt wird auf 5-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 Objekt wird auf 6-Minuten Chart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 Objekt wird auf Monatschart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 Objekt wird auf Wochenchart gezeichnet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten. Objekttypen

OBJ_REGRESSION Kanal der linearen Regression Objekttypen

OBJ_STDDEVCHANNEL Kanal der Standardabweichung Objekttypen

OBJ_TRENDBYANGLE Trendlinie nach Winkel Objekttypen

OBJ_VLINE Senkrechte Linie Objekttypen

OBJPROP_ALIGN Horizontale Textausrichtung in der "Edit"-Objekt (OBJ_EDIT) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR Stellung des Bezugspunktes des graphischen Objekts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE Winkel. Für die aus einem Programm erstellten Objekte, für die kein Winkel angegeben ist, ist der Wert gleich EMPTY_VALUE ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE Weichenkode für Objekt "Weiche" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK Objekt auf dem Hintergrund ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR Hintergrundfarbe für OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE Name der BMP-Datei für Objekt "Graphische Marke". Sehen Sie auch Ressourcen ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR Die Rahmenfarbe für die Objekte OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE Frame-Typ für Object "Rechteckige Marke" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID ID von Objekt "Chart" (OBJ_CHART). Es erlaubt mit den Eigenschaften dieses Objektes als einer regelmäßigen Diagram mit den Funktionen der Sektion Operationen mit Charts arbeiten, aber es gibt einige Ausnahmen. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE Massstab für Objekt "Chart" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR Farbe ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER Winkel des Charts für Snap des Graphischen Objektes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME Erzeugungszeit des Objekts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE Level von Elliott Wave Markierung ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION Abweichung für Kanal der Standardabweichung ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION Trend des Gann Objekts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES Liniendarstellung für Elliott Wave Markierung ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE Anzeigen die ganzen Ellipse für das Objekt "Fibonacci Arcs" (OBJ_FIBOARC) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL Füllen ein Objekt mit Farbe (für OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT Schriftart ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE Schriftgröße ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN Anzeige des Namens von graphischem Objekt in der Objektliste aus dem Terminal-Menü "Charts" - "Objekte" - "Objektliste". Wert true ermöglicht es,ein Objekt aus der Liste zu verstecken. Standardmäßig wird true für die Objekte, die Kalenderereignisse und Handelsgeschichte zeigen, und auch für die Objekte, die aus MQL5-Programmen erstellt werden, angegeben. Um solche graphischen Objekte graphischen Objekte zu sehen und Zugang zu ihren Eigenschaften zu haben, klicken Sie auf "Alle" im Fenster "Objektliste". ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR Farbe von Linie-Level ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS Levelszahl ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE Stil der Linie-Level ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT Levelbeschreibung ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE Levelwert ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH Dicke der Linie-Level ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME Objektname ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD Periode für Objekt "Chart" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE Koordinate des Preises ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY Eine vertikale Linie erstreckt sich auf alle der Chart-Fenster ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT Strahl setzt sich nach links fort ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT Strahl setzt sich nach rechts fort ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY Möglichkeit von Texteditieren im Objekt Edit ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE Massstab (Eigenschaft der Objekte des Objektes "Fibinacci Arcs") ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE Zugänglichkeit des Objekts ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED Hervorheben des Objektes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE Schaltflächenstellung (Gedrückt/nicht gedrückt) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE Stil ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL Symbol für Objekt "Chart" ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT Objektbeschreibung (Text, der im Objekt gibt) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME Koordinate der Zeit ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES Sichtbarkeit des Objekts auf Timeframes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP Der Text eines Tooltip. Wenn die Eigenschaft nicht angegeben ist, wird der Tooltip automatisch vom Terminal generiert. Ein Tooltip kann durch Setzen des "

" (Zeilenvorschub) Wertes deaktiviert werden ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE Objekttyp ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH Weite von Linie ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE Distanz in Pixel X-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET Die X Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE Die Breite des Objekts entlang der X-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE Distanz in Pixel Y-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET Die Y Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE Die Höhe des Objekts entlang der Y-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER Priorität eines graphischen Objects für Empfang des Ereignisses einen Mausklick auf dem Chart (CHARTEVENT_CLICK). Standardmäßig ist der Wert bei Erstellen auf Null gesetzt, aber Sie können die Priorität erhöhen. Bei der Anwendung der Objekte auf jeder anderen, nur ein Objekt mit der höchsten Priorität bekommt das Ereignis CHARTEVENT_CLICK. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT Orderkommentar OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK Diese Ausfüllungspolitik bedeutet, dass eine Order nur in der angegebenen Menge gefüllt werden kann. Wenn die notwendige Menge eines Finanzinstruments ist auf dem Markt derzeit nicht verfügbar, wird die Order nicht ausgefüllt werden. Das erforderliche Volumen kann mit mehreren Angeboten, die im Moment auf dem Markt verfügbar sind, gefüllt werden. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC Dieser Modus bedeutet, dass der Trader mit einem Deal mit dem maximalen auf dem Markt verfügbaren Volumen innerhalb der Order einverstanden ist. Falls das gesamte Volumen einer Order nicht gefüllt werden kann, wird das verfügbare Volumen davon gefüllt werden und das restliche Volumen wird abgebrochen. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN Dieses Modus wird für die Markt- (ORDER_TYPE_BUY undORDER_TYPE_SELL), Limit- und Stop-Limit-Orders (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) und nur in Modi "Markt Ausführung " und "Börse Ausführung" verwendet. Im Falle einer teilweisen Ausführung wird die Markt- oder Limit-Order mit verbleibende Volumen nicht annulliert, sondern weiter verarbeitet. Für die Aktivierung der Ordern ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT wird eine entsprechende Limit-Order ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT mit Ausfüllungstyp ORDER_FILLING_RETURN erstellt werden. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC Identifikator des Experten, der Order gestellt hat (bestimmt dafür, dass jeder Expert seine eigene unikale Nummer stellt) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID Identifikator der Position, den Order nach seine Durchführung erhält. Jede durchgeführte Order erzeugt einen Deal, das eine neue Position eroeffnet oder eine schon existierende Position verändert. Durchgeführte Order erhält eben diesen Identifikator dieser Position. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT Laufender Preis des Ordersymbols OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN Preis angegeben in Order OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT Preis der Aufstellung der Limit Order bei Auslösung von StopLimit Order OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL Level Stop Loss OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE Orderstatus OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED Order ist vom Kunden abgelehnt OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED Order ist nach Ablauffrist abgelehnt OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED Order ist vollständig durchgeführt OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL Order ist teilweise durchgeführt OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED Order angenommen OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED Order abgelehnt OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD Order ist im Registrierungsstatus (Aussetzung in Handelssystem) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Order ist im Löschungsstatus (Löschung aus dem Handelssystem) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Order ist im Änderungsstatus (Verändern von Parametern) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED Order geprüft, aber vom Broker noch nicht angenommen OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL Symbol der Order OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY Order wird nur innerhalb des Handelstages gültig OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE Durchführungszeit oder Annullieren einer Order OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC Zeit der Ausführung/Abschiebung des Orders in Millisekunden seit 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION Ablauffrist einer Order OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC Warteorder vor der Ablehnung OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP Set-up Zeit des Orders OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC Zeitpunkt der Erstellung von Order in Millisekunden seit 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED Order wird bis zum Ablauffrist gültig OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY Order wird bis 23:59:59 Uhr am angegebenen Datum gültig. Wird diese Zeit nicht auf dem Handelszeit fallen, wird der Ablauf in naher den Handelszeit auftreten. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP Level Take Profit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE Ordertyp OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY Marktkauforder OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Schwebende Order Buy Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP Schwebende Order Buy Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Beim Erreichen des Orderpreises wird eine Warteorder Buy Limit zum Preis StopLimit gestellt OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING Durchführungstyp nach dem Rest OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL Martverkauforder OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Schwebende Order Sell Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP Schwebende Order Sell Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Beim Erreichen des Orderpreises wird eine Pending Sell Limit Order zu StopLimit Preis platziert OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME Lebenszeit des Orders OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT eine nicht durchgeführte Order OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL Initialvolumen bei der Orderstellung OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT laufende Periode Chartperioden

PERIOD_D1 1 Tag Chartperioden

PERIOD_H1 1 Stunde Chartperioden

PERIOD_H12 12 Stunden Chartperioden

PERIOD_H2 2 Stunden Chartperioden

PERIOD_H3 3 Stunden Chartperioden

PERIOD_H4 4 Stunden Chartperioden

PERIOD_H6 6 Stunden Chartperioden

PERIOD_H8 8 Stunden Chartperioden

PERIOD_M1 1 Minute Chartperioden

PERIOD_M10 10 Minuten Chartperioden

PERIOD_M12 12 Minuten Chartperioden

PERIOD_M15 15 Minuten Chartperioden

PERIOD_M2 2 Minuten Chartperioden

PERIOD_M20 20 Minuten Chartperioden

PERIOD_M3 3 Minuten Chartperioden

PERIOD_M30 30 Minuten Chartperioden

PERIOD_M4 4 Minuten Chartperioden

PERIOD_M5 5 Minuten Chartperioden

PERIOD_M6 6 Minuten Chartperioden

PERIOD_MN1 1 Monat Chartperioden

PERIOD_W1 1 Woche Chartperioden

PLOT_ARROW Weichenkode für Stil DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT Vertikale Verschiebung der Weichen für Stil DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES Anzahl der Farben PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN Zahl der Anfangsbars ohne Zeichnung und Werte in DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE Typ der graphischen Konstruktion PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE Leerwert für Konstruktion, für die es keine Zeichnung gibt PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL Name der graphischen Indikatorserie für Darstellung im Fenster DataWindow. Für komplexe grafische Stile, die mehrere Indikatorpuffer für Anzeige brauchen, können die Namen von jedem Puffer mit Trennzeichen ";" angegeben werden. Beispiel-Code wird in DRAW_CANDLES gezeigt PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR Pufferindex mit zeichnerischer Farbe PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE Stil der zeichnerischen Linie PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH Breite der zeichnerischen Linie PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT Verschiebung der graphischen Konstruktion des Indikators Zeit-Achse in Bars PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA Merkmal der Darstellung von Konstruktionswerte im Fenster DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE Linie +DI Linien der Indikatoren

POINTER_AUTOMATIC Anzeiger jedes Objektes, erzeugt automatisch (ohne new()) CheckPointer

POINTER_DYNAMIC Anzeiger des Objektes, erzeugt von der Anweisung new() CheckPointer

POINTER_INVALID Unkorrekter Anzeiger CheckPointer

POSITION_COMMENT Kommentar zur Position PositionGetString

POSITION_COMMISSION Kommission PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER Identifikator einer Position ist eine unikale Zahl, die jeder neu geoeffneten Position zugeordnet wird und innerhalb ihres ganzen Leben nicht verändert wird. Umlauf der Position verändert den Identifikator der Position nicht. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC Magic number für die Position (sehen Sie ORDER_MAGIC) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT Laufender Preis des Symbols PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN Positionspreis PositionGetDouble

POSITION_PROFIT Laufender Gewinn PositionGetDouble

POSITION_SL Level Stop Loss für die offene Position PositionGetDouble

POSITION_SWAP Gesamtswap PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL Symbol der Position PositionGetString

POSITION_TIME Eröffnungszeit der Position PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE Positionsänderungszeit in Sekunden seit 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC Positionsänderungszeit in Millisekunden seit 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TP Level Take Profit für die offene Position PositionGetDouble

POSITION_TYPE Typ der Position PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY Kauf PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL Verkauf PositionGetInteger

POSITION_VOLUME Volumen der Position PositionGetDouble

PRICE_CLOSE Eroeffnungspreis Preiskonstanten

PRICE_HIGH Maximaler Preis für die Periode Preiskonstanten

PRICE_LOW Minimaler Preis für die Periode Preiskonstanten

PRICE_OPEN Schlusspreis Preiskonstanten

PRICE_TYPICAL Typischer Preis, (high+low+close)/3 Preiskonstanten

PRICE_WEIGHTED Durchschnittlich gewogener Preis, (high+low+close+close)/4 Preiskonstanten

PROGRAM_EXPERT Expert MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR Anzeiger MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT Skript MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT Ein anderes Konto wurde aktiviert oder das Konto wurde mit dem Handelsserver neu verbunden, nachdem die Kontoeinstellungen geändert worden UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE Symbol oder Chartperiode wurde verändert UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE Das Chart wurde abgeschlossen UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE Das Terminal wurde geschlossen UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED Der Wert bedeutet, dass Bearbeiter OnInit() Nichtnullwert zurückgegeben hat UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS Eingabeparameter wurden vom Benutzer verändert UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM Expert beendet seine Operation durch Aufruf der Funktion ExpertRemove() UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE Das Programm ist umcompiliert UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE Das Programm ist entfernt vom Chart UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE andere Chartschablone wurde angewendet UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY Samstag SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR Laufende Position des Dateianzeigers FileSeek

SEEK_END Dateiende FileSeek

SEEK_SET Dateianfang FileSeek

SENKOUSPANA_LINE Linie Senkou Span A Linien der Indikatoren

SENKOUSPANB_LINE Linie Senkou Span B Linien der Indikatoren

SERIES_BARS_COUNT Anzahl der Bars für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE Das erste Datum für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE Öffnungszeit der letzten Bar für Symbol-Periode SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE Das erste Datum des Symbols auf dem Server unabhängig von der Periode SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED Flagge der Synchronisierung von Symbol/Periode zum jetzigen Zeitpunkt SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE Das erste Datum in der Geschichte des Symbols im Client-Terminal unabhängig von der Periode SeriesInfoInteger

SHORT_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

SHORT_MIN Minimaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Benutzername des Signalgebers SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE Kontostand SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER Name des Brokers (des Unternehmens) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Server des Brokers SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Währung des Signalkontos SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Veröffentlichungsdatum des Signals (wann wurde es zum Abonnieren freigegeben) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Anfangsdatum der Beobachtung des Signals SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY Equity SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN Wachstum in Prozent SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_LEVERAGE Hebel SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Maximaler Drawdown SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME Name des Signals SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS Handelsergebnis in Pips SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_RATING Position im Ranking der Signale SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI ROI (Return on Investment) des Signals in % SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Abonnentenzahl SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Kontotyp (0-Realkonto, 1-Demokonto, 2-Wettbewerbskonto) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES Anzahl von Trades SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Flag der Erlaubnis der Synchronisierung ohne Anzeige des Bestätigungsdialogs SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Flag des Kopierens von Stop Loss und Take Profit SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Begrenzung nach der Einlage (in %) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Equity Limit SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_NAME Name des Signals, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Slippage, mit welchem Marktorders bei der Synchronisierung von Positionen und beim Kopieren von Trades platziert werden SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Flag der Erlaubnis für das Kopieren von Trades nach dem Abonnement SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Flag der Akzeptierung der Nutzungsbedingungen des Signal-Services, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Begrenzung von Equity für Signale, r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE Sygnallinie Linien der Indikatoren

STAT_BALANCE_DD Maximaler Drawdown der Bilanz in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Drawdown der Bilanz in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT) TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Maximaler Drawdown der Bilanz als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT Drawdown der Bilanz als Prozentsatz, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DD) TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN Der minimale Wert der Bilanz TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX Maximaler Verlust unter konsequent profitable Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES Anzahl der Trades, die STAT_CONLOSSMAX geformt haben (maximaler Verlust unter konsequent verlustbringende Trades) TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX Maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades. Der Wert is größer oder gleich Null TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES Anzahl der Trades, die STAT_CONPROFITMAX geformt haben (maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades) TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER Der Wert des berechneten Benutzer-Optimierungskriterium, der OnTester()-Funktion zurückgegeben wird TesterStatistics

STAT_DEALS Anzahl der Deals TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD Maximaler Drawdown des Eigenkapitals in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Drawdown des Eigenkapitals in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitalsdrawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Maximaler Drawdown des Eigenkapitals als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT Drawdown des Eigenkapitals in Prozent, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitasdrawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DD) TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN Der minimale Wert des Eigenkapitals TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF Erwartete Auszahlung TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS Total Verlust, Betrag aller verlustbringenden (negativen) Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT Total Gewinn, Betrag aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert is größer oder gleich Null TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT Der Wert des Ersteinzahlung TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES Lange Trades TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Verlust-Trades TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES Anzahl der Trades in der längste Reihe von verlustbringenden Trades STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES Total Verlust in der längsten Reihe von verlustbringenden Trades TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES Anzahl der Trades in der längste Reihe von profitablen Trades STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS Total Gewinn in der längsten Reihe von profitablen Trades TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE Maximaler Verlust – der kleinste Wert unter allen verlustbringenden Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE Maximaler Gewinn – der höchste Wert unter allen profitablen Trades. Der Wert is größer oder gleich Null TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL Der minimale Wert der Margeebene TesterStatistics

STAT_PROFIT Nettogewinn nach Test, Betrag von STAT_GROSS_PROFIT und STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS ist immer kleiner oder gleich Null) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR Profit-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Wenn STAT_GROSS_LOSS=0, ist Profit-Faktor gleich DBL_MAX TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES Lange Gewinn-Trades TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Kurze Gewinn-Trades TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Gewinn-Trades TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR Recovery-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO Sharpe Ratio TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES Kurze Trades TesterStatistics

STAT_TRADES Anzahl der Trades TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL Von einem Konto abgezogene Geld TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE Berechnung ist nach den Preisen Close/Close Preiskonstanten

STO_LOWHIGH Berechnung ist nach den Preisen Low/High Preiskonstanten

STYLE_DASH diskontinierliche Linie Zeichnungsstile

STYLE_DASHDOT Strichpunktlinie Zeichnungsstile

STYLE_DASHDOTDOT Strich-zwei Punkte Zeichnungsstile

STYLE_DOT Punktierte Linie Zeichnungsstile

STYLE_SOLID Ausgezogene Linie Zeichnungsstile

SUNDAY Sonntag SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK Ask - das beste Kaufsangebot SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH Maximales Ask pro Tag SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW Minimales Ask pro Tag SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK Quelle der laufenden Quotation SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS Name der Basiswährung für das abgeleitete Symbol SymbolInfoString

SYMBOL_BID Bid - das beste Verkaufsangebot SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH maximales Bid pro Tag SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW Minimales Bid pro Tag SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD durch Indexe SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD beim Leverage-Handel SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an der Börse SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an FORTS. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Wertpapieren an der Börse SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode – Berechnung von Gewinn und Marge für Forex SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für futures SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - das Symbol ist als nicht-handelbare Vermögen auf einem Handelskonto verwendet SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE Grundwährung des Instrumentes SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Währung der Marge SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Gewinnwährung SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION Zeilenbeschreibung des Symbols SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS Anzahl der Dezimalzeichen SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY Order ist bis zum Tagesende gültig SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC Order ist zeitlich uneigeschränkt gültig, bis zu seiner expliziten Annullierung SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags der erlaubten Order-Ablaufmodi SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED Ablauffrist wird in der Order angegeben werden SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY Ablaufdatum wird in der Order angegeben werden SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME Abschlussdatum der Versteigerung nach dem Instrument (gewöhnlich wird für Futures verwendet) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK Diese Ausfüllungspolitik bedeutet, dass der Order nur in der angegebenen Volumen ausgefüllt werden kann. Wenn die ausreichende Menge eines Finanzinstruments sich auf dem Markt derzeit nicht präsentieren, wird der Order nicht ausgeführt werden. Das erforderliche Volumen kann aus mehreren Vorschlägen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, bestehen. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC In diesem Fall verpflichtet sich der Händler, einen Deal mit dem maximalen Volumen, das auf dem Markt erhältlich ist, im Bereich in der angegebenen Reihenfolge zu machen. Wenn die volle Ausführung unmöglich ist, wird der Order auf das verfügbare Volumen ausgeführt werden und das übrige Volumen wird storniert. Erlaubnis zur Nutzung von IOC Aufträge wird auf dem Trading-Server bestimmt. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE Flags der erlaubten Order-Füllmodi SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN Der Name eines Symbols im System ISIN (International Securities Identification Number). International Securities Identification Number ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Das Vorhandensein dieser Einstellung des Symbols wird auf der Seite eines Handelsservers ermittelt. SymbolInfoString

SYMBOL_LAST Preis des letzten Deals SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH Maximales Last pro Tag SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW Minimales Last pro Tag SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL Initiale Marge bezeichnet die Größe der erforderlichen Kautionssumme in Marge-Währung für Eröffnung einer Position im Volumen von einem Lot. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden beim Eintritt in den Markt. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Maintenance-Marge. Wenn sie eingegeben ist, setzt sie die Marge in der Marge-Währung des Symbols, die von einem Lot abgezogen wird. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden, wenn sein/ihr Kontozustand ändert. Wenn die Maintenance-Marge gleich 0 ist, wird die Initial Marge verwendet. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Optionstyp SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Amerikanische Option: die Option kann an jedem Handelstag vor der Fälligkeit ausgeübt werden SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Europäische Option: die Option kann nur am Fälligkeitsdatum ausgeübt werden SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Optionsrecht (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Eine Call-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu kaufen SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Eine Put-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu verkaufen SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_LIMIT Limit-Orders sind erlaubt (Buy Limit und Sell Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE Flags der erlaubten Ordertypen SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL Stop Loss ist erlaubt SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP Stop-Orders sind erlaubt (Buy Stop und Sell Stop) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT Stop-Limit-Orders sind erlaubt (Buy Stop Limit und Sell Stop Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP Take Profit ist erlaubt SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH Pfad im Symbolbaum SymbolInfoString

SYMBOL_POINT Wert eines Punktes SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT Symbol ist in Market Watch gewählt SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW Der durchschnittliche Preis für die Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Die Gesamtzahl der Buy-Ordern im Moment SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Das Gesamtvolumen der Buy-Ordern im Moment SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE Der Schlusskurs der Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS Anzahl der Deals in der aktuellen Session SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST Der Gesamtumsatz der offenen Positionen SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN Der Eröffnungskurs der Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Der maximale Preiswert für die Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Der minimale Preiswert für die Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Abrechnungspreis der aktuellen Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Die Gesamtzahl der Sell-Ordern im Moment SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Das Gesamtvolumen der Sell-Ordern im Moment SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER Der Gesamtumsatz in der aktuellen Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME Das Gesamtvolumen der Deals in der aktuellen Session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD Spreadgröße in Punkten SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT Symbol des fließenden Spreads SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME Anfangsdatum der Versteigerung nach dem Instrument(gewöhnlich wird für Futures verwendet) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG Swapwert beim Kauf SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE Modell der Swapberechnung SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swaps werden in Geld in der Einzahlung-Währung des Kunden angerechnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swaps werden in Geld in der Margin-Währung des Symbols angerechnet. SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swaps werden in Geld in der Basiswährung des Symbols angerechnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Keine Swaps SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Instrumentpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Swaps (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Preis der Eröffnung der Position nach Symbol (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swaps werden in Punkten angerechnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach dem aktuellen Geldkurs Bid +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach einem Schlusskurs +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Wochentag für Anrechnung des dreifachen Swaps SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT Swapwert beim Verkauf SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Maximale Anzahl der in DOM gezeigten Anforderungen. Für Instrumente, die keine Quelle der Anforderungen haben, ist der Wert 0 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME Zeit der letzten Quotation SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Mode der Berechnung von Vertragskosten SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Größe des Handelsvertrags SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Börslicher Ausführung SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Handel mit laufenden Preisen SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Orderdurchführung auf dem Markt SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Handel auf Anfrage SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE Mode des Dealsabschlusses SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distanz der Einfrierung der Handelsoperationen (in Punkten) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE Typ der Orderdurchführung SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Erlaubt werden die Operationen der Schliessung von Positionen SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Symbolhandel ist verboten SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Keine Einschrankungen für Handelsoperationen SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Erlaubt werden nur Käufe SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Erlaubt werden nur Verkäufe SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Minimale Einrückung in Punkten vom laufenden Schlusspreis für Einstellung der Stop Order SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Minimale Preisveränderung SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Berechnete Kosten des Ticks für unwirtschaftliche Position SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Berechnete Kosten des Ticks für wirtschaftliche Position SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME Volume - Volumen im letzten Deal SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Die maximale zulässige gesamte Volumen von einer offenen Position und schwebende Ordern in einer Richtung (Kauf oder Verkauf) für das Symbol. Zum Beispiel mit der Begrenzung von 5 Lots, können Sie eine offene Kaufposition mit dem Volumen von 5 Lots haben und eine schwebende Order Sell Limit mit dem Volumen von 5 Lots stellen. Aber in diesem Fall können Sie nicht Buy Limit (seit dem Gesamtvolumen in eine Richtung wird die Begrenzung überschreiten) oder Sell Limit mit dem Volumen von mehr als 5 Lots stellen. SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX Maximales Volumen für Dealsabschluss SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN Minimale Volumen für Dealsabschluss SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP Minimaler Schritt der Volumenveränderung für Dealsabschluss SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH Maximales Volumen pro Tag SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW Minimales Volumen pro Tag SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE Linie Tenkan-sen Linien der Indikatoren

TERMINAL_BUILD Buildnummer des abgelaufenen Terminals TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE Nummer der Kodeseite der Sprache, die im Client-Terminal installiert wird TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH Gesamtordner aller Client-Terminals, die im Computer installiert werden TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Flagge der Verfügbarkeit von MQL5.community-Autorisierungsdaten im Terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Balance des Benutzers auf MQL5.community TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Verbindung zum MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY Name der Gesellschaft TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED Verbindung mit dem Handelsserver TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES Die Anzahl der CPU-Kerne im System TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH Ordner, wo Terminladaten aufbewahren werden TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE Freier Festplattenspeicher für den Ordner MQL5\Files des Terminals (des Agenten), in MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED Erlaubnis, DLL zu verwenden TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED Erlaubnis, Briefe zu senden mit der Verwendung von SMTP-Server und Login, die in Einstellungen des Terminals angegeben werden TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED Erlaubnis, Berichte via FTP zu senden an das angegebene Server für das in Terminaleinstellungen angegebene Handelskonto TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE Sprache des Terminals TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS Maximale Anzahl der Bars auf dem Chart TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Freier Speicher vom verfahren des Terminals (den Agenten), in MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Physikalischer Speicher im System, in Mb TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL Speicher der dem Verfahren des Terminals (des Agenten) verfügbar ist, in MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED Die Größe des durch das Terminal (den Agent) verwendeten Speichers, in MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID Flagge der Verfügbarkeit von MetaQuotes ID um Push-Benachrichtigungen zu senden TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME Terminalname TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Erlaubnis die Benachrichtigungen auf Smartphone zu senden TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT Die version von unterstützten OpenCL in Form von 0x00010002 = 1.2. "0" bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt wird TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH Ordner aus dem Terminal gestartet wird TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI Die Bildschirmauflösung wird in DPI (Dots per Inch) angegeben TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 Die Anzeige von "64-Bit-Terminal" TerminalInfoInteger

THURSDAY Donnerstag SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL Handelsorder auf den sofortigen Dealabschluss mit den angegebenen Parametern stellen (Marktorder stellen) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY Parameter der früher eingestellten Order verändern MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING Handelsorder für Dealabschluss bei den angegebenen Bedingungen (wartende Order) stellen MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE Wartende Handelsserver entfernen MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP die Werte Stop Loss und Take Profit der offenen Position verändern MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL Anforderung ist vom Trader aufgehoben MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Autotrading ist vom Client-Terminal untersagt MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION keine Verbindung mit dem Handelsserver MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE Anforderung ist erfüllt MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Anforderung ist partiell erfüllt MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR Fehler der Anforderung Verarbeitung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN Order oder Position sind eingefroren MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID Ungültige Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Ungültiges Datum des Orderablaufs in der Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Nicht unterstützter Durchführungstyp der Order nach dem Rest MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Ungültiger oder verbotener Ordertyp MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Ungültiger Preis in der Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Ungültige Stops in der Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Ungültiges Volumen in der Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Limit für Anzahl der Warteordern ist erreicht MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Limit für Volumen der Ordern und Positionen für dieses Symbol ist erreicht MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED Anforderung ist für Verarbeitung blockiert MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Markt ist geschlossen MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Keine Veränderungen in der Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY Nicht genug Geld, um Anforderung zu erfüllen MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Operation ist nur für reelle Kontos erlaubt MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Order Status hat sich verändert MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED Order ist platziert MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Die Position mit dem angegebenen POSITION_IDENTIFIER wurde bereits geschlossen MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Preise haben sich verändert MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Es gibt keine Quotationen für die Verarbeitung der Anforderung MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT Anforderung ist abgelehnt MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE Requote MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Autotrading ist vom Server untersagt MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT Anforderung abgelehnt nach Zeitablaufs MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Sehr offene Anforderungen MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Handel ist verboten MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD Hinzufügen des Deals zur Geschichte. Es erfolgt als Ergebnis der Orderausfüllung oder Durchführung der Operationen mit einem Kontostand. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE Entfernung der Order aus der Geschichte. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor ausgeführter Deal vom Server entfernt wird. Zum Beispiel, ein Deal war vom externen Handelssystem (die Börse) entfernt, wohin er vom Broker übertragen wurde. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Änderung des Deals in der Geschichte. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor ausgeführter Deal auf dem Server geändert wird. Zum Beispiel, ein Deal war im externen Handelssystem (die Börse) geändert, wohin er vom Broker übertragen wurde. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD Hinzufügen der Order zur Geschichte als Ergebnis der Ausführung oder Stornierung. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE Entfernung der Order aus der Ordergeschichte. Dieser Typ ist für die Erweiterung der Funktionalität auf der Seite des Handel-Servers vorgesehen. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Änderung der Order, die sich in der Ordergeschichte befindet. Dieser Typ ist für die Erweiterung der Funktionalität auf der Seite des Handel-Servers vorgesehen. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD Hinzufügen von einer neuen offenen Order. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE Entfernung der Order aus der offenen Auftragsliste. Eine Order kann aus der offenen Auftragsliste als Ergebnis der Stellung der entsprechenden Anfrage oder als Ergebnis der Durchführung (Füllung) und Übertragung in die Geschichte entfernt werden. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Änderung der offenen Order. Zu solchen Änderungen gehören nicht nur die offensichtlichen Änderungen seitens des Client-Terminals oder Handel-servers, sondern auch die Änderung ihres Zustandes bei der Ausstellung (zum Beispeil, Übergang vom Zustand ORDER_STATE_STARTED im ORDER_STATE_PLACED oder vom ORDER_STATE_PLACED im ORDER_STATE_PARTIAL usw.). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION Änderung der Position, die mit der Ausführung des Deals nicht verbunden ist. Dieser Typ der Transaktion zeigt, dass die Position auf der Seite des Handel-Servers geändert wurde. Volumen, Eröffnungspreis sowie Stop Loss und Take Profit Ebenen von Position können geändert werden. Informationen über Änderungen werden in der Struktur MqlTradeTransaction durch den Handler OnTradeTransaction übergeben. Änderung der Position (Hinzufügen, Änderung oder Liquidation) als Ergebnis des Abschlusses des Deals zieht kein Erscheinen der Transaktion TRADE_TRANSACTION_POSITION nach sich. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST Benachrichtigung, dass die Handelsanfrage vom Server bearbeitet ist und das Ergebnis seiner Bearbeitung empfangen ist. Für Transaktionen dieses Typs in der Struktur MqlTradeTransaction muss nur type Feld (Typ der Transaktion) analysiert werden. Für zusätzliche Informationen muss man die zweiten und dritten Parameter der Funktion OnTradeTransaction (request und result) analysieren. MqlTradeTransaction

TUESDAY Dienstag SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ uchar dargestell werden kann Konstanten der numerischenTypen

UINT_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ uint dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

ULONG_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ ulong dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

UPPER_BAND Obere Grenze Linien der Indikatoren

UPPER_HISTOGRAM Oberes Histogramm Linien der Indikatoren

UPPER_LINE Obere Linie Linien der Indikatoren

USHORT_MAX Maximaler Wert, der durch den Typ ushort dargestellt werden kann Konstanten der numerischenTypen

VOLUME_REAL Handelsvolumen Preiskonstanten

VOLUME_TICK Tickvolumen Preiskonstanten

WEDNESDAY Mittwoch SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY Bedeutet die Anzahl von Elementen, die bis zum Feldende bleiben, bis das ganze Feld verarbeitet wird Andere Konstanten