- Grundlagen der Sprache
- Konstanten, Enumerationen und Strukturen
- MQL5 Programme
- Zugeordnete Konstanten
- Allgemeine Funktionen
- Operationen mit Arrays
- Matrizen und Vektoren
- Datenverarbeitung
- Mathematische Funktionen
- Stringfunktionen
- Datum und Zeit
- Kontoinformation
- Zustandspruefung
- Ereignisbehandlung
- Marktinformation erhalten
- Wirtschaftskalender
- Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren
- Benutzerdefinierte Symbole
- Operationen mit Charts
- Handelsfunktionen
- Handelssignale
- Netzwerkfunktionen
- Globalvariablen des Kundenterminals
- Dateioperationen
- Benutzerindikatoren
- Graphische Objekte
- Technische Indikatoren
- Arbeit mit Ergebnisse der Optimierung
- Arbeit mit Ereignissen
- Arbeit mit OpenCL
- Arbeiten mit der Datenbank
- Arbeiten mit DirectX
- MetaTrader für Python
- ONNX Modelle
- Standardbibliothek
- Übergang von MQL4
- MQL5 Funktionenliste
- MQL5 Konstantenliste
MQL5 Konstantenliste
Alle MQL5 Konstanten in alphabetischer Reihenfolge.
|
Konstante
|
Beschreibung
|
Verwendung
|
__DATE__
|
Datum der Kompilierung einer Date ohne die Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden sind 0)
|
__DATETIME__
|
Datum und Uhrzeit der Kompilierung einer Date
|
__FILE__
|
Name der laufenden kompilierten Datei
|
__FUNCSIG__
|
Signatur der Funktion, in deren Körper befindet sich das Makro. Protokollierung der vollständige Beschreibung der Funktionen kann bei der Identifizierung von überladenen Funktionen nützlich sein
|
__FUNCTION__
|
Funktionsname, in deren Körper sich das Makro befindet
|
__LINE__
|
Nummer der Zeile im Ausgangskode, auf der sich der Makro befindet
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Buildnummer des Compilers
|
__PATH__
|
Absoluter Pfad zu der laufenden kompilierten Datei
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Die aktuelle Aktiva auf dem Konto
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Bilanz des Kontos in der Währung des Deposits
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Die aktuelle blockierte Kommission für das Konto
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Name der Gesellschaft, die das Konto bedient
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Grösse des gegebenen Kredits in der Währung des Deposits
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Depositenwaehrung
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Wer der Eigenmittel auf dem Konto in der Währung des Deposits
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Größe von Leverage
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Aktuelle Verbindlichkeiten auf dem Konto
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Maximale zulässige Anzahl der geltenden Warteordern
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Nummer des Kontos
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Wert des reservierten Pfandgeldes in der Währung des Deposits
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Grösse der freien Mittel auf dem Konto in der Währung des Deposits, die für die Öffnung der Position zugänglich sind
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Initial Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als die Garantie für alle ausstehenden Aufträge (Pending Ordern)
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Konto-Margenniveau in Prozenten
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als ein Sicherheitsmindestbetrag für alle offenen Positionen
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Margin Call Level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Mode des minimal zugänglichen Marge
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Margin stop out level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt
|
ACCOUNT_NAME
|
Name des Kunden
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Grösse des laufenden Gewinns auf dem Konto in der Währung des Deposits
|
ACCOUNT_SERVER
|
Name des Handelsservers
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Level wird in Geld vorgegeben
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Level wird in Prozenten vorgegeben
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Erlaubnis zu handeln für das laufende Konto
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Erlaubnis zu handeln für den Experten
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Handelsweise des Kontos
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Wettbewerbskonto
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Demokonto
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Realkonto
|
ALIGN_CENTER
|
Zentrierte Ausrichtung (für"Eingabefeld")
|
ALIGN_LEFT
|
Linksbündige Ausrichtung
|
ALIGN_RIGHT
|
Rechtsbündige Ausrichtung
|
ANCHOR_CENTER
|
Bindepunkt im Objektzentrum
|
ANCHOR_LEFT
|
Bindepunkt links zentriert
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Bindepunkt im unteren linken Winkel
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Binde im oberen linken Winkel
|
ANCHOR_LOWER
|
Bindepunkt unten zentriert
|
ANCHOR_RIGHT
|
Bindepunkt rechts zentriert
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Bindepunkt im unteren rechten Winkel
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Bindepunkt rechts zentriert
|
ANCHOR_UPPER
|
Bindepunkt oben zentriert
|
BASE_LINE
|
Grundlinie
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Kaufsorder
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Kaufsorder mit Marktpreis
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Verkaufsorder
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Verkaufsorder mit Marktpreis
|
BORDER_FLAT
|
Flache Form
|
BORDER_RAISED
|
Konvexe Form
|
BORDER_SUNKEN
|
Konkave Form
|
CHAR_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ char dargestell werden kann
|
CHAR_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ char dargestellt werden kann
|
Automatischer Sprung zum rechten Schlussrand des Charts
|
CHART_BARS
|
Darstellung in Form von Bars
|
CHART_BEGIN
|
Anfang des Charts (die ältesten Preise)
|
Den Chart über anderen Chart anzeigen
|
CHART_CANDLES
|
Darstellung in Form von japanischen Kerzen
|
Linienfarbe des Ask-Preises
|
Hintergrundfarbe des Charts
|
Linienfarbe des Bid-Preises
|
Körperfarbe der Bärenkerze
|
Körperfarbe der der Bullenkerze
|
Farbe des Balkens unten, des Schattens und Umrandung des Körpers der Bärenkerze
|
Farbe der Chartlinie und der japanischen Kerzen "Dodzhi"
|
Farbe des Balkens oben, des Schattens und der Umrandung des Körpers der Bullenkerze
|
Farbe von Achsen, Skale und Zeile OHLC
|
Farbe des Zeitrasters
|
Linienfarbe des Preises des letzten abgeschlossenen Deals (Last)
|
Levelsfarbe der Stop-Ordern (Stop Loss und Take Profit)
|
Farbe der Volumen und Levels der offenen Positionen
|
Kommentartext auf dem Chart
|
CHART_CURRENT_POS
|
Laufende Position
|
iehen der Handelsstufen auf dem Chart mit dem Maus erlauben. Standardmäßig ist der Ziehen-Modus aktiviert (true)
|
Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart Benachrichtigungen über Ereignisse der Bewegung und Klicken der Maustasten (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
|
Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des neuen Objekts Erstellung (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
|
Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des Objekts Löschung (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
|
Nummer der ersten sichtbaren Balken auf dem Chart. Indizierung von Balken ist das gleiche wie für Zeitreihen.
|
Festes Chartmaximum
|
Festes Chartminimum
|
Position der festen Position des Chart vom linken Rand als Prozentsatz. Feste Position des Charts ist mit einem kleinen grauen Dreieck auf der horizontalen Achse der Zeit gezeichnet und wird nur angezeigt, wenn Autoscroll des Charts mit einem neuen Tick nach rechts deaktiviert ist (siehe Eigenschaft CHART_AUTOSCROLL). Der Bar, der in der feste Position ist, bleibt an der gleiche Stelle mit Zoom-in und Zoom-out.
|
Preischart auf dem Hintergrund
|
Charthöhe in Pixel
|
Attribut um Objekt "Chart" (OBJ_CHART) zu identifizieren – für ein grafisches Objekt gibt true zurück. Für dieses Chart ist die Eigenschaft false
|
CHART_LINE
|
Darstellung in Form einer Linie, gezogen an den Preisen Close
|
Charttyp (Kerzen, Bars, oder Linie)
|
Den Chart mit der linken Maustaste horizontal scrollen. Vertikales Scrollen wird verfügbar sein, wenn der Wert von einer der drei Eigenschaften true ist: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 oder CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
Massstabwert in Punkt/Balken
|
Chartmaximum
|
Chartminimum
|
Maßstab
|
Masßtab in Punkt/Balken
|
Festmaßstab
|
Maßstab 1:1
|
Absatz des Preischarts rechtsbündig
|
Absatzgröße der Nullbar vom rechten Schlussrand
|
Darstellung des Wertes Ask als horizontale Linie auf dem Chart
|
Darstellung des Wertes Bid als horizontale Linie auf dem Chart
|
Anzeigen die Zeit-Skala auf dem Diagram
|
Darstellung des Zeitrasters auf dem Chart
|
Darstellung des Wertes Last durch horizontale Linie auf dem Chart
|
Popup-Beschreibungen der graphischen Objekte
|
Darstellung der Werte OHLC im oberen linken Winkel
|
Anzeige des Panels für schnellen Handel auf dem Chart (die Option "Ein-Klick-Handel")
|
Darstellung der senkrechten Begrenzungen unter Nachbarperioden
|
Anzeigen die Preis-Skala auf dem Diagram
|
Darstellung der Handelsniveaus auf dem Chart (Niveaus der offenen Positionen, Stop Loss, Take Profit und wartender Order)
|
Darstellung von Volumen auf dem Chart
|
Anzahl der Balken auf dem Chart, zugänglich für die Darstellung
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Volumen nicht gezeigt
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Handelsvolumen
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Tickvolumen
|
Chartbreite in Balken
|
Chartbreite in Pixel
|
Handle des Charts (HWND)
|
Sichtbarkeit der Subfenster
|
Der Abstand zwischen dem oberen Rahmen des Unterfensters eines Indikators und dem oberen Rahmen des Hauptfensters des Charts, entlang der vertikalen Y-Achse, in Pixeln. Im Falle eines Maus-Ereignisses, werden die Cursor-Koordinaten im Koordinaten des Hauptfensters übergegeben, während die Koordinaten von grafischen Objekten im Indikator-Unterfenster relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters eingestellt sind.
Der Wert ist erforderlich, um die absoluten Koordinaten des Hauptfensters zu den lokalen Koordinaten eines Unterfensters für die korrekte Arbeit mit der grafischen Objekte, deren Koordinaten sind relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters angegeben, umzuwandeln.
|
Gesamtzahl der Chartfenster, einschließlich Subfenster der Indikatoren
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Ereignis der Veränderung der Chart-Größe oder Veränderung der Chart-Eigenschaften durch Dialog von Eigenschaften
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Mausklick auf dem Chart
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Anfangsnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Endnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse.
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Tasten
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Das Bewegen der Maus und Mausklicks (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ist für den Chart eingegeben)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Veranderung der Objekteigenschaften durch Dialog der Eigenschaften
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Betaetigen der Taste mit der Maus auf dem graphischen Objekt
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Erzeugung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ist für den Chart eingegeben)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Entfernung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ist für den Chart eingegeben)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Ziehen des graphischen Objektes
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Beenden von Texteditieren im graphischen Objekt Edit
|
CHARTS_MAX
|
Maximal mögliche Zahl der gleichzeitig offenen Charts im Terminal
|
CHINKOUSPAN_LINE
|
Linie Chinkou Span
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
Abwesenheit der Farbe
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Mittelpunkt der Koordinaten im unteren linken Winkel des Charts
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Mittelpunkt der Koordinaten im oberen linken Winkel des Charts
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Mittelpunkt der Koordinaten im unteren rechten Winkel des Charts
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Mittelpunkt der Koordinaten im oberen rechten Winkel des Charts
|
CP_ACP
|
Laufende Kodeseite ANSIim Operationssystem Windows
|
CP_MACCP
|
Laufende Kodeseite Macintosh.
Bemerkung: Dieser Wert wird vor allem in früher erzeugten Programmkodes verwendet und ist nicht notwendig, denn moderne Computers Macintosh verwenden Unicode Kodieren.
|
CP_OEMCP
|
Laufende Kodeseite OEM.
|
CP_SYMBOL
|
Kodeseite Symbol
|
CP_THREAD_ACP
|
Kodieren Windows ANSI für laufenden Thread.
|
CP_UTF7
|
Kodeseite UTF-7.
|
CP_UTF8
|
Kodeseite UTF-8.
|
CRYPT_AES128
|
AES Verschlüsselung mit einem 128-Bit-Schlüssel (16 Byte)
|
CRYPT_AES256
|
AES Verschlüsselung mit einem 256-Bit-Schlüssel (32 Byte)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP-Archivierung
|
CRYPT_BASE64
|
BASE64 Verschlüsselung (Umkodierung)
|
CRYPT_DES
|
DES Verschlüsselung mit einem 56-Bit-Schlüssel (7 Byte)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
Berechnung HASH MD5
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
Berechnung HASH SHA1
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
Berechnung HASH SHA256
|
DBL_DIG
|
Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen
|
DBL_EPSILON
|
Der minimale Wert, für den Die Bedingung 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 erfuellt wird
|
DBL_MANT_DIG
|
Anzahl der Bits in mantissa
|
DBL_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung
|
DBL_MAX_EXP
|
Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
DBL_MIN
|
Minimaler positiver Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Minimaler dezimaler Wert der Exponenetenstufung
|
DBL_MIN_EXP
|
Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
DEAL_COMMENT
|
Kommentar zum Deal
|
DEAL_COMMISSION
|
Dealkommission
|
DEAL_ENTRY
|
Dealsrichtung - Markteingang, Marktausgang oder Kehrwendung
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Markteingang
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Kehrwendung
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Marktausgang
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number für Deal (sehen Sie ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
Order, auf deren Grund der Deal abgeschlossen wurde
|
DEAL_POSITION_ID
|
Indetifikator der Position, an deren Öffnung, Veränderung oder Schliessung sich der Deal teilnahm. Jede Position hat ihren unikalen Identifikator, der allen Deals zugeordnet wird, die im Instrument innerhalb des ganzen Lebens der Position abgeschlossen wurde.
|
DEAL_PRICE
|
Dealpreis
|
DEAL_PROFIT
|
finanzielles Ergebnis des Deals
|
DEAL_SWAP
|
Gesamtswap beim Schliessen
|
DEAL_SYMBOL
|
Dealssymbol
|
DEAL_TIME
|
Zeit des Dealabschlusses
|
DEAL_TIME_MSC
|
Zeitpunkt der Transaktion in Millisekunden seit 01.01.1970
|
DEAL_TYPE
|
Typ des Deals
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Bilanz
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Enumeration des Bonus
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Kauf
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Abgebrochener Kaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Kaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des früher abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_BUY) aufDEAL_TYPE_BUY_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
zusaetzliche Abzuege
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Zusätzliche Kommissionen
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Agentenkommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Agentenkommission, die am Ende des Monats angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Kommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Kommission, die am Ende des Monats angerechnet wird
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Korrektur
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Kredit
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Anrechnungen von Zinsen auf freie Mittel
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Verkauf
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Abgebrochener Verkaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Verkaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des zuvor abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_SELL) aufDEAL_TYPE_SELL_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht
|
DEAL_VOLUME
|
Dealvolumen
|
Weichenaufzeichnung
|
Darstellung als Folge von Bars
|
Darstellung als Folge von Kerzen
|
Zeichnung mit mehrfarbigen Weichen
|
Mehrfarbige Bars
|
Mehrfarbige Kerzen
|
Mehrfarbiges Histogramm von der Nulllinie
|
Mehrfarbiges Histogramm der zwei Indikatorpuffer
|
Mehrfarbige Linie
|
Mehrfarbige Abschnitte
|
Mehrfarbiger ZigZag
|
Farbenfuellung zwischen zwei Levels
|
Histogramm von der Nulllinie
|
Histogramm der 2 Indikatorpuffer
|
Linie
|
Nicht gezeichnet
|
Abschnitte
|
Stil Zigzag laesst vertikale Abschnitte zu
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Zyklus (Cycle)
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Hauptsuperzyklus (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Mittelstelle (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Sekundaeres Zyklus (Minor)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Sekunde (Minuette)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minute (Minute)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
primaeres Zyklus (Primary)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subsekunde (Subminuette)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Superzyklus (Supercycle)
|
EMPTY_VALUE
|
Leerwert im Indikatorpuffer
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
Falscher Identifikator der Kontoeigenschaft
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
Angeforderte Feldgröße ist mehr als 2 Gigabyte
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung des Feldes oder der Versuch der Größenveränderung des statischen Feldes
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
DOM kann nicht zugefügt werden
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
DOM kann nicht entfernt werden
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
DOM Dasten können nicht erhalten werden
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Fehler in Subskription neue DOM Daten zu erhalten
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Indikatorpuffer
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
Falscher Index des Indikatorpuffers
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
Misslungen, das Verzeichnis zu löschen (eine oder mehrere Dateien können blockiert werden und Operation der Entfernung ist misslungen)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
Verzeichnis kann nicht entfernt werden
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
Fehler der Dateientfernung
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
Fehler der Dateieröffnung
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
Muss das Feld des Typs char sein
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
Fehler bei Veränderung des Symbols und der Periode des Charts
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
Fehler bei Timererzeugung
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
Fehler bei Charteröffnung
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zu einem Chart
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
Fehler beim Entfernen des Indikators aus dem Chart
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
Der Indikator kann nicht auf dem angegebenen Chart gefunden werden
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
Fehler der Navigierung durch Chart
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
Im Chart gibt es keinen Expert Advisor, der das Ereignis verarbeiten kann
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
Chart antwortet nicht
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
Chart ist nicht gefunden
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
Fehler bei Screenshot Erzeugung
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
Fehler der Schablonenverwendung
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
Subfenster mit angegebenen Indikator nicht gefunden
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
Falscher Identifikator des Charts
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
Ein fehlerhafter Parameterwert für Funktionen für die Arbeit mit dem Chart
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
Falsche Charteigenschaft ID
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
Falscher Identifikator der Eigenschaft von Benutzerindikator
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Verzeichnis existiert nicht
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
Muss das Feld des Typs double sein
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
Es muss Zeilengröße angegeben werden, denn die Datei ist als binäre Datei eröffnet
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Nicht genug Speicherplatz, um Cache zu lesen
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
Datei kann nicht neugeschrieben werden
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
Das ist eine Datei, nicht Verzeichnis
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Datei existiert nicht
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
Datei muss als binäre Datei eröffnet werden
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
Datei muss als CSV eröffnet werden
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
Datei muss für Lesen eröffnet werden
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
Datei muss für Schreiben eröffnet werden
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
Datei muss als Textdatei eröffnet werden
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
Datei muss als Textdatei oder CSV eröffnet werden
|
ERR_FILE_READERROR
|
Fehler des Datei Lesen
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
Ressource konnte nicht in die Datei geschrieben werden
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
Muss das Feld des Typs float sein
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
Fehler beim Dateisenden via ftp
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
Systemfunktion ist für Anruf nicht erlaubt
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
Globale Variable des Client-Terminals mit demselben Namen existiert schon
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
Globale Variable des Client-Terminals ist nicht gefunden
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
Angeforderte Geschichte ist nicht gefunden
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
Falscher Identifikator der Geschichteeigenschaft
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Kopieren der unkompatibeler Felder. Zeilenfeld kann nur in ein Zeilenfeld kopiert werden, numerisches Feld- in ein numerisches Feld.
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
für Zeilenfelder muss Textdatei sein, für andere - binäre Datei
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Fehler bei Indikatorzufügung
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
Indikator kann nicht zum anderen Indikator angewendet werden
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
Indikator kann nicht erzeugt werden
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
Der erste Parameter im Feld muss der Name des Benutzeranzeigers sein
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
Angeforderte Daten nicht gefunden
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Nicht genug Speicherplatzfür Indikatorzufügung
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Falscher Parametertyp im Feld bei Anzeiger Erzeugung
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
Keine Parameter bei Anzeiger Erzeugung
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Unbekanntes Symbol
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Fehlerhandle des Indikators
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
Fehlerindex des angeforderten Indikatorpuffers
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
Falsche Parameterzahl bei Anzeiger Erzeugung
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
Muss das Feld des Typs int sein
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
Unerwarteter interner Fehler
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Feld des ungültigen Typs, der ungültiger Größe oder beschädigtes Objekt des dynamischen Feldes
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
Ungültiger Wert des Datums und/oder der Zeit An
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Datei mit diesem handle ist schon geschlossen oder war ganz nicht eröffnet
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Fehlerparameter beim Aufruf der Systemfunktion
|
ERR_INVALID_POINTER
|
Ungültiger Anzeiger
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Falscher Typ des Anzeigers
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
Muss das Feld des Typs long sein
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
Fehler beim Mailsenden
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
Zeit des Letzten Ticks ist unbekannt (es gab keine Ticks)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Symbol nicht gewählt in MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
Fehler bei Hinzufügung oder Löschung eines Symbols in MarketWatch
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Unbekanntes Symbol
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
Fehleridentifikator der Symboleigenschaft
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
Falscher Identifikator der Programmeigenschaft
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
In der Zeile gibt es kein Datum
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
Nicht genug Speicherplatz für Ausführung der Systemfunktion
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
Benachrichtigung konnte nicht gesendet werden
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
Zu häufige Zusendung von Benachrichtigungen
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Ungültige Parameter, um Benachrichtigung zu senden – ein leerer String oder NULL war in die Funktion SendNotification() übergeben
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Falsche Einstellung von Benachrichtigungen im Terminal (ID ist nicht eingegeben oder keine Berechtigung ist aufgesetzt)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
nicht initialisierte Zeile
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Muss numerisches Feld sein
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
Fehler bei Arbeit mit dem graphischen Objekt
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Datum entsprechend dem Wert kann nicht erhalten werden
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Wert entsprechend dem Datum kann nicht erhalten werden
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
Graphisches Objekt ist nicht gefunden
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
Fehleridentifikator der Eigenschaft des graphischen Objektes
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Muss eindimensionales Feld sein
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
Fehler beim Erstellen des OpenCL-Puffers
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
Fehler beim Erstellen von OpenCL-Kontext
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
Laufzeitfehler vom OpenCL-Programm
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
Interner Fehler bei der Ausführung von OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Ungültiges OpenCL-Handle
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
Fehler beim Erstellen vom OpenCL-Kernel
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
OpenCL-Funktionen werden auf diesem Computer nicht unterstützt
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
Fehler beim Kompilieren eines OpenCL-Programms
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
Es konnte kein Lauf-Warteschlange in OpenCL erstellen
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
Fehler bei Eingabe von Parameters für den OpenCL-Kernel
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Zu lange Kernel-Name(OpenCL-Kernel)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
Ungültiges Offset im OpenCL-Puffer
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
Ungültige Größe des OpenCL-Puffers
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
Fehler beim Lautabspielen
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
Die Namen der dynamischen und statischen Ressource sind gleich
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
Der Name der Ressource ist mehr als 63 Zeichen
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
Ressource mit diesem Namen ist nicht in EX5 gefunden
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Nicht unterstützte Ressource-Typ oder Größe von mehr als 16 MB
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
Timeserie kann nicht verwendet werden
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
Muss das Feld des Typs short sein
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Zu kleines Feld, Startposition ausserhalb des Feldes
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
Aufnahmefeld ist als AS_SERIES erklärt, und es ist von der unzureichender Größe
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Nicht genug Speicherplatz für Zeile
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Zeile
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
Zeilenlänge ist kleiner als erwartet
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
Fehler der Umwandlung der Zeile in Datum
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Zu lange Zahl, länger als ULONG_MAX
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Unbekannter Datentyp bei Umwandlung in die Zeile
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
Zum Zeilenende ist 0 zugefuegt, sinnlose Operation
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
Position ausserhalb der Zeile
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
Struktur hat Zeilenobjekte und/oder Objekte der dynamischen Felder und/oder Strukturen mit solchen Objekten und/oder Klassen
|
ERR_SUCCESS
|
Operation erfolgreich ausgeführt
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
Falscher Identifikator der Terminalseigenschaft
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Zu langer Dateiname
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
Mehr als 64 Dateien können nicht gleichzeitig eröffnet werden
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Zahl der Formatspezifikatoren ist mehr, als Parameterzahl
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Parameterzahl ist mehr als Zahl der Formatspezifikatoren
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
Deal ist nicht gefunden
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Handel für Expert ist verboten
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
Order ist nicht gefunden
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
Position ist nicht gefunden
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
Fehler beim Senden der Handelsanforderung
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
Falscher Identifikator der Handelseigenschaft
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
Mit diesem Kode fangen benutzerdefinierte Fehler an
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
Verbindung mit der angegebenen URL fehlgeschlagen
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
Ungültige URL
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
Bei der Ausführung der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Zeitliches Limit für das Erhalten von Daten überschritten
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Falscher Verzeichnisname
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
Falsches handle der Datei
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Ungültiger Dateiname
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
Falsche Formatzeile
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Fehlerparameter beim internen Aufruf des Client-Terminals
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
Falsches Datum in der Zeile
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
Beschädigtes Zeilenobjekt
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
Beschädigter Parameter des Typs
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
Falsche Zeit in der Zeile
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Feld der Nullgröße
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Datum der letzten Zugriff zur Datei
|
FILE_ANSI
|
Zeilen des Typs ANSI (1-Byte Symbole). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet
|
FILE_BIN
|
Binares Regime von Lesen-Shreiben (ohne Umwandlung von Zeile in die Zeile). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet
|
FILE_COMMON
|
Datei /// im Verzeichnis aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()), Dateikopieren (FileCopy(), FileMove()) und Pruefung von Dateianesenheit (FileIsExist()) verwendet
|
FILE_CREATE_DATE
|
Erstellungsdatum
|
FILE_CSV
|
Datei des Typs csv (alle geschriebenen Elemente werden in die Zeilen des entsprechenden Typs verwendet, unicode oder ansi, und durch Begrenzungszeichen getrennt). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet
|
FILE_END
|
Zeichen der Dateiende erhalten
|
FILE_EXISTS
|
Prüfung der Existenz
|
FILE_IS_ANSI
|
Die Datei ist als ANSI geöffnet (Sehen Sie FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
Die Datei ist als eine binäre Datei geöffnet (Sehen Sie FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
Die Datei wird in einem freigegebenen Ordner für allen Terminals geöffnet (Sehen Sie FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
Die Datei ist als CSV geöffnet (Sehen Sie FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
Die geöffnete Datei ist lesbar (Sehen Sie FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
Die Datei ist als eine Textdatei geöffnet (Sehen Sie FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Die geöffnete Datei ist beschreibbar (Sehen Sie FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
Zeichen der Zeilenende erhalten
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Datum der letzten Überarbeitung
|
FILE_POSITION
|
Position eines Zeigers in der Datei
|
FILE_READ
|
Datei wird für Lesen geoeffnet. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet. Bei der Öffnung der Datei muss unbedingt die Flagge FILE_WRITE und/oder die Flagge FILE_READ angegeben wird.
|
FILE_REWRITE
|
Moeglichket der Dateiumspeicherung durch die Funktionen FileCopy() undnden sein oder für FileMove(). Datei muss vorhanden sein oder für Schreiben geoeffnet werden. Anders wird die Datei nicht geoeffnet werden
|
FILE_SHARE_READ
|
Gemeinsamer Lesezugang von mehreren Progarmmen. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet, aber ersetzt es nicht die Notwendigkeit, beim Dateieröffneng FILE_WRITE und/oder FILE_READ anzugeben
|
FILE_SHARE_WRITE
|
Gemeinsamer Schreibezugang von mehreren Programmen. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet, aber ersetzt es nicht die Notwendigkeit, beim Dateieröffneng FILE_WRITE und/oder FILE_READ anzugeben
|
FILE_SIZE
|
Dateigröße in Byte
|
FILE_TXT
|
Einfache Textdatei (ebensolcher wie csv, aber der Begrenzungszeichen wird nicht beachtet). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet
|
FILE_UNICODE
|
Zeilen des Typs UNICODE (2-Byte-Symbole). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet
|
FILE_WRITE
|
Dateinwird für Schreiben verwendet. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet. Bei der Öffnung der Datei muss unbedingt die Flagge FILE_WRITE und/oder die Flagge FILE_READ angegeben wird.
|
FLT_DIG
|
Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen
|
FLT_EPSILON
|
Der minimale Wert, für den die Bedingung 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 erfuellt wird
|
FLT_MANT_DIG
|
Anzahl der Bits in mantissa
|
FLT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung
|
FLT_MAX_EXP
|
Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
FLT_MIN
|
Minimaler positiver Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Minimaler dezimaler Wert der Exponentenstufung
|
FLT_MIN_EXP
|
Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung
|
FRIDAY
|
Freitag
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
Linie entspricht dem Fallenden Trend
|
GANN_UP_TREND
|
Linie entspricht dem steidenden Trend
|
GATORJAW_LINE
|
Linie der Kiefer
|
GATORLIPS_LINE
|
Linie der Lippen
|
GATORTEETH_LINE
|
Linie der Zaehne
|
IDABORT
|
Schaltfläche Abort wird ausgewählt
|
IDCANCEL
|
Schaltfläche Cancel wird ausgewählt
|
IDCONTINUE
|
Schaltfläche Continue wird ausgewählt
|
IDIGNORE
|
Schaltfläche Ignore wird ausgewählt
|
IDNO
|
Schaltfläche No wird ausgewählt
|
IDOK
|
Schaltfläche OK wird ausgewählt
|
IDRETRY
|
Schaltfläche Retry wird ausgewählt
|
IDTRYAGAIN
|
Schaltfläche Try Again wird ausgewählt
|
IDYES
|
Schaltfläche Yes wird ausgewählt
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Hilfspuffer für Zwischenberechnungen
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Farbe
|
INDICATOR_DATA
|
Angaben für Zeichnen
|
INDICATOR_DIGITS
|
Genauigkeit der Darstellung von Indikatorwerten
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Feste Höhe von Indikators eigenen Fenster (Befehl von Preprozessor #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Farbe der Levellinie
|
INDICATOR_LEVELS
|
Anzahl der Levels im Indikatorfenster
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Stil der Levellinie
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Levelbeschreibung
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Levelwert
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Breite der Levellinie
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Maximum des Indikatorfensters
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Minimum des Indikatorfensters
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Kurzer Indikatorname
|
INT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann
|
INT_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann int
|
INVALID_HANDLE
|
unkorrektes handle
|
IS_DEBUG_MODE
|
Flagge der Arbeit des mq5-Programm in Debugging-Mode
|
IS_PROFILE_MODE
|
Flagge der Arbeit des mq5-Programms im Modus von Code Profiling
|
KIJUNSEN_LINE
|
Linie Kijun-sen
|
LICENSE_DEMO
|
Eine Testversion von einem bezahlten Produkt vom Markt. Es funktioniert nur im Strategie-Tester
|
LICENSE_FREE
|
Eine Kostenlose Vollversion
|
LICENSE_FULL
|
Eine gekaufte lizenzierte Version erlaubt mindestens fünf Aktivierungen. Der Verkäufer kann die Anzahl der zulässigen Aktivierungen erhöhen
|
LICENSE_TIME
|
Eine Version mit der zeitlich begrenzten Lizenz
|
LONG_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann
|
LONG_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann
|
LOWER_BAND
|
Untere Grenze
|
LOWER_HISTOGRAM
|
Unteres Histogramm
|
LOWER_LINE
|
Untere Linie
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
Grundlinie
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
Message Window hat drei Schaltflächen: Abort, Retry und Ignore
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
Message Window hat drei Schaltflächen: Cancel, Try Again, Continue
|
MB_DEFBUTTON1
|
Die erste Schaltfläche MB_DEFBUTTON1 - ist Default, wenn MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, oder MB_DEFBUTTON4 nicht spezifiziert werden
|
MB_DEFBUTTON2
|
zweite Schaltfläche - Default-Wert
|
MB_DEFBUTTON3
|
dritte Schaltfläche - Default-Wert
|
MB_DEFBUTTON4
|
Vierte Schaltfläche - Default-Wert
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
Darstellung von Aufrufzeichen
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
Darstellung aus dem eingekreisten Zeichen i
|
MB_ICONQUESTION
|
Darstellung von Fragezeichen
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
Darstellung von STOP Zeichen
|
MB_OK
|
Message Window hat eine Schaltfläche: OK. Default
|
MB_OKCANCEL
|
Message Window hat zwei Schaltflächen: OK und Cancel
|
MB_RETRYCANCEL
|
Message Window hat zwei Schaltflächen: Retry und Cancel
|
MB_YESNO
|
Message Window hat zwei Schaltflächen: Yes und No
|
MB_YESNOCANCEL
|
Message Window hat drei Schaltflächen: Yes, No und Cancel
|
MINUSDI_LINE
|
Linie –DI
|
MODE_EMA
|
exponentielle Mittelung
|
MODE_LWMA
|
lineal ausgewogene Mittelung
|
MODE_SMA
|
einfache Mittelung
|
MODE_SMMA
|
geglaettete Mittelung
|
MONDAY
|
Montag
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
Flagge, das Debugging Mode des Programms angibt
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Erlaubnis, DLL für das vorgegebene ausgeführte Programm zu verwenden
|
MQL_FRAME_MODE
|
Zeichen, dass der auf dem Chart laufende Experte in Frames von Optimierung-Egebnisse sammelt
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Art der Lizenz des EX5-Moduls. Die Lizenz bezieht sich auf den EX5-Modul, aus denen ein Antrag mit MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE) gestellt wird
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Die maximale Größe der dynamischen Speicher für eine MQL5-Programme in MB
|
MQL_MEMORY_USED
|
Die Größe der von MQL5-Programme verwendeten Speicher in MB
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Prozess der Optimierung
|
MQL_PROFILER
|
Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Modus von Code Profiling
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Name des ausgeführten MQL5-Programms
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Pfad für das vorgegebene ausgeführte Programm
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Typ des MQL5-Programms
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Erlaubnis für dieses laufenden Programm mit Signale zu arbeiten
|
MQL_TESTER
|
Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Tester
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Erlaubnis für das vorgegebene ausgeführte Programm zu handeln
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im visuellen Testenmode
|
NULL
|
Null des jeden Typs
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
Objekt wird auf allen Timeframes gezeichnet
|
Objekt "Weiche"
|
Zeichen "Buy"
|
Zeichen "Kontrollmarke"
|
Zeichen "Weich unten"
|
linke Preismarke
|
Rechte Preismarke
|
Zeichen "Sell"
|
Zeichen "Stop"
|
Zeichen "Schlecht" (Daumen unten)
|
Zeichen "Gut" (Daumen oben)
|
Zeichen "Weiche oben"
|
Objekt "Linie mit einem Pfeil"
|
Objekt "Bild"
|
Objekt "graphische Marke"
|
Objekt "Schaltfläche"
|
Abstandsgleicher Kanal
|
Objekt "Chart"
|
Zykluslinien
|
Objekt "Eingabefeld"
|
Elliott Correction Wave
|
Elliott Motive Wave
|
Ellipse
|
Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht
|
Erweiterung Fibonacci
|
Fibonacci Retracement
|
Fibonacci Arcs
|
Kanal Fibonacci
|
Fibonacci Fan
|
Zeitzonen Fibonacci
|
Gannfan
|
Ganngrid
|
Gannlinie
|
horizontale Linie
|
Objekt "Textmarke"
|
OBJ_NO_PERIODS
|
Objekt wird auf keiner Timeframe angezeigt
|
OBJ_PERIOD_D1
|
Objekt wird auf Tageschart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H1
|
Objekt wird auf 1-Stunde Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H12
|
Objekt wird auf 12-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H2
|
Objekt wird auf 2-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H3
|
Objekt wird auf 3-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H4
|
Objekt wird auf 4-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H6
|
Objekt wird auf 6-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H8
|
Objekt wird auf 8-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M1
|
Objekt wird auf 1-Minute Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M10
|
Objekt wird auf 10-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M12
|
Objekt wird auf 12-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M15
|
Objekt wird auf 15-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M2
|
Objekt wird auf 2-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M20
|
Objekt wird auf 20-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M3
|
Objekt wird auf 3-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M30
|
Objekt wird auf 30-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M4
|
Objekt wird auf 4-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M5
|
Objekt wird auf 5-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M6
|
Objekt wird auf 6-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
Objekt wird auf Monatschart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_W1
|
Objekt wird auf Wochenchart gezeichnet
|
Andrews’ Pitchfork
|
Rechteck
|
Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten.
|
Kanal der linearen Regression
|
Kanal der Standardabweichung
|
Objekt "Text"
|
Trendlinie
|
Trendlinie nach Winkel
|
Dreieck
|
Senkrechte Linie
|
OBJPROP_ALIGN
|
Horizontale Textausrichtung in der "Edit"-Objekt (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Stellung des Bezugspunktes des graphischen Objekts
|
OBJPROP_ANGLE
|
Winkel. Für die aus einem Programm erstellten Objekte, für die kein Winkel angegeben ist, ist der Wert gleich EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Weichenkode für Objekt "Weiche"
|
OBJPROP_BACK
|
Objekt auf dem Hintergrund
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Hintergrundfarbe für OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Name der BMP-Datei für Objekt "Graphische Marke". Sehen Sie auch Ressourcen
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Die Rahmenfarbe für die Objekte OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Frame-Typ für Object "Rechteckige Marke"
|
OBJPROP_CHART_ID
|
ID von Objekt "Chart" (OBJ_CHART). Es erlaubt mit den Eigenschaften dieses Objektes als einer regelmäßigen Diagram mit den Funktionen der Sektion Operationen mit Charts arbeiten, aber es gibt einige Ausnahmen.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Massstab für Objekt "Chart"
|
OBJPROP_COLOR
|
Farbe
|
OBJPROP_CORNER
|
Winkel des Charts für Snap des Graphischen Objektes
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Erzeugungszeit des Objekts
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart"
|
OBJPROP_DEGREE
|
Level von Elliott Wave Markierung
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Abweichung für Kanal der Standardabweichung
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Trend des Gann Objekts
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Liniendarstellung für Elliott Wave Markierung
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Anzeigen die ganzen Ellipse für das Objekt "Fibonacci Arcs" (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
Füllen ein Objekt mit Farbe (für OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
Schriftart
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Schriftgröße
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Anzeige des Namens von graphischem Objekt in der Objektliste aus dem Terminal-Menü "Charts" - "Objekte" - "Objektliste". Wert true ermöglicht es,ein Objekt aus der Liste zu verstecken. Standardmäßig wird true für die Objekte, die Kalenderereignisse und Handelsgeschichte zeigen, und auch für die Objekte, die aus MQL5-Programmen erstellt werden, angegeben. Um solche graphischen Objekte graphischen Objekte zu sehen und Zugang zu ihren Eigenschaften zu haben, klicken Sie auf "Alle" im Fenster "Objektliste".
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Farbe von Linie-Level
|
OBJPROP_LEVELS
|
Levelszahl
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Stil der Linie-Level
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Levelbeschreibung
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Levelwert
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Dicke der Linie-Level
|
OBJPROP_NAME
|
Objektname
|
OBJPROP_PERIOD
|
Periode für Objekt "Chart"
|
OBJPROP_PRICE
|
Koordinate des Preises
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart"
|
OBJPROP_RAY
|
Eine vertikale Linie erstreckt sich auf alle der Chart-Fenster
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Strahl setzt sich nach links fort
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Strahl setzt sich nach rechts fort
|
OBJPROP_READONLY
|
Möglichkeit von Texteditieren im Objekt Edit
|
OBJPROP_SCALE
|
Massstab (Eigenschaft der Objekte des Objektes "Fibinacci Arcs")
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Zugänglichkeit des Objekts
|
OBJPROP_SELECTED
|
Hervorheben des Objektes
|
OBJPROP_STATE
|
Schaltflächenstellung (Gedrückt/nicht gedrückt)
|
OBJPROP_STYLE
|
Stil
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Symbol für Objekt "Chart"
|
OBJPROP_TEXT
|
Objektbeschreibung (Text, der im Objekt gibt)
|
OBJPROP_TIME
|
Koordinate der Zeit
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Sichtbarkeit des Objekts auf Timeframes
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Der Text eines Tooltip. Wenn die Eigenschaft nicht angegeben ist, wird der Tooltip automatisch vom Terminal generiert. Ein Tooltip kann durch Setzen des "\n" (Zeilenvorschub) Wertes deaktiviert werden
|
OBJPROP_TYPE
|
Objekttyp
|
OBJPROP_WIDTH
|
Weite von Linie
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Distanz in Pixel X-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
Die X Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt.
|
OBJPROP_XSIZE
|
Die Breite des Objekts entlang der X-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Distanz in Pixel Y-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
Die Y Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt.
|
OBJPROP_YSIZE
|
Die Höhe des Objekts entlang der Y-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben.
|
OBJPROP_ZORDER
|
Priorität eines graphischen Objects für Empfang des Ereignisses einen Mausklick auf dem Chart (CHARTEVENT_CLICK). Standardmäßig ist der Wert bei Erstellen auf Null gesetzt, aber Sie können die Priorität erhöhen. Bei der Anwendung der Objekte auf jeder anderen, nur ein Objekt mit der höchsten Priorität bekommt das Ereignis CHARTEVENT_CLICK.
|
ORDER_COMMENT
|
Orderkommentar
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Diese Ausfüllungspolitik bedeutet, dass eine Order nur in der angegebenen Menge gefüllt werden kann. Wenn die notwendige Menge eines Finanzinstruments ist auf dem Markt derzeit nicht verfügbar, wird die Order nicht ausgefüllt werden. Das erforderliche Volumen kann mit mehreren Angeboten, die im Moment auf dem Markt verfügbar sind, gefüllt werden.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Dieser Modus bedeutet, dass der Trader mit einem Deal mit dem maximalen auf dem Markt verfügbaren Volumen innerhalb der Order einverstanden ist. Falls das gesamte Volumen einer Order nicht gefüllt werden kann, wird das verfügbare Volumen davon gefüllt werden und das restliche Volumen wird abgebrochen.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Dieses Modus wird für die Markt- (ORDER_TYPE_BUY undORDER_TYPE_SELL), Limit- und Stop-Limit-Orders (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) und nur in Modi "Markt Ausführung " und "Börse Ausführung" verwendet. Im Falle einer teilweisen Ausführung wird die Markt- oder Limit-Order mit verbleibende Volumen nicht annulliert, sondern weiter verarbeitet.
Für die Aktivierung der Ordern ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT wird eine entsprechende Limit-Order ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT mit Ausfüllungstyp ORDER_FILLING_RETURN erstellt werden.
|
ORDER_MAGIC
|
Identifikator des Experten, der Order gestellt hat (bestimmt dafür, dass jeder Expert seine eigene unikale Nummer stellt)
|
ORDER_POSITION_ID
|
Identifikator der Position, den Order nach seine Durchführung erhält. Jede durchgeführte Order erzeugt einen Deal, das eine neue Position eroeffnet oder eine schon existierende Position verändert. Durchgeführte Order erhält eben diesen Identifikator dieser Position.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
Laufender Preis des Ordersymbols
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Preis angegeben in Order
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
Preis der Aufstellung der Limit Order bei Auslösung von StopLimit Order
|
ORDER_SL
|
Level Stop Loss
|
ORDER_STATE
|
Orderstatus
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
Order ist vom Kunden abgelehnt
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
Order ist nach Ablauffrist abgelehnt
|
ORDER_STATE_FILLED
|
Order ist vollständig durchgeführt
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
Order ist teilweise durchgeführt
|
ORDER_STATE_PLACED
|
Order angenommen
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
Order abgelehnt
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
Order ist im Registrierungsstatus (Aussetzung in Handelssystem)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
Order ist im Löschungsstatus (Löschung aus dem Handelssystem)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
Order ist im Änderungsstatus (Verändern von Parametern)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
Order geprüft, aber vom Broker noch nicht angenommen
|
ORDER_SYMBOL
|
Symbol der Order
|
ORDER_TIME_DAY
|
Order wird nur innerhalb des Handelstages gültig
|
ORDER_TIME_DONE
|
Durchführungszeit oder Annullieren einer Order
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
Zeit der Ausführung/Abschiebung des Orders in Millisekunden seit 01.01.1970
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Ablauffrist einer Order
|
ORDER_TIME_GTC
|
Warteorder vor der Ablehnung
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Set-up Zeit des Orders
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
Zeitpunkt der Erstellung von Order in Millisekunden seit 01.01.1970
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Order wird bis zum Ablauffrist gültig
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
Order wird bis 23:59:59 Uhr am angegebenen Datum gültig. Wird diese Zeit nicht auf dem Handelszeit fallen, wird der Ablauf in naher den Handelszeit auftreten.
|
ORDER_TP
|
Level Take Profit
|
ORDER_TYPE
|
Ordertyp
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Marktkauforder
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Schwebende Order Buy Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Schwebende Order Buy Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Beim Erreichen des Orderpreises wird eine Warteorder Buy Limit zum Preis StopLimit gestellt
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Durchführungstyp nach dem Rest
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Martverkauforder
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Schwebende Order Sell Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Schwebende Order Sell Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Beim Erreichen des Orderpreises wird eine Pending Sell Limit Order zu StopLimit Preis platziert
|
ORDER_TYPE_TIME
|
Lebenszeit des Orders
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
eine nicht durchgeführte Order
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Initialvolumen bei der Orderstellung
|
PERIOD_CURRENT
|
laufende Periode
|
PERIOD_D1
|
1 Tag
|
PERIOD_H1
|
1 Stunde
|
PERIOD_H12
|
12 Stunden
|
PERIOD_H2
|
2 Stunden
|
PERIOD_H3
|
3 Stunden
|
PERIOD_H4
|
4 Stunden
|
PERIOD_H6
|
6 Stunden
|
PERIOD_H8
|
8 Stunden
|
PERIOD_M1
|
1 Minute
|
PERIOD_M10
|
10 Minuten
|
PERIOD_M12
|
12 Minuten
|
PERIOD_M15
|
15 Minuten
|
PERIOD_M2
|
2 Minuten
|
PERIOD_M20
|
20 Minuten
|
PERIOD_M3
|
3 Minuten
|
PERIOD_M30
|
30 Minuten
|
PERIOD_M4
|
4 Minuten
|
PERIOD_M5
|
5 Minuten
|
PERIOD_M6
|
6 Minuten
|
PERIOD_MN1
|
1 Monat
|
PERIOD_W1
|
1 Woche
|
PLOT_ARROW
|
Weichenkode für Stil DRAW_ARROW
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Vertikale Verschiebung der Weichen für Stil DRAW_ARROW
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Anzahl der Farben
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Zahl der Anfangsbars ohne Zeichnung und Werte in DataWindow
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Typ der graphischen Konstruktion
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Leerwert für Konstruktion, für die es keine Zeichnung gibt
|
PLOT_LABEL
|
Name der graphischen Indikatorserie für Darstellung im Fenster DataWindow. Für komplexe grafische Stile, die mehrere Indikatorpuffer für Anzeige brauchen, können die Namen von jedem Puffer mit Trennzeichen ";" angegeben werden. Beispiel-Code wird in DRAW_CANDLES gezeigt
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Pufferindex mit zeichnerischer Farbe
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Stil der zeichnerischen Linie
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Breite der zeichnerischen Linie
|
PLOT_SHIFT
|
Verschiebung der graphischen Konstruktion des Indikators Zeit-Achse in Bars
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Merkmal der Darstellung von Konstruktionswerte im Fenster DataWindow
|
PLUSDI_LINE
|
Linie +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Anzeiger jedes Objektes, erzeugt automatisch (ohne new())
|
POINTER_DYNAMIC
|
Anzeiger des Objektes, erzeugt von der Anweisung new()
|
POINTER_INVALID
|
Unkorrekter Anzeiger
|
POSITION_COMMENT
|
Kommentar zur Position
|
POSITION_COMMISSION
|
Kommission
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Identifikator einer Position ist eine unikale Zahl, die jeder neu geoeffneten Position zugeordnet wird und innerhalb ihres ganzen Leben nicht verändert wird. Umlauf der Position verändert den Identifikator der Position nicht.
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number für die Position (sehen Sie ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Laufender Preis des Symbols
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Positionspreis
|
POSITION_PROFIT
|
Laufender Gewinn
|
POSITION_SL
|
Level Stop Loss für die offene Position
|
POSITION_SWAP
|
Gesamtswap
|
POSITION_SYMBOL
|
Symbol der Position
|
POSITION_TIME
|
Eröffnungszeit der Position
|
POSITION_TIME_MSC
|
Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Positionsänderungszeit in Sekunden seit 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Positionsänderungszeit in Millisekunden seit 01.01.1970
|
POSITION_TP
|
Level Take Profit für die offene Position
|
POSITION_TYPE
|
Typ der Position
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Kauf
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Verkauf
|
POSITION_VOLUME
|
Volumen der Position
|
PRICE_CLOSE
|
Eroeffnungspreis
|
PRICE_HIGH
|
Maximaler Preis für die Periode
|
PRICE_LOW
|
Minimaler Preis für die Periode
|
PRICE_MEDIAN
|
Medianpreis, (high+low)/2
|
PRICE_OPEN
|
Schlusspreis
|
PRICE_TYPICAL
|
Typischer Preis, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Durchschnittlich gewogener Preis, (high+low+close+close)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Anzeiger
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Skript
|
REASON_ACCOUNT
|
Ein anderes Konto wurde aktiviert oder das Konto wurde mit dem Handelsserver neu verbunden, nachdem die Kontoeinstellungen geändert worden
|
REASON_CHARTCHANGE
|
Symbol oder Chartperiode wurde verändert
|
REASON_CHARTCLOSE
|
Das Chart wurde abgeschlossen
|
REASON_CLOSE
|
Das Terminal wurde geschlossen
|
REASON_INITFAILED
|
Der Wert bedeutet, dass Bearbeiter OnInit() Nichtnullwert zurückgegeben hat
|
REASON_PARAMETERS
|
Eingabeparameter wurden vom Benutzer verändert
|
REASON_PROGRAM
|
Expert beendet seine Operation durch Aufruf der Funktion ExpertRemove()
|
REASON_RECOMPILE
|
Das Programm ist umcompiliert
|
REASON_REMOVE
|
Das Programm ist entfernt vom Chart
|
REASON_TEMPLATE
|
andere Chartschablone wurde angewendet
|
SATURDAY
|
Samstag
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
Laufende Position des Dateianzeigers
|
SEEK_END
|
Dateiende
|
SEEK_SET
|
Dateianfang
|
SENKOUSPANA_LINE
|
Linie Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
Linie Senkou Span B
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Anzahl der Bars für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt
|
SERIES_FIRSTDATE
|
Das erste Datum für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Öffnungszeit der letzten Bar für Symbol-Periode
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
Das erste Datum des Symbols auf dem Server unabhängig von der Periode
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Flagge der Synchronisierung von Symbol/Periode zum jetzigen Zeitpunkt
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
Das erste Datum in der Geschichte des Symbols im Client-Terminal unabhängig von der Periode
|
SHORT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann
|
SHORT_MIN
|
Minimaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Benutzername des Signalgebers
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Kontostand
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Name des Brokers (des Unternehmens)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Server des Brokers
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Währung des Signalkontos
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Veröffentlichungsdatum des Signals (wann wurde es zum Abonnieren freigegeben)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Anfangsdatum der Beobachtung des Signals
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Equity
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Wachstum in Prozent
|
SIGNAL_BASE_ID
|
Signal-ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Hebel
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Maximaler Drawdown
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Name des Signals
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Handelsergebnis in Pips
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Abo-Preis
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Position im Ranking der Signale
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
ROI (Return on Investment) des Signals in %
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Abonnentenzahl
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Kontotyp (0-Realkonto, 1-Demokonto, 2-Wettbewerbskonto)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Anzahl von Trades
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Flag der Erlaubnis der Synchronisierung ohne Anzeige des Bestätigungsdialogs
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Flag des Kopierens von Stop Loss und Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Begrenzung nach der Einlage (in %)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Equity Limit
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Signal-ID, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Name des Signals, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Slippage, mit welchem Marktorders bei der Synchronisierung von Positionen und beim Kopieren von Trades platziert werden
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Flag der Erlaubnis für das Kopieren von Trades nach dem Abonnement
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Flag der Akzeptierung der Nutzungsbedingungen des Signal-Services, r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Begrenzung von Equity für Signale, r/o
|
SIGNAL_LINE
|
Sygnallinie
|
STAT_BALANCE_DD
|
Maximaler Drawdown der Bilanz in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Drawdown der Bilanz in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Maximaler Drawdown der Bilanz als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Drawdown der Bilanz als Prozentsatz, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DD)
|
STAT_BALANCEMIN
|
Der minimale Wert der Bilanz
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Maximaler Verlust unter konsequent profitable Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Anzahl der Trades, die STAT_CONLOSSMAX geformt haben (maximaler Verlust unter konsequent verlustbringende Trades)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades. Der Wert is größer oder gleich Null
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Anzahl der Trades, die STAT_CONPROFITMAX geformt haben (maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Der Wert des berechneten Benutzer-Optimierungskriterium, der OnTester()-Funktion zurückgegeben wird
|
STAT_DEALS
|
Anzahl der Deals
|
STAT_EQUITY_DD
|
Maximaler Drawdown des Eigenkapitals in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Drawdown des Eigenkapitals in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitalsdrawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Maximaler Drawdown des Eigenkapitals als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Drawdown des Eigenkapitals in Prozent, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitasdrawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DD)
|
STAT_EQUITYMIN
|
Der minimale Wert des Eigenkapitals
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Erwartete Auszahlung
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Total Verlust, Betrag aller verlustbringenden (negativen) Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Total Gewinn, Betrag aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert is größer oder gleich Null
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Der Wert des Ersteinzahlung
|
STAT_LONG_TRADES
|
Lange Trades
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Verlust-Trades
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Verlust-Trades
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Anzahl der Trades in der längste Reihe von verlustbringenden Trades STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
Total Verlust in der längsten Reihe von verlustbringenden Trades
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Anzahl der Trades in der längste Reihe von profitablen Trades STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Total Gewinn in der längsten Reihe von profitablen Trades
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Maximaler Verlust – der kleinste Wert unter allen verlustbringenden Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Maximaler Gewinn – der höchste Wert unter allen profitablen Trades. Der Wert is größer oder gleich Null
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Der minimale Wert der Margeebene
|
STAT_PROFIT
|
Nettogewinn nach Test, Betrag von STAT_GROSS_PROFIT und STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS ist immer kleiner oder gleich Null)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Profit-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Wenn STAT_GROSS_LOSS=0, ist Profit-Faktor gleich DBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Lange Gewinn-Trades
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Kurze Gewinn-Trades
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Gewinn-Trades
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Gewinn-Trades
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Recovery-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Sharpe Ratio
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Kurze Trades
|
STAT_TRADES
|
Anzahl der Trades
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Von einem Konto abgezogene Geld
|
STO_CLOSECLOSE
|
Berechnung ist nach den Preisen Close/Close
|
STO_LOWHIGH
|
Berechnung ist nach den Preisen Low/High
|
STYLE_DASH
|
diskontinierliche Linie
|
STYLE_DASHDOT
|
Strichpunktlinie
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Strich-zwei Punkte
|
STYLE_DOT
|
Punktierte Linie
|
STYLE_SOLID
|
Ausgezogene Linie
|
SUNDAY
|
Sonntag
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - das beste Kaufsangebot
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Maximales Ask pro Tag
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Minimales Ask pro Tag
|
SYMBOL_BANK
|
Quelle der laufenden Quotation
|
SYMBOL_BASIS
|
Name der Basiswährung für das abgeleitete Symbol
|
SYMBOL_BID
|
Bid - das beste Verkaufsangebot
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
maximales Bid pro Tag
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Minimales Bid pro Tag
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD durch Indexe
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD beim Leverage-Handel
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an der Börse
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an FORTS.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Wertpapieren an der Börse
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode – Berechnung von Gewinn und Marge für Forex
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für futures
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - das Symbol ist als nicht-handelbare Vermögen auf einem Handelskonto verwendet
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Grundwährung des Instrumentes
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Währung der Marge
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Gewinnwährung
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Zeilenbeschreibung des Symbols
|
SYMBOL_DIGITS
|
Anzahl der Dezimalzeichen
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
Order ist bis zum Tagesende gültig
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
Order ist zeitlich uneigeschränkt gültig, bis zu seiner expliziten Annullierung
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags der erlaubten Order-Ablaufmodi
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
Ablauffrist wird in der Order angegeben werden
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
Ablaufdatum wird in der Order angegeben werden
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Abschlussdatum der Versteigerung nach dem Instrument (gewöhnlich wird für Futures verwendet)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Diese Ausfüllungspolitik bedeutet, dass der Order nur in der angegebenen Volumen ausgefüllt werden kann. Wenn die ausreichende Menge eines Finanzinstruments sich auf dem Markt derzeit nicht präsentieren, wird der Order nicht ausgeführt werden. Das erforderliche Volumen kann aus mehreren Vorschlägen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, bestehen.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
In diesem Fall verpflichtet sich der Händler, einen Deal mit dem maximalen Volumen, das auf dem Markt erhältlich ist, im Bereich in der angegebenen Reihenfolge zu machen. Wenn die volle Ausführung unmöglich ist, wird der Order auf das verfügbare Volumen ausgeführt werden und das übrige Volumen wird storniert. Erlaubnis zur Nutzung von IOC Aufträge wird auf dem Trading-Server bestimmt.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Flags der erlaubten Order-Füllmodi
|
SYMBOL_ISIN
|
Der Name eines Symbols im System ISIN (International Securities Identification Number). International Securities Identification Number ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Das Vorhandensein dieser Einstellung des Symbols wird auf der Seite eines Handelsservers ermittelt.
|
SYMBOL_LAST
|
Preis des letzten Deals
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Maximales Last pro Tag
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Minimales Last pro Tag
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Initiale Marge bezeichnet die Größe der erforderlichen Kautionssumme in Marge-Währung für Eröffnung einer Position im Volumen von einem Lot. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden beim Eintritt in den Markt.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Maintenance-Marge. Wenn sie eingegeben ist, setzt sie die Marge in der Marge-Währung des Symbols, die von einem Lot abgezogen wird. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden, wenn sein/ihr Kontozustand ändert. Wenn die Maintenance-Marge gleich 0 ist, wird die Initial Marge verwendet.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Optionstyp
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Amerikanische Option: die Option kann an jedem Handelstag vor der Fälligkeit ausgeübt werden
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Europäische Option: die Option kann nur am Fälligkeitsdatum ausgeübt werden
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Optionsrecht (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Eine Call-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu kaufen
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
Eine Put-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu verkaufen
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Limit-Orders sind erlaubt (Buy Limit und Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Flags der erlaubten Ordertypen
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
Stop Loss ist erlaubt
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Stop-Orders sind erlaubt (Buy Stop und Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Stop-Limit-Orders sind erlaubt (Buy Stop Limit und Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
Take Profit ist erlaubt
|
SYMBOL_PATH
|
Pfad im Symbolbaum
|
SYMBOL_POINT
|
Wert eines Punktes
|
SYMBOL_SELECT
|
Symbol ist in Market Watch gewählt
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Der durchschnittliche Preis für die Session
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Die Gesamtzahl der Buy-Ordern im Moment
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Das Gesamtvolumen der Buy-Ordern im Moment
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Der Schlusskurs der Session
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Anzahl der Deals in der aktuellen Session
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Der Gesamtumsatz der offenen Positionen
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Der Eröffnungskurs der Session
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Der maximale Preiswert für die Session
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Der minimale Preiswert für die Session
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Abrechnungspreis der aktuellen Session
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Die Gesamtzahl der Sell-Ordern im Moment
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Das Gesamtvolumen der Sell-Ordern im Moment
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Der Gesamtumsatz in der aktuellen Session
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Das Gesamtvolumen der Deals in der aktuellen Session
|
SYMBOL_SPREAD
|
Spreadgröße in Punkten
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Symbol des fließenden Spreads
|
SYMBOL_START_TIME
|
Anfangsdatum der Versteigerung nach dem Instrument(gewöhnlich wird für Futures verwendet)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Swapwert beim Kauf
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modell der Swapberechnung
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swaps werden in Geld in der Einzahlung-Währung des Kunden angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swaps werden in Geld in der Margin-Währung des Symbols angerechnet.
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swaps werden in Geld in der Basiswährung des Symbols angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Keine Swaps
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Instrumentpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Swaps (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Preis der Eröffnung der Position nach Symbol (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swaps werden in Punkten angerechnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach dem aktuellen Geldkurs Bid +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach einem Schlusskurs +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Wochentag für Anrechnung des dreifachen Swaps
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Swapwert beim Verkauf
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Maximale Anzahl der in DOM gezeigten Anforderungen. Für Instrumente, die keine Quelle der Anforderungen haben, ist der Wert 0
|
SYMBOL_TIME
|
Zeit der letzten Quotation
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Mode der Berechnung von Vertragskosten
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Größe des Handelsvertrags
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Börslicher Ausführung
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Handel mit laufenden Preisen
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Orderdurchführung auf dem Markt
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Handel auf Anfrage
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Mode des Dealsabschlusses
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distanz der Einfrierung der Handelsoperationen (in Punkten)
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Typ der Orderdurchführung
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Erlaubt werden die Operationen der Schliessung von Positionen
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Symbolhandel ist verboten
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Keine Einschrankungen für Handelsoperationen
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Erlaubt werden nur Käufe
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Erlaubt werden nur Verkäufe
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Minimale Einrückung in Punkten vom laufenden Schlusspreis für Einstellung der Stop Order
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Minimale Preisveränderung
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Berechnete Kosten des Ticks für unwirtschaftliche Position
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Berechnete Kosten des Ticks für wirtschaftliche Position
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume - Volumen im letzten Deal
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Die maximale zulässige gesamte Volumen von einer offenen Position und schwebende Ordern in einer Richtung (Kauf oder Verkauf) für das Symbol. Zum Beispiel mit der Begrenzung von 5 Lots, können Sie eine offene Kaufposition mit dem Volumen von 5 Lots haben und eine schwebende Order Sell Limit mit dem Volumen von 5 Lots stellen. Aber in diesem Fall können Sie nicht Buy Limit (seit dem Gesamtvolumen in eine Richtung wird die Begrenzung überschreiten) oder Sell Limit mit dem Volumen von mehr als 5 Lots stellen.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Maximales Volumen für Dealsabschluss
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Minimale Volumen für Dealsabschluss
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Minimaler Schritt der Volumenveränderung für Dealsabschluss
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Maximales Volumen pro Tag
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Minimales Volumen pro Tag
|
TENKANSEN_LINE
|
Linie Tenkan-sen
|
TERMINAL_BUILD
|
Buildnummer des abgelaufenen Terminals
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Nummer der Kodeseite der Sprache, die im Client-Terminal installiert wird
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Gesamtordner aller Client-Terminals, die im Computer installiert werden
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Flagge der Verfügbarkeit von MQL5.community-Autorisierungsdaten im Terminal
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Balance des Benutzers auf MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Verbindung zum MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Name der Gesellschaft
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Verbindung mit dem Handelsserver
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Die Anzahl der CPU-Kerne im System
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Ordner, wo Terminladaten aufbewahren werden
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Freier Festplattenspeicher für den Ordner MQL5\Files des Terminals (des Agenten), in MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Erlaubnis, DLL zu verwenden
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Erlaubnis, Briefe zu senden mit der Verwendung von SMTP-Server und Login, die in Einstellungen des Terminals angegeben werden
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Erlaubnis, Berichte via FTP zu senden an das angegebene Server für das in Terminaleinstellungen angegebene Handelskonto
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Sprache des Terminals
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Maximale Anzahl der Bars auf dem Chart
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Freier Speicher vom verfahren des Terminals (den Agenten), in MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Physikalischer Speicher im System, in Mb
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Speicher der dem Verfahren des Terminals (des Agenten) verfügbar ist, in MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Die Größe des durch das Terminal (den Agent) verwendeten Speichers, in MB
|
TERMINAL_MQID
|
Flagge der Verfügbarkeit von MetaQuotes ID um Push-Benachrichtigungen zu senden
|
TERMINAL_NAME
|
Terminalname
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Erlaubnis die Benachrichtigungen auf Smartphone zu senden
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Die version von unterstützten OpenCL in Form von 0x00010002 = 1.2. "0" bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt wird
|
TERMINAL_PATH
|
Ordner aus dem Terminal gestartet wird
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
Die Bildschirmauflösung wird in DPI (Dots per Inch) angegeben
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
Die Anzeige von "64-Bit-Terminal"
|
THURSDAY
|
Donnerstag
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Handelsorder auf den sofortigen Dealabschluss mit den angegebenen Parametern stellen (Marktorder stellen)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Parameter der früher eingestellten Order verändern
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Handelsorder für Dealabschluss bei den angegebenen Bedingungen (wartende Order) stellen
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Wartende Handelsserver entfernen
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
die Werte Stop Loss und Take Profit der offenen Position verändern
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Anforderung ist vom Trader aufgehoben
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading ist vom Client-Terminal untersagt
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
keine Verbindung mit dem Handelsserver
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Anforderung ist erfüllt
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Anforderung ist partiell erfüllt
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Fehler der Anforderung Verarbeitung
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Order oder Position sind eingefroren
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Ungültige Anforderung
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Ungültiges Datum des Orderablaufs in der Anforderung
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Nicht unterstützter Durchführungstyp der Order nach dem Rest
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Ungültiger oder verbotener Ordertyp
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Ungültiger Preis in der Anforderung
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Ungültige Stops in der Anforderung
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Ungültiges Volumen in der Anforderung
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Limit für Anzahl der Warteordern ist erreicht
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Limit für Volumen der Ordern und Positionen für dieses Symbol ist erreicht
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Anforderung ist für Verarbeitung blockiert
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Markt ist geschlossen
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Keine Veränderungen in der Anforderung
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Nicht genug Geld, um Anforderung zu erfüllen
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Operation ist nur für reelle Kontos erlaubt
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Order Status hat sich verändert
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Order ist platziert
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Die Position mit dem angegebenen POSITION_IDENTIFIER wurde bereits geschlossen
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Preise haben sich verändert
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Es gibt keine Quotationen für die Verarbeitung der Anforderung
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Anforderung ist abgelehnt
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Requote
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading ist vom Server untersagt
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Anforderung abgelehnt nach Zeitablaufs
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Sehr offene Anforderungen
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Handel ist verboten
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
Hinzufügen des Deals zur Geschichte. Es erfolgt als Ergebnis der Orderausfüllung oder Durchführung der Operationen mit einem Kontostand.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
Entfernung der Order aus der Geschichte. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor ausgeführter Deal vom Server entfernt wird. Zum Beispiel, ein Deal war vom externen Handelssystem (die Börse) entfernt, wohin er vom Broker übertragen wurde.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Änderung des Deals in der Geschichte. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor ausgeführter Deal auf dem Server geändert wird. Zum Beispiel, ein Deal war im externen Handelssystem (die Börse) geändert, wohin er vom Broker übertragen wurde.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
Hinzufügen der Order zur Geschichte als Ergebnis der Ausführung oder Stornierung.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
Entfernung der Order aus der Ordergeschichte. Dieser Typ ist für die Erweiterung der Funktionalität auf der Seite des Handel-Servers vorgesehen.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Änderung der Order, die sich in der Ordergeschichte befindet. Dieser Typ ist für die Erweiterung der Funktionalität auf der Seite des Handel-Servers vorgesehen.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
Hinzufügen von einer neuen offenen Order.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
Entfernung der Order aus der offenen Auftragsliste. Eine Order kann aus der offenen Auftragsliste als Ergebnis der Stellung der entsprechenden Anfrage oder als Ergebnis der Durchführung (Füllung) und Übertragung in die Geschichte entfernt werden.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Änderung der offenen Order. Zu solchen Änderungen gehören nicht nur die offensichtlichen Änderungen seitens des Client-Terminals oder Handel-servers, sondern auch die Änderung ihres Zustandes bei der Ausstellung (zum Beispeil, Übergang vom Zustand ORDER_STATE_STARTED im ORDER_STATE_PLACED oder vom ORDER_STATE_PLACED im ORDER_STATE_PARTIAL usw.).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
Änderung der Position, die mit der Ausführung des Deals nicht verbunden ist. Dieser Typ der Transaktion zeigt, dass die Position auf der Seite des Handel-Servers geändert wurde. Volumen, Eröffnungspreis sowie Stop Loss und Take Profit Ebenen von Position können geändert werden. Informationen über Änderungen werden in der Struktur MqlTradeTransaction durch den Handler OnTradeTransaction übergeben. Änderung der Position (Hinzufügen, Änderung oder Liquidation) als Ergebnis des Abschlusses des Deals zieht kein Erscheinen der Transaktion TRADE_TRANSACTION_POSITION nach sich.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
Benachrichtigung, dass die Handelsanfrage vom Server bearbeitet ist und das Ergebnis seiner Bearbeitung empfangen ist. Für Transaktionen dieses Typs in der Struktur MqlTradeTransaction muss nur type Feld (Typ der Transaktion) analysiert werden. Für zusätzliche Informationen muss man die zweiten und dritten Parameter der Funktion OnTradeTransaction (request und result) analysieren.
|
TUESDAY
|
Dienstag
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ uchar dargestell werden kann
|
UINT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ uint dargestellt werden kann
|
ULONG_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ ulong dargestellt werden kann
|
UPPER_BAND
|
Obere Grenze
|
UPPER_HISTOGRAM
|
Oberes Histogramm
|
UPPER_LINE
|
Obere Linie
|
USHORT_MAX
|
Maximaler Wert, der durch den Typ ushort dargestellt werden kann
|
VOLUME_REAL
|
Handelsvolumen
|
VOLUME_TICK
|
Tickvolumen
|
WEDNESDAY
|
Mittwoch
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Bedeutet die Anzahl von Elementen, die bis zum Feldende bleiben, bis das ganze Feld verarbeitet wird
|
WRONG_VALUE
|
Konstante kann implizit reduziert werden zum Typ jeder Enumeration.