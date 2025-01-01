DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5MQL5 Konstantenliste 

MQL5 Konstantenliste

Alle MQL5 Konstanten in alphabetischer Reihenfolge.

Konstante

Beschreibung

Verwendung

__DATE__

Datum der Kompilierung einer Date ohne die Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden sind 0)

Print

__DATETIME__

Datum und Uhrzeit der Kompilierung einer Date

Print

__FILE__

Name der laufenden kompilierten Datei

Print

__FUNCSIG__

Signatur der Funktion, in deren Körper befindet sich das Makro. Protokollierung der vollständige Beschreibung der Funktionen kann bei der Identifizierung von überladenen Funktionen nützlich sein

Print

__FUNCTION__

Funktionsname, in deren Körper sich das Makro befindet  

Print

__LINE__

Nummer der Zeile im Ausgangskode, auf der sich der Makro befindet

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Buildnummer des Compilers

Print

__PATH__

Absoluter Pfad zu der laufenden kompilierten Datei

Print

ACCOUNT_ASSETS

Die aktuelle Aktiva auf dem Konto

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

Bilanz des Kontos in der Währung des Deposits

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

Die aktuelle blockierte Kommission für das Konto

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Name der Gesellschaft, die das Konto bedient

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Grösse des gegebenen Kredits in der Währung des Deposits

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

Depositenwaehrung

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

Wer der Eigenmittel auf dem Konto in der Währung des Deposits

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Größe von Leverage

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

Aktuelle Verbindlichkeiten auf dem Konto

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

Maximale zulässige Anzahl der geltenden Warteordern

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Nummer des Kontos

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Wert des reservierten Pfandgeldes in der Währung des Deposits

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Grösse der freien Mittel auf dem Konto in der Währung des Deposits, die für die Öffnung der Position zugänglich sind

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Initial Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als die Garantie für alle ausstehenden Aufträge (Pending Ordern)

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Konto-Margenniveau in Prozenten

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Maintenance Margin. Die reservierte Mittel auf dem Konto als ein Sicherheitsmindestbetrag für alle offenen Positionen

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Margin Call Level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

Mode des minimal zugänglichen Marge

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Margin stop out level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. Abhängig vom eingestellten ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird in Prozenten oder in der Währung des Deposits ausgedrückt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Name des Kunden

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Grösse des laufenden Gewinns auf dem Konto in der Währung des Deposits

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Name des Handelsservers

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Level wird in Geld vorgegeben

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Level wird in Prozenten vorgegeben

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Erlaubnis zu handeln für das laufende Konto

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Erlaubnis zu handeln für den Experten

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Handelsweise des Kontos

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Wettbewerbskonto

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Demokonto

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Realkonto

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

Zentrierte Ausrichtung (für"Eingabefeld")

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

Linksbündige Ausrichtung

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

Rechtsbündige Ausrichtung

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Bindepunkt im Objektzentrum

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Bindepunkt links zentriert

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Bindepunkt im unteren linken Winkel

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Binde im oberen linken Winkel

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Bindepunkt unten zentriert

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Bindepunkt rechts zentriert

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Bindepunkt im  unteren rechten Winkel

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Bindepunkt rechts zentriert

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Bindepunkt oben zentriert

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Grundlinie

Linien der Indikatoren

BOOK_TYPE_BUY

Kaufsorder

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Kaufsorder mit Marktpreis

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

Verkaufsorder

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Verkaufsorder mit Marktpreis

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Flache Form

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Konvexe Form

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Konkave Form

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ char dargestell werden kann

Konstanten der numerischenTypen

CHAR_MIN

Minimaler Wert, der durch den Typ char dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

CHART_AUTOSCROLL

Automatischer Sprung  zum rechten Schlussrand des Charts

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

Darstellung in Form von Bars

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Anfang des Charts (die ältesten Preise)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

Den Chart über anderen Chart anzeigen

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

Darstellung in Form von japanischen Kerzen

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

Linienfarbe des Ask-Preises

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

Hintergrundfarbe des Charts

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

Linienfarbe des Bid-Preises

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Körperfarbe der Bärenkerze

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Körperfarbe der der Bullenkerze

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Farbe des Balkens unten, des Schattens und Umrandung des Körpers der Bärenkerze

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

Farbe der Chartlinie und der japanischen Kerzen "Dodzhi"

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

Farbe des Balkens oben, des Schattens und der Umrandung des Körpers der Bullenkerze

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

Farbe von Achsen, Skale und Zeile OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

Farbe des Zeitrasters

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

Linienfarbe des Preises des letzten abgeschlossenen Deals (Last)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Levelsfarbe der Stop-Ordern  (Stop Loss und Take Profit)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

Farbe der Volumen und Levels der offenen Positionen

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Kommentartext auf dem Chart

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

Laufende Position

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

iehen der Handelsstufen auf dem Chart mit dem Maus erlauben. Standardmäßig ist der Ziehen-Modus aktiviert (true)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart Benachrichtigungen über Ereignisse der Bewegung und Klicken der Maustasten (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des neuen Objekts Erstellung (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Senden alle MQL5-Programme auf dem Chart eine Benachrichtigung über Ereignis des Objekts Löschung (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Nummer der ersten sichtbaren Balken auf dem Chart. Indizierung von Balken ist das gleiche wie für Zeitreihen.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Festes Chartmaximum

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Festes Chartminimum

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

Position der festen Position des Chart vom linken Rand als Prozentsatz. Feste Position des Charts ist mit einem kleinen grauen Dreieck auf der horizontalen Achse der Zeit gezeichnet und wird nur angezeigt, wenn Autoscroll des Charts mit einem neuen Tick nach rechts deaktiviert ist (siehe Eigenschaft CHART_AUTOSCROLL). Der Bar, der in der feste Position ist, bleibt an der gleiche Stelle mit Zoom-in und Zoom-out.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Preischart auf dem Hintergrund

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Charthöhe in Pixel

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

Attribut um Objekt "Chart" (OBJ_CHART) zu identifizieren – für ein grafisches Objekt gibt true zurück. Für dieses Chart ist die Eigenschaft false

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Darstellung in Form einer Linie, gezogen an den Preisen Close

ChartSetInteger

CHART_MODE

Charttyp (Kerzen, Bars, oder Linie)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Den Chart mit der linken Maustaste horizontal scrollen. Vertikales Scrollen wird verfügbar sein, wenn der Wert von einer der drei Eigenschaften true ist: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 oder CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

Massstabwert in Punkt/Balken

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Chartmaximum

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Chartminimum

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Maßstab

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Masßtab in Punkt/Balken

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Festmaßstab

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

Maßstab  1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Absatz des Preischarts rechtsbündig

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

Absatzgröße der Nullbar vom rechten Schlussrand

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

Darstellung des Wertes Ask als horizontale Linie auf dem Chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

Darstellung des Wertes Bid als horizontale Linie auf dem Chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Anzeigen die Zeit-Skala auf dem Diagram

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

Darstellung des Zeitrasters auf dem Chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

Darstellung des Wertes Last durch horizontale Linie auf dem Chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Popup-Beschreibungen der graphischen Objekte

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

Darstellung der Werte OHLC im oberen linken Winkel

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Anzeige des Panels für schnellen Handel auf dem Chart (die Option "Ein-Klick-Handel")

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Darstellung der senkrechten Begrenzungen unter Nachbarperioden

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Anzeigen die Preis-Skala auf dem Diagram

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Darstellung der Handelsniveaus auf dem Chart (Niveaus der offenen Positionen, Stop Loss, Take Profit und wartender Order)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

Darstellung von Volumen auf dem Chart

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

Anzahl der Balken auf dem Chart, zugänglich für die Darstellung

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

Volumen nicht gezeigt

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Handelsvolumen

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Tickvolumen

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

Chartbreite in Balken

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Chartbreite in Pixel

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Handle des Charts (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Sichtbarkeit der Subfenster

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

Der Abstand zwischen dem oberen Rahmen des Unterfensters eines Indikators und dem oberen Rahmen des Hauptfensters des Charts, entlang der vertikalen Y-Achse, in Pixeln. Im Falle eines Maus-Ereignisses, werden die Cursor-Koordinaten im Koordinaten des Hauptfensters übergegeben, während die Koordinaten von grafischen Objekten im Indikator-Unterfenster relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters eingestellt sind.

Der Wert ist erforderlich, um die absoluten Koordinaten des Hauptfensters zu den lokalen Koordinaten eines Unterfensters für die korrekte Arbeit mit der grafischen Objekte, deren Koordinaten sind relativ zur oberen linken Ecke des Unterfensters angegeben, umzuwandeln.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

Gesamtzahl der Chartfenster, einschließlich Subfenster der Indikatoren

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Ereignis der Veränderung der Chart-Größe oder Veränderung der Chart-Eigenschaften durch Dialog von Eigenschaften

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Mausklick auf dem Chart

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

Anfangsnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

Endnummer des Ereignisses vom Bereich der Benutzerereignisse.

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Tasten

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Das Bewegen der Maus und Mausklicks (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true ist für den Chart eingegeben)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Veranderung der Objekteigenschaften durch Dialog der Eigenschaften

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Betaetigen der Taste mit der Maus auf dem graphischen Objekt

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Erzeugung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true ist für den Chart eingegeben)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Entfernung vom graphischen Objekt (wenn die Eigenschaft CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true ist für den Chart eingegeben)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Ziehen des graphischen Objektes

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Beenden von Texteditieren im graphischen Objekt Edit

OnChartEvent

CHARTS_MAX

Maximal mögliche Zahl der gleichzeitig offenen Charts im Terminal

Andere Konstanten

CHINKOUSPAN_LINE

Linie Chinkou Span

Linien der Indikatoren

clrAliceBlue

Alice Blue

Web-Farben

clrAntiqueWhite

Antique White

Web-Farben

clrAqua

Aqua

Web-Farben

clrAquamarine

Aquamarine

Web-Farben

clrBeige

Beige

Web-Farben

clrBisque

Bisque

Web-Farben

clrBlack

Black

Web-Farben

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

Web-Farben

clrBlue

Blue

Web-Farben

clrBlueViolet

Blue Violet

Web-Farben

clrBrown

Brown

Web-Farben

clrBurlyWood

Burly Wood

Web-Farben

clrCadetBlue

Cadet Blue

Web-Farben

clrChartreuse

Chartreuse

Web-Farben

clrChocolate

Chocolate

Web-Farben

clrCoral

Coral

Web-Farben

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

Web-Farben

clrCornsilk

Cornsilk

Web-Farben

clrCrimson

Crimson

Web-Farben

clrDarkBlue

Dark Blue

Web-Farben

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

Web-Farben

clrDarkGray

Dark Gray

Web-Farben

clrDarkGreen

Dark Green

Web-Farben

clrDarkKhaki

Dark Khaki

Web-Farben

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

Web-Farben

clrDarkOrange

Dark Orange

Web-Farben

clrDarkOrchid

Dark Orchid

Web-Farben

clrDarkSalmon

Dark Salmon

Web-Farben

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

Web-Farben

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

Web-Farben

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

Web-Farben

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

Web-Farben

clrDarkViolet

Dark Violet

Web-Farben

clrDeepPink

Deep Pink

Web-Farben

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

Web-Farben

clrDimGray

Dim Gray

Web-Farben

clrDodgerBlue

Dodger Blue

Web-Farben

clrFireBrick

Fire Brick

Web-Farben

clrForestGreen

Forest Green

Web-Farben

clrGainsboro

Gainsboro

Web-Farben

clrGold

Gold

Web-Farben

clrGoldenrod

Goldenrod

Web-Farben

clrGray

Gray

Web-Farben

clrGreen

Green

Web-Farben

clrGreenYellow

Green Yellow

Web-Farben

clrHoneydew

Honeydew

Web-Farben

clrHotPink

Hot Pink

Web-Farben

clrIndianRed

Indian Red

Web-Farben

clrIndigo

Indigo

Web-Farben

clrIvory

Ivory

Web-Farben

clrKhaki

Khaki

Web-Farben

clrLavender

Lavender

Web-Farben

clrLavenderBlush

Lavender Blush

Web-Farben

clrLawnGreen

Lawn Green

Web-Farben

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

Web-Farben

clrLightBlue

Light Blue

Web-Farben

clrLightCoral

Light Coral

Web-Farben

clrLightCyan

Light Cyan

Web-Farben

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

Web-Farben

clrLightGray

Light Gray

Web-Farben

clrLightGreen

Light Green

Web-Farben

clrLightPink

Light Pink

Web-Farben

clrLightSalmon

Light Salmon

Web-Farben

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

Web-Farben

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

Web-Farben

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

Web-Farben

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

Web-Farben

clrLightYellow

Light Yellow

Web-Farben

clrLime

Lime

Web-Farben

clrLimeGreen

Lime Green

Web-Farben

clrLinen

Linen

Web-Farben

clrMagenta

Magenta

Web-Farben

clrMaroon

Maroon

Web-Farben

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

Web-Farben

clrMediumBlue

Medium Blue

Web-Farben

clrMediumOrchid

Medium Orchid

Web-Farben

clrMediumPurple

Medium Purple

Web-Farben

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

Web-Farben

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

Web-Farben

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

Web-Farben

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

Web-Farben

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

Web-Farben

clrMidnightBlue

Midnight Blue

Web-Farben

clrMintCream

Mint Cream

Web-Farben

clrMistyRose

Misty Rose

Web-Farben

clrMoccasin

Moccasin

Web-Farben

clrNavajoWhite

Navajo White

Web-Farben

clrNavy

Navy

Web-Farben

clrNONE

Abwesenheit der Farbe

Andere Konstanten

clrOldLace

Old Lace

Web-Farben

clrOlive

Olive

Web-Farben

clrOliveDrab

Olive Drab

Web-Farben

clrOrange

Orange

Web-Farben

clrOrangeRed

Orange Red

Web-Farben

clrOrchid

Orchid

Web-Farben

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

Web-Farben

clrPaleGreen

Pale Green

Web-Farben

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

Web-Farben

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

Web-Farben

clrPapayaWhip

Papaya Whip

Web-Farben

clrPeachPuff

Peach Puff

Web-Farben

clrPeru

Peru

Web-Farben

clrPink

Pink

Web-Farben

clrPlum

Plum

Web-Farben

clrPowderBlue

Powder Blue

Web-Farben

clrPurple

Purple

Web-Farben

clrRed

Red

Web-Farben

clrRosyBrown

Rosy Brown

Web-Farben

clrRoyalBlue

Royal Blue

Web-Farben

clrSaddleBrown

Saddle Brown

Web-Farben

clrSalmon

Salmon

Web-Farben

clrSandyBrown

Sandy Brown

Web-Farben

clrSeaGreen

Sea Green

Web-Farben

clrSeashell

Seashell

Web-Farben

clrSienna

Sienna

Web-Farben

clrSilver

Silver

Web-Farben

clrSkyBlue

Sky Blue

Web-Farben

clrSlateBlue

Slate Blue

Web-Farben

clrSlateGray

Slate Gray

Web-Farben

clrSnow

Snow

Web-Farben

clrSpringGreen

Spring Green

Web-Farben

clrSteelBlue

Steel Blue

Web-Farben

clrTan

Tan

Web-Farben

clrTeal

Teal

Web-Farben

clrThistle

Thistle

Web-Farben

clrTomato

Tomato

Web-Farben

clrTurquoise

Turquoise

Web-Farben

clrViolet

Violet

Web-Farben

clrWheat

Wheat

Web-Farben

clrWhite

White

Web-Farben

clrWhiteSmoke

White Smoke

Web-Farben

clrYellow

Yellow

Web-Farben

clrYellowGreen

Yellow Green

Web-Farben

CORNER_LEFT_LOWER

Mittelpunkt der Koordinaten im unteren linken Winkel des Charts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Mittelpunkt der Koordinaten im oberen linken Winkel des Charts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Mittelpunkt der Koordinaten im unteren rechten Winkel des Charts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Mittelpunkt der Koordinaten im oberen rechten Winkel des Charts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

Laufende Kodeseite ANSIim Operationssystem Windows

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

Laufende Kodeseite Macintosh.

Bemerkung: Dieser Wert wird vor allem in früher erzeugten Programmkodes verwendet und ist nicht notwendig, denn moderne Computers  Macintosh verwenden Unicode Kodieren.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

Laufende Kodeseite OEM.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

Kodeseite Symbol

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

Kodieren  Windows ANSI für laufenden Thread.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

Kodeseite UTF-7.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

Kodeseite UTF-8.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

AES Verschlüsselung mit einem 128-Bit-Schlüssel (16 Byte)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

AES Verschlüsselung mit einem 256-Bit-Schlüssel (32 Byte)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP-Archivierung

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

BASE64 Verschlüsselung (Umkodierung)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

DES Verschlüsselung mit einem 56-Bit-Schlüssel (7 Byte)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

Berechnung HASH MD5

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

Berechnung HASH SHA1

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

Berechnung HASH SHA256

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen

Konstanten der numerischenTypen

DBL_EPSILON

Der minimale Wert, für den Die Bedingung 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 erfuellt wird

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MANT_DIG

Anzahl der Bits in mantissa

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann  

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MAX_10_EXP

Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MAX_EXP

Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MIN

Minimaler positiver Wert, der durch den Typ double dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MIN_10_EXP

Minimaler dezimaler Wert der Exponenetenstufung

Konstanten der numerischenTypen

DBL_MIN_EXP

Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

DEAL_COMMENT

Kommentar zum Deal

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

Dealkommission

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

Dealsrichtung - Markteingang, Marktausgang oder Kehrwendung

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

Markteingang

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

Kehrwendung

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

Marktausgang

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Magic number für Deal  (sehen Sie ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

Order, auf deren Grund der Deal abgeschlossen wurde

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

Indetifikator der Position, an deren Öffnung, Veränderung oder Schliessung sich der Deal  teilnahm. Jede Position hat ihren unikalen Identifikator, der allen Deals zugeordnet wird, die im Instrument innerhalb des ganzen Lebens der Position abgeschlossen wurde.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

Dealpreis

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

finanzielles Ergebnis des Deals

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Gesamtswap beim Schliessen

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

Dealssymbol

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

Zeit des Dealabschlusses

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

Zeitpunkt der Transaktion in Millisekunden seit 01.01.1970

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

Typ des Deals

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

Bilanz

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

Enumeration des Bonus

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

Kauf

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Abgebrochener Kaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Kaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des früher abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_BUY) aufDEAL_TYPE_BUY_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

zusaetzliche Abzuege

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Zusätzliche Kommissionen

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Agentenkommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Agentenkommission, die am Ende des Monats angerechnet wird

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Kommission, die am Ende des Handelstages angerechnet wird

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Kommission, die am Ende des Monats angerechnet wird

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

Korrektur

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

Kredit

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Anrechnungen von Zinsen auf freie Mittel

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

Verkauf

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Abgebrochener Verkaufdeal. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor abgeschlossener Verkaufdeal abgebrochen wird. In solchem Fall ändert sich der Typ des zuvor abgeschlossenen Deals (DEAL_TYPE_SELL) aufDEAL_TYPE_SELL_CANCELED, und seiner Gewinn/Verlust wird auf Null gesetzt. Zuvor erhaltener Gewinn/Verlust wird auf das Konto mittels gesonderten Bilanzoperation angerechnet/abgebucht

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

Dealvolumen

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Weichenaufzeichnung

Zeichnungsstile

DRAW_BARS

Darstellung als Folge von Bars

Zeichnungsstile

DRAW_CANDLES

Darstellung als Folge von Kerzen

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_ARROW

Zeichnung mit mehrfarbigen Weichen

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_BARS

Mehrfarbige Bars

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_CANDLES

Mehrfarbige Kerzen

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Mehrfarbiges Histogramm von der Nulllinie  

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Mehrfarbiges Histogramm der zwei Indikatorpuffer

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_LINE

Mehrfarbige Linie

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_SECTION

Mehrfarbige Abschnitte

Zeichnungsstile

DRAW_COLOR_ZIGZAG

Mehrfarbiger ZigZag

Zeichnungsstile

DRAW_FILLING

Farbenfuellung zwischen zwei Levels

Zeichnungsstile

DRAW_HISTOGRAM

Histogramm von der Nulllinie

Zeichnungsstile

DRAW_HISTOGRAM2

Histogramm der 2 Indikatorpuffer

Zeichnungsstile

DRAW_LINE

Linie

Zeichnungsstile

DRAW_NONE

Nicht gezeichnet

Zeichnungsstile

DRAW_SECTION

Abschnitte

Zeichnungsstile

DRAW_ZIGZAG

Stil Zigzag laesst vertikale Abschnitte zu

Zeichnungsstile

ELLIOTT_CYCLE

Zyklus (Cycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Hauptsuperzyklus (Grand Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Mittelstelle (Intermediate)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

Sekundaeres Zyklus (Minor)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Sekunde (Minuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Minute (Minute)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

primaeres Zyklus (Primary)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subsekunde (Subminuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Superzyklus (Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

Leerwert im Indikatorpuffer

Andere Konstanten

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

Falscher Identifikator der Kontoeigenschaft

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

Angeforderte Feldgröße ist mehr als 2 Gigabyte

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung des Feldes oder der Versuch der Größenveränderung des statischen Feldes

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

DOM kann nicht zugefügt werden

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

DOM kann nicht entfernt werden

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

DOM Dasten können nicht erhalten werden

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Fehler in Subskription neue DOM Daten zu erhalten

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Indikatorpuffer

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

Falscher Index des Indikatorpuffers

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

Misslungen, das Verzeichnis zu löschen (eine oder mehrere Dateien können blockiert werden und Operation der Entfernung ist misslungen)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

Verzeichnis kann nicht entfernt werden

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

Fehler der Dateientfernung

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

Fehler der Dateieröffnung

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

Muss das Feld des Typs char sein

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

Fehler bei Veränderung des Symbols und der Periode des Charts

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

Fehler bei Timererzeugung

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

Fehler bei Charteröffnung

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zu einem Chart

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

Fehler beim Entfernen des Indikators aus dem Chart

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

Der Indikator kann nicht auf dem angegebenen Chart gefunden werden

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

Fehler der Navigierung durch Chart

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

Im Chart gibt es keinen Expert Advisor, der das Ereignis verarbeiten kann

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

Chart antwortet nicht

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

Chart ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

Fehler bei Screenshot Erzeugung

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

Fehler der Schablonenverwendung

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

Subfenster mit angegebenen Indikator nicht gefunden

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

Falscher Identifikator des Charts

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

Ein fehlerhafter Parameterwert für Funktionen für die Arbeit mit dem Chart

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

Falsche Charteigenschaft ID

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

Falscher Identifikator der Eigenschaft von Benutzerindikator

 

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Verzeichnis existiert nicht

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

Muss das Feld des Typs double sein

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

Es muss Zeilengröße angegeben werden, denn die Datei ist als binäre Datei eröffnet

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Nicht genug Speicherplatz, um Cache zu lesen

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

Datei kann nicht neugeschrieben werden

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

Das ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

Das ist eine Datei, nicht Verzeichnis

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Datei existiert nicht

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

Datei muss als binäre Datei eröffnet werden

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

Datei muss als CSV eröffnet werden

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

Datei muss für Lesen eröffnet werden

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

Datei muss für Schreiben eröffnet werden

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

Datei muss als Textdatei eröffnet werden

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

Datei muss als Textdatei oder CSV eröffnet werden

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

Fehler des Datei Lesen

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

Ressource konnte nicht in die Datei geschrieben werden

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

Muss das Feld des Typs float sein

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

Fehler beim Dateisenden via ftp

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

Systemfunktion ist für Anruf nicht erlaubt

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

Globale Variable des Client-Terminals mit demselben Namen existiert schon

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

Globale Variable des Client-Terminals ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

Angeforderte Geschichte ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

Falscher Identifikator der Geschichteeigenschaft

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Kopieren der unkompatibeler Felder. Zeilenfeld kann nur in ein Zeilenfeld kopiert werden, numerisches Feld- in ein numerisches Feld.

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

für Zeilenfelder muss Textdatei sein, für andere - binäre Datei

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

Fehler bei Indikatorzufügung

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

Indikator kann nicht zum anderen Indikator angewendet werden

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

Indikator kann nicht erzeugt werden

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

Der erste Parameter im Feld muss der Name des Benutzeranzeigers sein

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

Angeforderte Daten nicht gefunden

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Nicht genug Speicherplatzfür Indikatorzufügung

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Falscher Parametertyp im Feld bei Anzeiger Erzeugung

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

Keine Parameter bei Anzeiger Erzeugung

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Unbekanntes Symbol

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Fehlerhandle des Indikators

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

Fehlerindex des angeforderten Indikatorpuffers

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

Falsche Parameterzahl bei Anzeiger Erzeugung

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

Muss das Feld des Typs int sein

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

Unerwarteter interner Fehler

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Feld des ungültigen Typs, der ungültiger Größe oder beschädigtes Objekt des dynamischen Feldes

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

Ungültiger Wert des Datums und/oder der Zeit An

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Datei mit diesem handle ist schon geschlossen oder war ganz nicht eröffnet

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Fehlerparameter beim Aufruf der Systemfunktion

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

Ungültiger Anzeiger

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Falscher Typ des Anzeigers

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

Muss das Feld des Typs long sein

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

Fehler beim Mailsenden

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

Zeit des Letzten Ticks ist unbekannt (es gab keine Ticks)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Symbol nicht gewählt in  MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

Fehler bei Hinzufügung oder Löschung eines Symbols in MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Unbekanntes Symbol

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

Fehleridentifikator der Symboleigenschaft

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

Falscher Identifikator der Programmeigenschaft

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

In der Zeile gibt es kein Datum

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

Nicht genug Speicherplatz für Ausführung der Systemfunktion

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

Benachrichtigung konnte nicht gesendet werden

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

Zu häufige Zusendung von Benachrichtigungen

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Ungültige Parameter, um Benachrichtigung zu senden – ein leerer String oder NULL war in die Funktion SendNotification() übergeben

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Falsche Einstellung von Benachrichtigungen im Terminal (ID ist nicht eingegeben oder keine Berechtigung ist aufgesetzt)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

nicht initialisierte Zeile

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Muss numerisches Feld sein

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

Fehler bei Arbeit mit dem graphischen Objekt

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Datum entsprechend dem Wert kann nicht erhalten werden

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Wert entsprechend dem Datum kann nicht erhalten werden

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

Graphisches Objekt ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

Fehleridentifikator der Eigenschaft des graphischen Objektes

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Muss eindimensionales Feld sein

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

Fehler beim Erstellen des OpenCL-Puffers

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

Fehler beim Erstellen von OpenCL-Kontext

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

Laufzeitfehler vom OpenCL-Programm

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

Interner Fehler bei der Ausführung von OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Ungültiges OpenCL-Handle

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

Fehler beim Erstellen vom OpenCL-Kernel

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

OpenCL-Funktionen werden auf diesem Computer nicht unterstützt

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

Fehler beim Kompilieren eines OpenCL-Programms

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

Es konnte kein Lauf-Warteschlange in OpenCL erstellen

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

Fehler bei Eingabe von Parameters für den OpenCL-Kernel

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Zu lange Kernel-Name(OpenCL-Kernel)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

Ungültiges Offset im OpenCL-Puffer

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

Ungültige Größe des OpenCL-Puffers

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

Fehler beim Lautabspielen

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

Die Namen der dynamischen und statischen Ressource sind gleich

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

Der Name der Ressource ist mehr als 63 Zeichen

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

Ressource mit diesem Namen ist nicht in EX5 gefunden

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Nicht unterstützte Ressource-Typ oder Größe von mehr als 16 MB

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

Timeserie kann nicht verwendet werden

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

Muss das Feld des Typs short sein

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Zu kleines Feld, Startposition ausserhalb des Feldes

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

Aufnahmefeld ist als  AS_SERIES erklärt, und es ist von der unzureichender Größe

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Nicht genug Speicherplatz für Zeile

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

Nicht genug Speicherplatz für Neuzuordnung der Zeile

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

Zeilenlänge ist kleiner als erwartet

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

Fehler der Umwandlung der Zeile in Datum

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Zu lange Zahl, länger als ULONG_MAX

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Unbekannter Datentyp bei Umwandlung in die Zeile

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

Zum Zeilenende ist  0 zugefuegt, sinnlose Operation

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

Position ausserhalb der Zeile

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

Struktur hat Zeilenobjekte und/oder Objekte der dynamischen Felder und/oder Strukturen mit solchen Objekten und/oder Klassen

GetLastError

ERR_SUCCESS

Operation erfolgreich ausgeführt

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

Falscher Identifikator der Terminalseigenschaft

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Zu langer Dateiname

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

Mehr als 64 Dateien können nicht gleichzeitig eröffnet werden

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Zahl der Formatspezifikatoren ist mehr, als Parameterzahl

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Parameterzahl ist mehr als Zahl der Formatspezifikatoren

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

Deal ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Handel für Expert ist verboten

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

Order ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

Position ist nicht gefunden

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

Fehler beim Senden der Handelsanforderung

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

Falscher Identifikator der Handelseigenschaft

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

Mit diesem Kode fangen benutzerdefinierte Fehler an

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

Verbindung mit der angegebenen URL fehlgeschlagen

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

Ungültige URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

Bei der Ausführung der HTTP-Anfrage ist ein Fehler aufgetreten

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Zeitliches Limit für das Erhalten von Daten überschritten

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Falscher Verzeichnisname

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

Falsches handle der Datei

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Ungültiger Dateiname

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

Falsche Formatzeile

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Fehlerparameter beim internen Aufruf des Client-Terminals

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

Falsches Datum in der Zeile

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

Beschädigtes Zeilenobjekt

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

Beschädigter Parameter des Typs

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

Falsche Zeit in der Zeile

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Feld der Nullgröße

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

Datum der letzten Zugriff zur Datei

FileGetInteger

FILE_ANSI

Zeilen des Typs ANSI (1-Byte Symbole). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet

FileOpen

FILE_BIN

Binares Regime von Lesen-Shreiben (ohne Umwandlung von Zeile in die Zeile). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet

FileOpen

FILE_COMMON

Datei /// im Verzeichnis aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()), Dateikopieren (FileCopy(), FileMove()) und Pruefung von Dateianesenheit (FileIsExist()) verwendet

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

Erstellungsdatum

FileGetInteger

FILE_CSV

Datei des Typs csv (alle geschriebenen Elemente werden in die Zeilen des entsprechenden Typs verwendet, unicode oder ansi, und durch Begrenzungszeichen getrennt). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet

FileOpen

FILE_END

Zeichen der Dateiende erhalten

FileGetInteger

FILE_EXISTS

Prüfung der Existenz

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

Die Datei ist als ANSI geöffnet (Sehen Sie FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

Die Datei ist als eine binäre Datei geöffnet (Sehen Sie FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

Die Datei wird in einem freigegebenen Ordner für allen Terminals geöffnet (Sehen Sie FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

Die Datei ist als CSV geöffnet (Sehen Sie FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

Die geöffnete Datei ist lesbar (Sehen Sie FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

Die Datei ist als eine Textdatei geöffnet (Sehen Sie FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

Die geöffnete Datei ist beschreibbar (Sehen Sie FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

Zeichen der Zeilenende erhalten

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

Datum der letzten Überarbeitung

FileGetInteger

FILE_POSITION

Position eines Zeigers in der Datei

FileGetInteger

FILE_READ

Datei wird für Lesen geoeffnet. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet. Bei  der Öffnung der Datei muss unbedingt die Flagge FILE_WRITE und/oder die Flagge FILE_READ angegeben wird.

FileOpen

FILE_REWRITE

Moeglichket der Dateiumspeicherung durch die Funktionen FileCopy() undnden sein oder für FileMove(). Datei muss vorhanden sein oder für Schreiben geoeffnet werden. Anders wird die Datei nicht geoeffnet werden

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

Gemeinsamer Lesezugang von mehreren Progarmmen. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet, aber ersetzt es nicht die Notwendigkeit, beim Dateieröffneng FILE_WRITE und/oder FILE_READ anzugeben

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

Gemeinsamer Schreibezugang von mehreren Programmen. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet, aber ersetzt es nicht die Notwendigkeit, beim Dateieröffneng FILE_WRITE und/oder FILE_READ anzugeben

FileOpen

FILE_SIZE

Dateigröße in Byte

FileGetInteger

FILE_TXT

Einfache Textdatei (ebensolcher wie csv, aber der Begrenzungszeichen wird nicht beachtet). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet

FileOpen

FILE_UNICODE

Zeilen des Typs UNICODE (2-Byte-Symbole). Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet

FileOpen

FILE_WRITE

Dateinwird für Schreiben verwendet. Flagge wird beim Oeffnen von Dateien (FileOpen()) verwendet. Bei  der Öffnung der Datei muss unbedingt die Flagge FILE_WRITE und/oder die Flagge FILE_READ angegeben wird.

FileOpen

FLT_DIG

Anzahl der bedeutenden Dezimalzeichen

Konstanten der numerischenTypen

FLT_EPSILON

Der minimale Wert, für den die Bedingung 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 erfuellt wird

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MANT_DIG

Anzahl der Bits in mantissa

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MAX_10_EXP

Maximaler dezimaler Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MAX_EXP

Maximaler binaerer Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MIN

Minimaler positiver Wert, der durch den Typ float repraesentiert werden kann

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MIN_10_EXP

Minimaler dezimaler Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

FLT_MIN_EXP

Minimaler binaerer Wert der Exponentenstufung

Konstanten der numerischenTypen

FRIDAY

Freitag

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

Linie entspricht dem Fallenden Trend

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

Linie entspricht dem steidenden Trend

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

Linie der Kiefer

Linien der Indikatoren

GATORLIPS_LINE

Linie der Lippen

Linien der Indikatoren

GATORTEETH_LINE

Linie der Zaehne

Linien der Indikatoren

IDABORT

Schaltfläche Abort wird ausgewählt

MessageBox

IDCANCEL

Schaltfläche Cancel wird ausgewählt

MessageBox

IDCONTINUE

Schaltfläche Continue wird ausgewählt

MessageBox

IDIGNORE

Schaltfläche Ignore wird ausgewählt

MessageBox

IDNO

Schaltfläche No wird ausgewählt

MessageBox

IDOK

Schaltfläche OK wird ausgewählt

MessageBox

IDRETRY

Schaltfläche Retry wird ausgewählt

MessageBox

IDTRYAGAIN

Schaltfläche Try Again wird ausgewählt

MessageBox

IDYES

Schaltfläche Yes wird ausgewählt

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Hilfspuffer für Zwischenberechnungen

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Farbe

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Angaben für Zeichnen

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

Genauigkeit der Darstellung von Indikatorwerten

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

Feste Höhe von Indikators eigenen Fenster (Befehl von Preprozessor #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

Farbe der Levellinie  

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Anzahl der Levels im Indikatorfenster

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Stil der Levellinie

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

Levelbeschreibung

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

Levelwert

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

Breite der Levellinie

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Maximum des Indikatorfensters

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Minimum des Indikatorfensters

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Kurzer Indikatorname

IndicatorSetString

INT_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

INT_MIN

Minimaler Wert, der durch den Typ int dargestellt werden kann int

Konstanten der numerischenTypen

INVALID_HANDLE

unkorrektes handle

Andere Konstanten

IS_DEBUG_MODE

Flagge der Arbeit des mq5-Programm in Debugging-Mode

Andere Konstanten

IS_PROFILE_MODE

Flagge der Arbeit des mq5-Programms im Modus von Code Profiling

Andere Konstanten

KIJUNSEN_LINE

Linie Kijun-sen

Linien der Indikatoren

LICENSE_DEMO

Eine Testversion von einem bezahlten Produkt vom Markt. Es funktioniert nur im Strategie-Tester

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

Eine Kostenlose Vollversion

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Eine gekaufte lizenzierte Version erlaubt mindestens fünf Aktivierungen. Der Verkäufer kann die Anzahl der zulässigen Aktivierungen erhöhen

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Eine Version mit der zeitlich begrenzten Lizenz

MQLInfoInteger

LONG_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann  

Konstanten der numerischenTypen

LONG_MIN

Minimaler Wert, der durch den Typ long dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

LOWER_BAND

Untere Grenze

Linien der Indikatoren

LOWER_HISTOGRAM

Unteres Histogramm

Linien der Indikatoren

LOWER_LINE

Untere Linie

Linien der Indikatoren

M_1_PI

1/pi

Mathematische Konstanten

M_2_PI

2/pi

Mathematische Konstanten

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Mathematische Konstanten

M_E

e

Mathematische Konstanten

M_LN10

ln(10)

Mathematische Konstanten

M_LN2

ln(2)

Mathematische Konstanten

M_LOG10E

log10(e)

Mathematische Konstanten

M_LOG2E

log2(e)

Mathematische Konstanten

M_PI

pi

Mathematische Konstanten

M_PI_2

pi/2

Mathematische Konstanten

M_PI_4

pi/4

Mathematische Konstanten

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Mathematische Konstanten

M_SQRT2

sqrt(2)

Mathematische Konstanten

MAIN_LINE

Grundlinie

Linien der Indikatoren

MB_ABORTRETRYIGNORE

Message Window hat drei Schaltflächen: Abort, Retry und Ignore

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

Message Window hat drei Schaltflächen: Cancel, Try Again, Continue

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

Die erste Schaltfläche MB_DEFBUTTON1 - ist Default, wenn MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, oder MB_DEFBUTTON4 nicht spezifiziert werden

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

zweite Schaltfläche - Default-Wert

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

dritte Schaltfläche - Default-Wert

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

Vierte Schaltfläche - Default-Wert

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

Darstellung von Aufrufzeichen  

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

Darstellung aus dem eingekreisten Zeichen i

MessageBox

MB_ICONQUESTION

Darstellung von Fragezeichen

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

Darstellung von STOP Zeichen

MessageBox

MB_OK

Message Window hat eine Schaltfläche: OK. Default

MessageBox

MB_OKCANCEL

Message Window hat zwei Schaltflächen: OK und Cancel

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

Message Window hat zwei Schaltflächen: Retry und Cancel

MessageBox

MB_YESNO

Message Window hat zwei Schaltflächen: Yes und No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

Message Window hat drei Schaltflächen: Yes, No und Cancel

MessageBox

MINUSDI_LINE

Linie –DI

Linien der Indikatoren

MODE_EMA

exponentielle Mittelung

Glaettungsmethoden

MODE_LWMA

lineal ausgewogene Mittelung

Glaettungsmethoden

MODE_SMA

einfache Mittelung

Glaettungsmethoden

MODE_SMMA

geglaettete Mittelung

Glaettungsmethoden

MONDAY

Montag

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

Flagge, das Debugging Mode des Programms angibt

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

Erlaubnis, DLL für das vorgegebene ausgeführte Programm zu verwenden

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

Zeichen, dass der auf dem Chart laufende Experte in Frames von Optimierung-Egebnisse sammelt

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

Art der Lizenz des EX5-Moduls. Die Lizenz bezieht sich auf den EX5-Modul, aus denen ein Antrag mit MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE) gestellt wird

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

Die maximale Größe der dynamischen Speicher für eine MQL5-Programme in MB

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

Die Größe der von MQL5-Programme verwendeten Speicher in MB

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Prozess der Optimierung  

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Modus von Code Profiling

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Name des ausgeführten MQL5-Programms

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Pfad für das vorgegebene ausgeführte Programm

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

Typ des MQL5-Programms

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Erlaubnis für dieses laufenden Programm mit Signale zu arbeiten

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im Tester

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

Erlaubnis für das vorgegebene ausgeführte Programm zu handeln

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

Flagge der Arbeit des ausgeführten Programms im visuellen Testenmode  

MQLInfoInteger

NULL

Null des jeden Typs

Andere Konstanten

OBJ_ALL_PERIODS

Objekt wird auf allen Timeframes gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

Objekt "Weiche"

Objekttypen

OBJ_ARROW_BUY

Zeichen "Buy"

Objekttypen

OBJ_ARROW_CHECK

Zeichen "Kontrollmarke"

Objekttypen

OBJ_ARROW_DOWN

Zeichen "Weich unten"

Objekttypen

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

linke Preismarke

Objekttypen

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Rechte Preismarke

Objekttypen

OBJ_ARROW_SELL

Zeichen "Sell"

Objekttypen

OBJ_ARROW_STOP

Zeichen "Stop"

Objekttypen

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Zeichen "Schlecht" (Daumen unten)

Objekttypen

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Zeichen "Gut" (Daumen oben)

Objekttypen

OBJ_ARROW_UP

Zeichen "Weiche oben"

Objekttypen

OBJ_ARROWED_LINE

Objekt "Linie mit einem Pfeil"

Objekttypen

OBJ_BITMAP

Objekt "Bild"

Objekttypen

OBJ_BITMAP_LABEL

Objekt "graphische Marke"

Objekttypen

OBJ_BUTTON

Objekt "Schaltfläche"

Objekttypen

OBJ_CHANNEL

Abstandsgleicher Kanal

Objekttypen

OBJ_CHART

Objekt "Chart"

Objekttypen

OBJ_CYCLES

Zykluslinien

Objekttypen

OBJ_EDIT

Objekt "Eingabefeld"

Objekttypen

OBJ_ELLIOTWAVE3

Elliott Correction Wave

Objekttypen

OBJ_ELLIOTWAVE5

Elliott Motive Wave

Objekttypen

OBJ_ELLIPSE

Ellipse

Objekttypen

OBJ_EVENT

Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht

Objekttypen

OBJ_EXPANSION

Erweiterung Fibonacci

Objekttypen

OBJ_FIBO

Fibonacci Retracement

Objekttypen

OBJ_FIBOARC

Fibonacci Arcs

Objekttypen

OBJ_FIBOCHANNEL

Kanal Fibonacci

Objekttypen

OBJ_FIBOFAN

Fibonacci Fan

Objekttypen

OBJ_FIBOTIMES

Zeitzonen Fibonacci

Objekttypen

OBJ_GANNFAN

Gannfan

Objekttypen

OBJ_GANNGRID

Ganngrid

Objekttypen

OBJ_GANNLINE

Gannlinie

Objekttypen

OBJ_HLINE

horizontale Linie

Objekttypen

OBJ_LABEL

Objekt "Textmarke"

Objekttypen

OBJ_NO_PERIODS

Objekt wird auf keiner Timeframe angezeigt

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

Objekt wird auf  Tageschart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

Objekt wird auf  1-Stunde Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

Objekt wird auf  12-Stunden Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

Objekt wird auf  2-Stunden Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

Objekt wird auf  3-Stunden Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

Objekt wird auf  4-Stunden Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

Objekt wird auf  6-Stunden Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

Objekt wird auf  8-Stunden Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

Objekt wird auf 1-Minute Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

Objekt wird auf  10-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

Objekt wird auf  12-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

Objekt wird auf  15-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

Objekt wird auf  2-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

Objekt wird auf  20-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

Objekt wird auf  3-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

Objekt wird auf  30-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

Objekt wird auf  4-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

Objekt wird auf  5-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

Objekt wird auf  6-Minuten Chart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

Objekt wird auf  Monatschart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

Objekt wird auf  Wochenchart gezeichnet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

Andrews’ Pitchfork

Objekttypen

OBJ_RECTANGLE

Rechteck

Objekttypen

OBJ_RECTANGLE_LABEL

Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten.

Objekttypen

OBJ_REGRESSION

Kanal der linearen Regression

Objekttypen

OBJ_STDDEVCHANNEL

Kanal der Standardabweichung

Objekttypen

OBJ_TEXT

Objekt "Text"

Objekttypen

OBJ_TREND

Trendlinie

Objekttypen

OBJ_TRENDBYANGLE

Trendlinie nach Winkel

Objekttypen

OBJ_TRIANGLE

Dreieck

Objekttypen

OBJ_VLINE

Senkrechte Linie

Objekttypen

OBJPROP_ALIGN

Horizontale Textausrichtung in der "Edit"-Objekt (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

Stellung des Bezugspunktes des graphischen Objekts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

Winkel. Für die aus einem Programm erstellten Objekte, für die kein Winkel angegeben ist, ist der Wert gleich EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Weichenkode für Objekt "Weiche"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

Objekt auf dem Hintergrund

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

Hintergrundfarbe für  OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

Name der BMP-Datei für Objekt "Graphische Marke".  Sehen Sie auch Ressourcen

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

Die Rahmenfarbe für die Objekte OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

Frame-Typ für Object "Rechteckige Marke"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

ID von Objekt "Chart" (OBJ_CHART). Es erlaubt mit den Eigenschaften dieses Objektes als einer regelmäßigen Diagram mit den Funktionen der Sektion Operationen mit Charts arbeiten, aber es gibt einige Ausnahmen.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

Massstab für Objekt "Chart"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

Farbe

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

Winkel des Charts für Snap des Graphischen Objektes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Erzeugungszeit des Objekts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Level von Elliott Wave Markierung

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

Abweichung für Kanal der Standardabweichung

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Trend des Gann Objekts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

Liniendarstellung für Elliott Wave Markierung

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

Anzeigen die ganzen Ellipse für das Objekt "Fibonacci Arcs" (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Füllen ein Objekt mit Farbe (für OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

Schriftart

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

Schriftgröße

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

Anzeige des Namens von graphischem Objekt in der Objektliste aus dem Terminal-Menü "Charts" - "Objekte" - "Objektliste". Wert true ermöglicht es,ein Objekt aus der Liste zu verstecken. Standardmäßig wird true für die Objekte, die Kalenderereignisse und Handelsgeschichte zeigen, und auch für die Objekte, die aus MQL5-Programmen erstellt werden, angegeben. Um solche graphischen Objekte graphischen Objekte zu sehen und Zugang zu ihren Eigenschaften zu haben, klicken Sie auf "Alle" im Fenster "Objektliste".

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

Farbe von Linie-Level

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Levelszahl

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Stil der Linie-Level

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

Levelbeschreibung

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

Levelwert

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

Dicke der Linie-Level

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Objektname

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

Periode für Objekt  "Chart"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

Koordinate des Preises

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Merkmal der Darstellung von Preisskala für Objekt "Chart"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Eine vertikale Linie erstreckt sich auf alle der Chart-Fenster

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Strahl setzt sich nach links fort  

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Strahl setzt sich nach rechts fort

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

Möglichkeit von Texteditieren im Objekt  Edit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

Massstab (Eigenschaft der Objekte des Objektes "Fibinacci Arcs")

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

Zugänglichkeit des Objekts

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

Hervorheben des Objektes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

Schaltflächenstellung (Gedrückt/nicht gedrückt)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Stil

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Symbol für Objekt "Chart"

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

Objektbeschreibung (Text, der im Objekt gibt)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

Koordinate der Zeit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

Sichtbarkeit des Objekts auf Timeframes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

Der Text eines Tooltip. Wenn die Eigenschaft nicht angegeben ist, wird der Tooltip automatisch vom Terminal generiert. Ein Tooltip kann durch Setzen des "\n" (Zeilenvorschub) Wertes deaktiviert werden

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Objekttyp

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

Weite von Linie

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

Distanz in Pixel X-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

Die X Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich  in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

Die Breite des Objekts entlang der X-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

Distanz in Pixel Y-Achse vom Bezugswinkel (s. Hinweis)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

Die Y Koordinate von der linken oberen Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereich  in der grafischen Objekte "Bitmap Label" und "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixel relativ zur oberen linken Ecke des ursprünglichen Bildes gesetzt.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

Die Höhe des Objekts entlang der Y-Achse in Pixeln. Wird für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL angegeben.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

Priorität eines graphischen Objects für Empfang des Ereignisses einen Mausklick auf dem Chart (CHARTEVENT_CLICK). Standardmäßig ist der Wert bei Erstellen auf Null gesetzt, aber Sie können die Priorität erhöhen. Bei der Anwendung der Objekte auf jeder anderen, nur ein Objekt mit der höchsten Priorität bekommt das Ereignis CHARTEVENT_CLICK.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Orderkommentar

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Diese Ausfüllungspolitik bedeutet, dass eine Order nur in der angegebenen Menge gefüllt werden kann. Wenn die notwendige Menge eines Finanzinstruments ist auf dem Markt derzeit nicht verfügbar, wird die Order nicht ausgefüllt werden. Das erforderliche Volumen kann mit mehreren Angeboten, die im Moment auf dem Markt verfügbar sind, gefüllt werden.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Dieser Modus bedeutet, dass der Trader mit einem Deal mit dem maximalen auf dem Markt verfügbaren Volumen innerhalb der Order einverstanden ist. Falls das gesamte Volumen einer Order nicht gefüllt werden kann, wird das verfügbare Volumen davon gefüllt werden und das restliche Volumen wird abgebrochen.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Dieses Modus wird für die Markt- (ORDER_TYPE_BUY undORDER_TYPE_SELL), Limit- und Stop-Limit-Orders (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) und nur in Modi "Markt Ausführung " und "Börse Ausführung" verwendet. Im Falle einer teilweisen Ausführung wird die Markt- oder Limit-Order mit verbleibende Volumen nicht annulliert, sondern weiter verarbeitet.

Für die Aktivierung der Ordern ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT wird eine entsprechende Limit-Order ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT mit Ausfüllungstyp ORDER_FILLING_RETURN erstellt werden.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

Identifikator des Experten, der Order gestellt hat (bestimmt dafür, dass jeder Expert seine eigene unikale Nummer stellt)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

Identifikator der Position, den Order nach seine Durchführung erhält. Jede durchgeführte Order erzeugt einen Deal, das eine neue Position eroeffnet oder eine schon existierende Position verändert. Durchgeführte Order erhält eben diesen Identifikator dieser Position.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

Laufender Preis des Ordersymbols

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Preis angegeben in Order

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

Preis der Aufstellung der  Limit Order bei Auslösung von StopLimit Order

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Level Stop Loss

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Orderstatus

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

Order ist vom Kunden abgelehnt

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

Order ist nach Ablauffrist abgelehnt

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

Order ist vollständig durchgeführt

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

Order ist teilweise durchgeführt

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

Order angenommen

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

Order abgelehnt

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

Order ist im Registrierungsstatus (Aussetzung in Handelssystem)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

Order ist im Löschungsstatus (Löschung aus dem Handelssystem)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

Order ist im Änderungsstatus (Verändern von Parametern)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

Order geprüft, aber vom Broker noch nicht angenommen

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Symbol der Order

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

Order wird nur innerhalb des Handelstages gültig

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Durchführungszeit oder Annullieren einer Order

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

Zeit der Ausführung/Abschiebung des Orders in Millisekunden seit 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Ablauffrist einer Order

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

Warteorder vor der Ablehnung

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Set-up Zeit des Orders

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

Zeitpunkt der Erstellung von Order in Millisekunden seit 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

Order wird bis zum Ablauffrist gültig

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Order wird bis 23:59:59 Uhr am angegebenen Datum gültig. Wird diese Zeit nicht auf dem Handelszeit fallen, wird der Ablauf in naher den Handelszeit auftreten.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Level Take Profit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Ordertyp

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

Marktkauforder

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Schwebende Order Buy Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Schwebende Order Buy Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Beim Erreichen des Orderpreises wird eine Warteorder Buy Limit zum Preis  StopLimit gestellt

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Durchführungstyp nach dem Rest

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

Martverkauforder

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Schwebende Order Sell Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Schwebende Order Sell Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Beim Erreichen des Orderpreises wird eine Pending Sell Limit Order zu StopLimit Preis platziert

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

Lebenszeit des Orders

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

eine nicht durchgeführte Order

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Initialvolumen bei der Orderstellung

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

laufende Periode

Chartperioden

PERIOD_D1

1 Tag

Chartperioden

PERIOD_H1

1 Stunde

Chartperioden

PERIOD_H12

12 Stunden

Chartperioden

PERIOD_H2

2 Stunden

Chartperioden

PERIOD_H3

3 Stunden

Chartperioden

PERIOD_H4

4 Stunden

Chartperioden

PERIOD_H6

6 Stunden

Chartperioden

PERIOD_H8

8 Stunden

Chartperioden

PERIOD_M1

1 Minute

Chartperioden

PERIOD_M10

10 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M12

12 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M15

15 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M2

2 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M20

20 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M3

3 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M30

30 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M4

4 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M5

5 Minuten

Chartperioden

PERIOD_M6

6 Minuten

Chartperioden

PERIOD_MN1

1 Monat

Chartperioden

PERIOD_W1

1 Woche

Chartperioden

PLOT_ARROW

Weichenkode für Stil  DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

Vertikale Verschiebung der Weichen für Stil DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

Anzahl der Farben

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Zahl der Anfangsbars ohne Zeichnung und Werte in DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Typ der graphischen Konstruktion

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Leerwert für Konstruktion, für die es keine Zeichnung gibt

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

Name der graphischen Indikatorserie für Darstellung im Fenster DataWindow. Für komplexe grafische Stile, die mehrere Indikatorpuffer für Anzeige brauchen, können die Namen von jedem Puffer mit Trennzeichen ";" angegeben werden. Beispiel-Code wird in DRAW_CANDLES gezeigt

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

Pufferindex mit zeichnerischer Farbe

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Stil der zeichnerischen Linie

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

Breite der zeichnerischen Linie

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Verschiebung der graphischen Konstruktion des Indikators Zeit-Achse in Bars

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Merkmal der Darstellung von Konstruktionswerte im Fenster DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Linie +DI

Linien der Indikatoren

POINTER_AUTOMATIC

Anzeiger jedes Objektes, erzeugt automatisch (ohne new())

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

Anzeiger des Objektes, erzeugt von der Anweisung new()

CheckPointer

POINTER_INVALID

Unkorrekter Anzeiger

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Kommentar zur Position

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

Kommission

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

Identifikator einer Position ist eine unikale Zahl, die jeder neu geoeffneten Position zugeordnet wird und innerhalb ihres ganzen Leben nicht verändert wird. Umlauf der Position verändert den Identifikator der Position nicht.  

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Magic number für die Position (sehen Sie ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

Laufender Preis des Symbols

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Positionspreis

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Laufender Gewinn

PositionGetDouble

POSITION_SL

Level Stop Loss für die offene Position

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Gesamtswap

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Symbol der Position

PositionGetString

POSITION_TIME

Eröffnungszeit der Position

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

Positionsänderungszeit in Sekunden seit 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Positionsänderungszeit in Millisekunden seit 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TP

Level Take Profit für die offene Position

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Typ der Position

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

Kauf

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

Verkauf

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Volumen der Position

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Eroeffnungspreis

Preiskonstanten

PRICE_HIGH

Maximaler Preis für die Periode

Preiskonstanten

PRICE_LOW

Minimaler Preis für die Periode

Preiskonstanten

PRICE_MEDIAN

Medianpreis, (high+low)/2

Preiskonstanten

PRICE_OPEN

Schlusspreis

Preiskonstanten

PRICE_TYPICAL

Typischer Preis, (high+low+close)/3

Preiskonstanten

PRICE_WEIGHTED

Durchschnittlich gewogener Preis, (high+low+close+close)/4

Preiskonstanten

PROGRAM_EXPERT

Expert

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

Anzeiger

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Skript

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Ein anderes Konto wurde aktiviert oder das Konto wurde mit dem Handelsserver neu verbunden, nachdem die Kontoeinstellungen geändert worden

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

Symbol oder Chartperiode wurde verändert

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

Das Chart wurde abgeschlossen

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

Das Terminal wurde geschlossen

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

Der Wert bedeutet, dass Bearbeiter OnInit() Nichtnullwert zurückgegeben hat

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

Eingabeparameter wurden vom Benutzer verändert  

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

Expert beendet seine Operation durch Aufruf der Funktion ExpertRemove()

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

Das Programm ist umcompiliert

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

Das Programm ist entfernt vom Chart

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

andere Chartschablone wurde angewendet

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Samstag

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

Laufende Position des Dateianzeigers

FileSeek

SEEK_END

Dateiende

FileSeek

SEEK_SET

Dateianfang

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

Linie Senkou Span A

Linien der Indikatoren

SENKOUSPANB_LINE

Linie Senkou Span B

Linien der Indikatoren

SERIES_BARS_COUNT

Anzahl der Bars für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

Das erste Datum für Symbol-Periode zum jetzigen Zeitpunkt

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Öffnungszeit der letzten Bar für Symbol-Periode

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Das erste Datum des Symbols auf dem Server unabhängig von der Periode

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Flagge der Synchronisierung von Symbol/Periode zum jetzigen Zeitpunkt

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Das erste Datum in der Geschichte des Symbols im Client-Terminal unabhängig von der Periode

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

SHORT_MIN

Minimaler Wert, der durch den Typ short dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Benutzername des Signalgebers

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Kontostand

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Name des Brokers (des Unternehmens)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Server des Brokers

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Währung des Signalkontos

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Veröffentlichungsdatum des Signals (wann wurde es zum Abonnieren freigegeben)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Anfangsdatum der Beobachtung des Signals

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Equity

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Wachstum in Prozent

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

Signal-ID

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Hebel

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Maximaler Drawdown

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Name des Signals

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Handelsergebnis in Pips

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Abo-Preis

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Position im Ranking der Signale

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

ROI (Return on Investment) des Signals in %

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Abonnentenzahl

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Kontotyp (0-Realkonto, 1-Demokonto, 2-Wettbewerbskonto)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Anzahl von Trades

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Flag der Erlaubnis der Synchronisierung ohne Anzeige des Bestätigungsdialogs

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Flag des Kopierens von Stop Loss und Take Profit

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Begrenzung nach der Einlage (in %)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Equity Limit

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

Signal-ID, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Name des Signals, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Slippage, mit welchem Marktorders bei der Synchronisierung von Positionen und beim Kopieren von Trades platziert werden

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Flag der Erlaubnis für das Kopieren von Trades nach dem Abonnement

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Flag der Akzeptierung der Nutzungsbedingungen des Signal-Services, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Begrenzung von Equity für Signale, r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

Sygnallinie

Linien der Indikatoren

STAT_BALANCE_DD

Maximaler Drawdown der Bilanz in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Drawdown der Bilanz in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Maximaler Drawdown der Bilanz als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Bilanz zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Drawdown der Bilanz als Prozentsatz, der zum Zeitpunkt von maximalem Bilanz-Drawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_BALANCE_DD)

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

Der minimale Wert der Bilanz

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

Maximaler Verlust unter konsequent profitable Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Anzahl der Trades, die STAT_CONLOSSMAX geformt haben (maximaler Verlust unter konsequent verlustbringende Trades)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades. Der Wert is größer oder gleich Null

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Anzahl der Trades, die STAT_CONPROFITMAX geformt haben (maximaler Gewinn unter konsequent profitable Trades)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Der Wert des berechneten Benutzer-Optimierungskriterium, der OnTester()-Funktion zurückgegeben wird

TesterStatistics

STAT_DEALS

Anzahl der Deals

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Maximaler Drawdown des Eigenkapitals in Geld. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, hier nehmen wir den größte Wert

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Drawdown des Eigenkapitals in Geld, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitalsdrawdown in Prozent aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Maximaler Drawdown des Eigenkapitals als Prozentsatz. Im Prozeß der Trading kann ein Eigenkapital zahlreiche Drawdowns haben, für jeden Drawdown wird sein Wert als Prozentsatz berechnet. Der größte Wert wird zurückgegeben

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Drawdown des Eigenkapitals in Prozent, der zum Zeitpunkt von maximalem Eigenkapitasdrawdown in Geld aufgenommen wurde (STAT_EQUITY_DD)

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

Der minimale Wert des Eigenkapitals

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Erwartete Auszahlung

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Total Verlust, Betrag aller verlustbringenden (negativen) Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Total Gewinn, Betrag aller profitablen (positiven) Trades. Der Wert is größer oder gleich Null

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Der Wert des Ersteinzahlung

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Lange Trades

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Verlust-Trades

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Verlust-Trades

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Anzahl der Trades in der längste Reihe von verlustbringenden Trades STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

Total Verlust in der längsten Reihe von verlustbringenden Trades

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Anzahl der Trades in der längste Reihe von profitablen Trades STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

Total Gewinn in der längsten Reihe von profitablen Trades

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Maximaler Verlust – der kleinste Wert unter allen verlustbringenden Trades. Der Wert is kleiner oder gleich Null

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Maximaler Gewinn – der höchste Wert unter allen profitablen Trades. Der Wert is größer oder gleich Null

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Der minimale Wert der Margeebene

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Nettogewinn nach Test, Betrag von STAT_GROSS_PROFIT und STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS ist immer kleiner oder gleich Null)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

Profit-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Wenn STAT_GROSS_LOSS=0, ist Profit-Faktor gleich DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Lange Gewinn-Trades

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Kurze Gewinn-Trades

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Gewinn-Trades

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Die durchschnittliche Länge einer Reihe von Gewinn-Trades

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Recovery-Faktor, gleich dem Verhältnis von STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Sharpe Ratio

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Kurze Trades

TesterStatistics

STAT_TRADES

Anzahl der Trades

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Von einem Konto abgezogene Geld

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

Berechnung ist nach den Preisen Close/Close

Preiskonstanten

STO_LOWHIGH

Berechnung ist nach den Preisen Low/High

Preiskonstanten

STYLE_DASH

diskontinierliche Linie

Zeichnungsstile

STYLE_DASHDOT

Strichpunktlinie

Zeichnungsstile

STYLE_DASHDOTDOT

Strich-zwei Punkte

Zeichnungsstile

STYLE_DOT

Punktierte Linie

Zeichnungsstile

STYLE_SOLID

Ausgezogene Linie

Zeichnungsstile

SUNDAY

Sonntag

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Ask - das beste Kaufsangebot

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Maximales Ask pro Tag

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Minimales Ask pro Tag

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

Quelle der laufenden Quotation

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

Name der Basiswährung für das abgeleitete Symbol

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Bid - das beste Verkaufsangebot

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

maximales Bid pro Tag

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Minimales Bid pro Tag

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD durch Indexe

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode – Berechnung von Marge und Gewinn für CFD beim Leverage-Handel  

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode –  Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an der Börse

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode –  Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Futures-Kontrakte an FORTS.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode - Berechnung von Marge und Gewinn für den Handel von Wertpapieren an der Börse

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – Berechnung von Gewinn und Marge für Forex

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode – Berechnung von Marge und Gewinn für futures

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - das Symbol ist als nicht-handelbare Vermögen auf einem Handelskonto verwendet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Grundwährung des Instrumentes

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Währung der Marge

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Gewinnwährung

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

Zeilenbeschreibung des Symbols

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Anzahl der Dezimalzeichen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

Order ist bis zum Tagesende gültig

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

Order ist zeitlich uneigeschränkt gültig, bis zu seiner expliziten Annullierung

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags der erlaubten Order-Ablaufmodi

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

Ablauffrist wird in der Order angegeben werden

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

Ablaufdatum wird in der Order angegeben werden

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Abschlussdatum der Versteigerung nach dem Instrument (gewöhnlich wird für Futures verwendet)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Diese Ausfüllungspolitik bedeutet, dass der Order nur in der angegebenen Volumen ausgefüllt werden kann. Wenn die ausreichende Menge eines Finanzinstruments sich auf dem Markt derzeit nicht präsentieren, wird der Order nicht ausgeführt werden. Das erforderliche Volumen kann aus mehreren Vorschlägen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, bestehen.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

In diesem Fall verpflichtet sich der Händler, einen Deal mit dem maximalen Volumen, das auf dem Markt erhältlich ist, im Bereich in der angegebenen Reihenfolge zu machen. Wenn die volle Ausführung unmöglich ist, wird der Order auf das verfügbare Volumen ausgeführt werden und das übrige Volumen wird storniert. Erlaubnis zur Nutzung von IOC Aufträge wird auf dem Trading-Server bestimmt.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags der erlaubten Order-Füllmodi

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

Der Name eines Symbols im System ISIN (International Securities Identification Number). International Securities Identification Number ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code zur eindeutigen Identifizierung eines Wertpapiers. Das Vorhandensein dieser Einstellung des Symbols wird auf der Seite eines Handelsservers ermittelt.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Preis des letzten Deals

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Maximales Last pro Tag

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Minimales Last pro Tag

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Initiale Marge bezeichnet die Größe der erforderlichen Kautionssumme in Marge-Währung für Eröffnung einer Position im Volumen von einem Lot. Wird verwendet bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden beim Eintritt in den Markt.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Maintenance-Marge. Wenn sie eingegeben ist, setzt sie die Marge in der Marge-Währung des Symbols, die von einem Lot abgezogen wird. Wird verwendet  bei der Überprüfung von Geld eines des Kunden, wenn sein/ihr Kontozustand ändert. Wenn die Maintenance-Marge gleich 0 ist, wird die Initial Marge verwendet.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Optionstyp

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Amerikanische Option: die Option kann an jedem Handelstag vor der Fälligkeit ausgeübt werden

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Europäische Option: die Option kann nur am Fälligkeitsdatum ausgeübt werden

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Optionsrecht (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Eine Call-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu kaufen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Eine Put-Option bezeichnet ein Recht, eine Vermögenswert zu einem Festpreis zu verkaufen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

 

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Limit-Orders sind erlaubt (Buy Limit und Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Markt-Orders sind erlaubt (Buy und Sell)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags der erlaubten Ordertypen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

Stop Loss ist erlaubt

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Stop-Orders sind erlaubt (Buy Stop und Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Stop-Limit-Orders sind erlaubt (Buy Stop Limit und Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

Take Profit ist erlaubt

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Pfad im Symbolbaum

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

Wert eines Punktes

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Symbol ist in Market Watch gewählt

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Der durchschnittliche Preis für die Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Die Gesamtzahl der Buy-Ordern im Moment

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Das Gesamtvolumen der Buy-Ordern im Moment

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Der Schlusskurs der Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Anzahl der Deals in der aktuellen Session

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Der Gesamtumsatz der offenen Positionen

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Der Eröffnungskurs der Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Der maximale Preiswert für die Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Der minimale Preiswert für die Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Abrechnungspreis der aktuellen Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Die Gesamtzahl der Sell-Ordern im Moment

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Das Gesamtvolumen der Sell-Ordern im Moment

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Der Gesamtumsatz in der aktuellen Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Das Gesamtvolumen der Deals in der aktuellen Session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

Spreadgröße in Punkten

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Symbol des fließenden Spreads

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

Anfangsdatum der Versteigerung nach dem Instrument(gewöhnlich wird für Futures verwendet)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

Swapwert beim Kauf

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Modell der Swapberechnung

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Swaps werden in Geld in der Einzahlung-Währung des Kunden angerechnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Swaps werden in Geld in der Margin-Währung des Symbols angerechnet.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Swaps werden in Geld in der Basiswährung des Symbols angerechnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Keine Swaps

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Instrumentpreis zum Zeitpunkt der Berechnung des Swaps (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Swaps werden in den jährlichen Zinsen vom Preis der Eröffnung der Position nach Symbol (Das Bankjahr wird mit 360 Tagen gerechnet) angerechnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Swaps werden in Punkten angerechnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach dem aktuellen Geldkurs Bid +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Swaps werden durch die Wiedereröffnung der Position angerechnet. Am Ende eines Handelstages wird die Position zwangsmäßig geschlossen. Am nächsten Tag wird die Position nach einem Schlusskurs +/- die angegebene Anzahl von Punkten (in den Parametern SYMBOL_SWAP_LONG und SYMBOL_SWAP_SHORT) wieder geöffnet

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Wochentag für Anrechnung des dreifachen Swaps

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

Swapwert beim Verkauf

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Maximale Anzahl der in DOM gezeigten Anforderungen. Für Instrumente, die keine Quelle der Anforderungen haben, ist der Wert 0

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Zeit der letzten Quotation

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Mode der Berechnung von Vertragskosten

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Größe des Handelsvertrags

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Börslicher Ausführung

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Handel mit laufenden Preisen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Orderdurchführung auf dem Markt

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Handel auf Anfrage

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Mode des Dealsabschlusses

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distanz der Einfrierung der Handelsoperationen (in Punkten)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Typ der Orderdurchführung

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Erlaubt werden die Operationen der Schliessung von Positionen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Symbolhandel ist verboten

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Keine Einschrankungen für Handelsoperationen

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Erlaubt werden nur Käufe

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Erlaubt werden nur Verkäufe

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Minimale Einrückung in Punkten vom laufenden Schlusspreis für Einstellung der Stop Order

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Minimale Preisveränderung

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Wert SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Berechnete Kosten des Ticks für unwirtschaftliche Position

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Berechnete Kosten des Ticks für wirtschaftliche Position

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Volume - Volumen im letzten Deal

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Die maximale zulässige gesamte Volumen von einer offenen Position und schwebende Ordern in einer Richtung (Kauf oder Verkauf) für das Symbol. Zum Beispiel mit der Begrenzung von 5 Lots, können Sie eine offene Kaufposition mit dem Volumen von 5 Lots haben und eine schwebende Order Sell Limit mit dem Volumen von 5 Lots stellen. Aber in diesem Fall können Sie nicht Buy Limit (seit dem Gesamtvolumen in eine Richtung wird die Begrenzung überschreiten) oder Sell Limit mit dem Volumen von mehr als 5 Lots stellen.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Maximales Volumen für Dealsabschluss

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Minimale Volumen für Dealsabschluss

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Minimaler Schritt der Volumenveränderung für Dealsabschluss

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Maximales Volumen pro Tag  

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Minimales Volumen pro Tag  

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

Linie Tenkan-sen

Linien der Indikatoren

TERMINAL_BUILD

Buildnummer des abgelaufenen Terminals

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Nummer der Kodeseite der Sprache, die im Client-Terminal installiert wird

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Gesamtordner aller Client-Terminals, die im Computer installiert werden

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Flagge der Verfügbarkeit von MQL5.community-Autorisierungsdaten im Terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Balance des Benutzers auf MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Verbindung zum MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Name der Gesellschaft

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

Verbindung mit dem Handelsserver

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

Die Anzahl der CPU-Kerne im System

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Ordner, wo Terminladaten aufbewahren werden

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

Freier Festplattenspeicher für den Ordner MQL5\Files des Terminals (des Agenten), in MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

Erlaubnis,  DLL zu verwenden

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

Erlaubnis, Briefe zu senden mit der Verwendung von SMTP-Server und Login, die in Einstellungen des Terminals angegeben werden  

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

Erlaubnis, Berichte via FTP zu senden an das angegebene Server für das in Terminaleinstellungen angegebene Handelskonto  

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Sprache des Terminals

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

Maximale Anzahl der Bars auf dem Chart

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Freier Speicher vom verfahren des Terminals (den Agenten), in MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Physikalischer Speicher im System, in Mb

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Speicher der dem Verfahren des Terminals (des Agenten) verfügbar ist, in MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

Die Größe des durch das Terminal (den Agent) verwendeten Speichers, in MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

Flagge der Verfügbarkeit von MetaQuotes ID um Push-Benachrichtigungen zu senden

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Terminalname

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Erlaubnis die Benachrichtigungen auf Smartphone zu senden

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

Die version von unterstützten OpenCL in Form von 0x00010002 = 1.2.  "0" bedeutet, dass OpenCL nicht unterstützt wird

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Ordner aus dem Terminal gestartet wird

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

Der letzte bekannte Wert des Pings zum Handelsserver in Mikrosekunden. Eine Mikrosekunde ist eine millionstel Sekunde

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

Die Bildschirmauflösung wird in DPI (Dots per Inch) angegeben

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Erlaubnis zu handeln

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

Die Anzeige von "64-Bit-Terminal"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Donnerstag

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Handelsorder auf den sofortigen Dealabschluss mit den angegebenen Parametern stellen (Marktorder stellen)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Parameter der früher eingestellten Order verändern

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Handelsorder für Dealabschluss bei den angegebenen Bedingungen (wartende Order) stellen

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Wartende Handelsserver entfernen

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

die Werte  Stop Loss und Take Profit der offenen Position verändern

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

Anforderung ist vom Trader aufgehoben

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Autotrading ist vom Client-Terminal untersagt

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

keine Verbindung mit dem Handelsserver

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

Anforderung ist erfüllt

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Anforderung ist partiell erfüllt

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

Fehler der Anforderung Verarbeitung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

Order oder Position sind eingefroren

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

Ungültige Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Ungültiges Datum des Orderablaufs in der Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Nicht unterstützter Durchführungstyp der Order nach dem Rest

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Ungültiger oder verbotener Ordertyp

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Ungültiger Preis in der Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Ungültige Stops in der Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Ungültiges Volumen in der Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

Limit für Anzahl der Warteordern ist erreicht

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

Limit für Volumen der Ordern und Positionen für dieses Symbol ist erreicht

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

Anforderung ist für Verarbeitung blockiert

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Markt ist geschlossen

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

Keine Veränderungen in der Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Nicht genug Geld, um Anforderung zu erfüllen

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Operation ist nur für reelle Kontos erlaubt

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Order Status hat sich verändert

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

Order ist platziert

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Die Position mit dem angegebenen POSITION_IDENTIFIER wurde bereits geschlossen

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Preise haben sich verändert

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Es gibt keine Quotationen für die Verarbeitung der Anforderung

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

Anforderung ist abgelehnt

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Requote

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Autotrading ist vom Server untersagt

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Anforderung abgelehnt nach Zeitablaufs

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Sehr offene Anforderungen

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Handel ist verboten

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Hinzufügen des Deals zur Geschichte. Es erfolgt als Ergebnis der Orderausfüllung oder Durchführung der Operationen mit einem Kontostand.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

Entfernung der Order aus der Geschichte. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor ausgeführter Deal vom Server entfernt wird. Zum Beispiel, ein Deal war vom externen Handelssystem (die Börse) entfernt, wohin er vom Broker übertragen wurde.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Änderung des Deals in der Geschichte. Es kann eine Situation sein, wenn zuvor ausgeführter Deal auf dem Server geändert wird. Zum Beispiel, ein Deal war im externen Handelssystem (die Börse) geändert, wohin er vom Broker übertragen wurde.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Hinzufügen der Order zur Geschichte als Ergebnis der Ausführung oder Stornierung.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

Entfernung der Order aus der Ordergeschichte. Dieser Typ ist für die Erweiterung der Funktionalität auf der Seite des Handel-Servers vorgesehen.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Änderung der Order, die sich in der Ordergeschichte befindet. Dieser Typ ist für die Erweiterung der Funktionalität auf der Seite des Handel-Servers vorgesehen.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Hinzufügen von einer neuen offenen Order.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Entfernung der Order aus der offenen Auftragsliste. Eine Order kann aus der offenen Auftragsliste als Ergebnis der Stellung der entsprechenden Anfrage oder als Ergebnis der Durchführung (Füllung) und Übertragung in die Geschichte entfernt werden.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Änderung der offenen Order. Zu solchen Änderungen gehören nicht nur die offensichtlichen Änderungen seitens des Client-Terminals oder Handel-servers, sondern auch die Änderung ihres Zustandes bei der Ausstellung (zum Beispeil, Übergang vom Zustand ORDER_STATE_STARTED im ORDER_STATE_PLACED oder vom ORDER_STATE_PLACED im ORDER_STATE_PARTIAL usw.).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Änderung der Position, die mit der Ausführung des Deals nicht verbunden ist. Dieser Typ der Transaktion zeigt, dass die Position auf der Seite des Handel-Servers geändert wurde. Volumen, Eröffnungspreis sowie Stop Loss und Take Profit Ebenen von Position können geändert werden. Informationen über Änderungen werden in der Struktur MqlTradeTransaction durch den Handler OnTradeTransaction übergeben. Änderung der Position (Hinzufügen, Änderung oder Liquidation) als Ergebnis des Abschlusses des Deals zieht kein Erscheinen der Transaktion TRADE_TRANSACTION_POSITION nach sich.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Benachrichtigung, dass die Handelsanfrage vom Server bearbeitet ist und das Ergebnis seiner Bearbeitung empfangen ist. Für Transaktionen dieses Typs in der Struktur MqlTradeTransaction muss nur type Feld (Typ der Transaktion) analysiert werden. Für zusätzliche Informationen muss man die zweiten und dritten Parameter der Funktion OnTradeTransaction (request und result) analysieren.

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Dienstag

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ uchar dargestell werden kann  

Konstanten der numerischenTypen

UINT_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ uint dargestellt werden kann

Konstanten der numerischenTypen

ULONG_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ ulong dargestellt werden kann  

Konstanten der numerischenTypen

UPPER_BAND

Obere Grenze

Linien der Indikatoren

UPPER_HISTOGRAM

Oberes Histogramm

Linien der Indikatoren

UPPER_LINE

Obere Linie

Linien der Indikatoren

USHORT_MAX

Maximaler Wert, der durch den Typ ushort dargestellt werden kann  

Konstanten der numerischenTypen

VOLUME_REAL

Handelsvolumen

Preiskonstanten

VOLUME_TICK

Tickvolumen

Preiskonstanten

WEDNESDAY

Mittwoch

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Bedeutet die Anzahl von Elementen, die  bis zum Feldende bleiben, bis das ganze Feld verarbeitet wird

Andere Konstanten

WRONG_VALUE

Konstante kann implizit reduziert werden zum Typ jeder Enumeration.

Andere Konstanten