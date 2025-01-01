CLGetInfoInteger

Gibt den Wer des ganzzahligen Eigenschafts für ein OpenCL-Objekt oder Gerät zurück.

long CLGetInfoInteger(

int handle,

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER prop

);

Parameter

handle

[in] Handle auf ein OpenCL-Objekt oder Nummer des OpenCL-Geräts. Nummerierung der OpenCL-Geräte startet mit Null.

prop

[in] Typ der angeforderten Eigenschaft von der Listing ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, deren Wert Sie möchten erhalten.

Rückgabewert

Der Wert der angegebenen Eigenschaft beim Erfolg oder -1 bei einem Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER

Identifikator Beschreibung Typ CL_DEVICE_COUNT Die Anzahl der Geräte mit Unterstützung für OpenCL. Diese Eigenschaft erfordert nicht Eingabe des ersten Parameter, ist es möglich, einen Null-Wert für den handle Parameter anzugeben. int CL_DEVICE_TYPE Gerätetyp ENUM_CL_DEVICE_TYPE CL_DEVICE_VENDOR_ID Eindeutiger Identifikator des Verkäufers uint CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS Anzahl der parallel berechneten Aufgaben im OpenCL-Gerät. Eine Arbeitsgruppe erfüllt eine Rechenaufgabe. Der Mindestwert ist 1. uint CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY Maximale Frequenz des Gerätes in MHz. uint CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE Größe des globalen Speichers des Gerätes in Bytes ulong CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE Größe des lokalen Speichers der verarbeiteten Daten (Szene) in Bytes uint CL_BUFFER_SIZE CL_BUFFER_SIZE Tatsächliche Größe des OpenCL Puffers in Bytes ulong ulong CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE Gesamtzahl lokaler Arbeitsgruppen, die für ein OpenCL-Gerät verfügbar sind. ulong CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE Gesamtzahl lokaler Arbeitsgruppen, die für ein OpenCL-Programm verfügbar sind. ulong CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE Größe des lokalen Speichers in Bytes, den das OpenCL-Programm für alle parallelen Aufgaben in der Gruppe nutzt. Verwenden Sie CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE für das Erhalten des verfügbaren Maximums ulong CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE Mindestgröße des privaten Speichers in Bytes, den jede Aufgabe im Kernel des OpenCL-Programms nutzt ulong CL_LAST_ERROR Der Wert des letzten OpenCL-Fehlers int

Enumeration ENUM_CL_DEVICE_TYPE enthält Typen der Geräte mit Unterstützung für OpenCL. Gerätetyp kann durch seine Nummer oder Handle des Objekts OpenCL durch den Aufruf von CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE) erhalten werden.

ENUM_CL_DEVICE_TYPE

Identifikator Beschreibung CL_DEVICE_ACCELERATOR Spezialisierter OpenCL-Beschleuniger (zum Beispiel IBM CELL Blade). CL_DEVICE_CPU Das OpenCL-Gerät ist ein Host-Prozessor. Der Host-Prozessor läuft die OpenCL-Implementierungen und ist ein Single- oder Multi-Core-CPU. CL_DEVICE_GPU Das OpenCL-Gerät ist eine GPU. CL_DEVICE_DEFAULT Das Standardgerät OpenCL. Das Standardgerät kann nicht ein CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM-Gerät sein. CL_DEVICE_CUSTOM Spezielle Beschleunigern, die Programme in OpenCL C nicht unterstützen.

Beispiel: