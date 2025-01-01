- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLGetInfoInteger
Gibt den Wer des ganzzahligen Eigenschafts für ein OpenCL-Objekt oder Gerät zurück.
|
long CLGetInfoInteger(
Parameter
handle
[in] Handle auf ein OpenCL-Objekt oder Nummer des OpenCL-Geräts. Nummerierung der OpenCL-Geräte startet mit Null.
prop
[in] Typ der angeforderten Eigenschaft von der Listing ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER, deren Wert Sie möchten erhalten.
Rückgabewert
Der Wert der angegebenen Eigenschaft beim Erfolg oder -1 bei einem Fehler. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ
|
CL_DEVICE_COUNT
|
Die Anzahl der Geräte mit Unterstützung für OpenCL. Diese Eigenschaft erfordert nicht Eingabe des ersten Parameter, ist es möglich, einen Null-Wert für den handle Parameter anzugeben.
|
int
|
CL_DEVICE_TYPE
|
Gerätetyp
|
CL_DEVICE_VENDOR_ID
|
Eindeutiger Identifikator des Verkäufers
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS
|
Anzahl der parallel berechneten Aufgaben im OpenCL-Gerät. Eine Arbeitsgruppe erfüllt eine Rechenaufgabe. Der Mindestwert ist 1.
|
uint
|
CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY
|
Maximale Frequenz des Gerätes in MHz.
|
uint
|
CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE
|
Größe des globalen Speichers des Gerätes in Bytes
|
ulong
|
CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE
|
Größe des lokalen Speichers der verarbeiteten Daten (Szene) in Bytes
|
uint
|
CL_BUFFER_SIZE
|
CL_BUFFER_SIZE Tatsächliche Größe des OpenCL Puffers in Bytes ulong
|
ulong
|
CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE
|
Gesamtzahl lokaler Arbeitsgruppen, die für ein OpenCL-Gerät verfügbar sind.
|
ulong
|
CL_KERNEL_WORK_GROUP_SIZE
|
Gesamtzahl lokaler Arbeitsgruppen, die für ein OpenCL-Programm verfügbar sind.
|
ulong
|
CL_KERNEL_LOCAL_MEM_SIZE
|
Größe des lokalen Speichers in Bytes, den das OpenCL-Programm für alle parallelen Aufgaben in der Gruppe nutzt. Verwenden Sie CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE für das Erhalten des verfügbaren Maximums
|
ulong
|
CL_KERNEL_PRIVATE_MEM_SIZE
|
Mindestgröße des privaten Speichers in Bytes, den jede Aufgabe im Kernel des OpenCL-Programms nutzt
|
ulong
|
CL_LAST_ERROR
|
Der Wert des letzten OpenCL-Fehlers
|
int
Enumeration ENUM_CL_DEVICE_TYPE enthält Typen der Geräte mit Unterstützung für OpenCL. Gerätetyp kann durch seine Nummer oder Handle des Objekts OpenCL durch den Aufruf von CLGetInfoInteger(handle_or_deviceN, CL_DEVICE_TYPE) erhalten werden.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
CL_DEVICE_ACCELERATOR
|
Spezialisierter OpenCL-Beschleuniger (zum Beispiel IBM CELL Blade).
|
CL_DEVICE_CPU
|
Das OpenCL-Gerät ist ein Host-Prozessor. Der Host-Prozessor läuft die OpenCL-Implementierungen und ist ein Single- oder Multi-Core-CPU.
|
CL_DEVICE_GPU
|
Das OpenCL-Gerät ist eine GPU.
|
CL_DEVICE_DEFAULT
|
Das Standardgerät OpenCL. Das Standardgerät kann nicht ein CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM-Gerät sein.
|
CL_DEVICE_CUSTOM
|
Spezielle Beschleunigern, die Programme in OpenCL C nicht unterstützen.
Beispiel:
|
void OnStart()