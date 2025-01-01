- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
Die Funktion wird von Indikatoren und EAs aufgerufen, wenn das Ereignis Deinit eintritt. Sie wird auch verwendet, ein laufendes MQL5-Programm zu deinitialisieren.
|
void OnDeinit(
Parameter
Ursache
[in] Die Ursache der Deinitialisierung als Zahlencode.
Rückgabewert
Kein Rückgabewert
Hinweis
In den folgenden Fällen wird das Deinit-Ereignis für EAs und Indikatoren generiert:
- Vor einer Neuinitialisierung aufgrund der Änderung des Symbols oder des Zeitrahmens des Charts, auf dem das MQL5-Programm läuft;
- Vor einer Neuinitialisierung durch Änderung der Eingaben;
- Vor dem Entladen eines MQL5-Programms.
Der Parameter reason kann die folgenden Werte annehmen:
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
Der EA endete durch den Aufruf der Funktion ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
Das Programm wurde von Chart entfernt
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
Programm wurde neu kompiliert
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
Ein Symbol oder ein Zeitrahmen des Charts wurden geändert
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
Chart wurde geschlossen
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Eingaben wurden von Nutzer geändert
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Ein anderes Konto wurde aktiviert oder die Verbindung zum Handelsserver wurde aufgrund von Änderungen in den Kontoeinstellungen neu hergestellt.
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Ein anderes Template wurde auf den Chart übertragen
|
REASON_INITFAILED
|
8
|
Die Funktion OnInit() gab einen Wert ungleich Null zurück
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Terminal wurde beendet
Der Zahlencode der Deinitialisierung des EAs kann von der Funktion UninitializeReason() oder von der vordefinierten Variablen _UninitReason empfangen werden.
Beispiele der Verwendung der Funktionen OnInit() und OnDeinit() von einem EA
|
input int fake_parameter=3; // nicht verwendeter Parameter
Siehe auch
OnInit, Ereignisbearbeiter, Durchführung der Programme, Ereignisse des Client-Terminals, Deinitialisierungsgruende, Sichtbereich und Lebensdauer der Variablen, Erzeugung und Entfernung der Objekte