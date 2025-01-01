OnDeinit

Die Funktion wird von Indikatoren und EAs aufgerufen, wenn das Ereignis Deinit eintritt. Sie wird auch verwendet, ein laufendes MQL5-Programm zu deinitialisieren.

void OnDeinit(

const int reason

);

Parameter

Ursache

[in] Die Ursache der Deinitialisierung als Zahlencode.

Rückgabewert

Kein Rückgabewert

Hinweis

In den folgenden Fällen wird das Deinit-Ereignis für EAs und Indikatoren generiert:

Vor einer Neuinitialisierung aufgrund der Änderung des Symbols oder des Zeitrahmens des Charts, auf dem das MQL5-Programm läuft;

Vor einer Neuinitialisierung durch Änderung der Eingaben

Vor dem Entladen eines MQL5-Programms.

Der Parameter reason kann die folgenden Werte annehmen:

Konstante Wert Beschreibung REASON_PROGRAM 0 Der EA endete durch den Aufruf der Funktion ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 Das Programm wurde von Chart entfernt REASON_RECOMPILE 2 Programm wurde neu kompiliert REASON_CHARTCHANGE 3 Ein Symbol oder ein Zeitrahmen des Charts wurden geändert REASON_CHARTCLOSE 4 Chart wurde geschlossen REASON_PARAMETERS 5 Eingaben wurden von Nutzer geändert REASON_ACCOUNT 6 Ein anderes Konto wurde aktiviert oder die Verbindung zum Handelsserver wurde aufgrund von Änderungen in den Kontoeinstellungen neu hergestellt. REASON_TEMPLATE 7 Ein anderes Template wurde auf den Chart übertragen REASON_INITFAILED 8 Die Funktion OnInit() gab einen Wert ungleich Null zurück REASON_CLOSE 9 Terminal wurde beendet

Der Zahlencode der Deinitialisierung des EAs kann von der Funktion UninitializeReason() oder von der vordefinierten Variablen _UninitReason empfangen werden.

Beispiele der Verwendung der Funktionen OnInit() und OnDeinit() von einem EA

input int fake_parameter=3; // nicht verwendeter Parameter

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Abfrage der Versionsnummer (build) mit dem das Programm kompiliert wurde

Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);

//--- Der Grund eines Reset kann auch in Oninit() erhalten werden

Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code can be received during the EA reset");

//--- Der erste Weg, um an den Code der Deinitialisierung zu kommen

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Der zweite Weg, um an den Code der Deinitialisierung zu kommen

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialisierungsfunktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Der erste Weg, um an den Code der Deinitialisierung zu kommen

Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason);

//--- Der zweite Weg, um an den Code der Deinitialisierung zu kommen

Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));

//--- Der dritte Weg, um an den Code der Deinitialisierung zu kommen

Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Beschreibung der Ursache der Deinitialisierung |

//+------------------------------------------------------------------+

string getUninitReasonText(int reasonCode)

{

string text="";

//---

switch(reasonCode)

{

case REASON_ACCOUNT:

text="Account was changed";break;

case REASON_CHARTCHANGE:

text="Symbol or timeframe was changed";break;

case REASON_CHARTCLOSE:

text="Chart was closed";break;

case REASON_PARAMETERS:

text="Input-parameter was changed";break;

case REASON_RECOMPILE:

text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;

case REASON_REMOVE:

text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;

case REASON_TEMPLATE:

text="New template was applied to chart";break;

default:text="Another reason";

}

//---

return text;

}

Siehe auch

