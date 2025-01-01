Nachschlagewerk MQL5HandelssignaleSignalBaseGetString
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseGetString
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string für das ausgewählte Signal zurück.
|
string SignalBaseGetString(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_STRING sein.
Rückgabewert
Der Wert von string der angegebenen Eigenschaft des Signals.