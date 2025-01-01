SignalBaseGetString

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string für das ausgewählte Signal zurück.

string SignalBaseGetString(

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING property_id,

);

Parameter

property_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_STRING sein.

Rückgabewert

Der Wert von string der angegebenen Eigenschaft des Signals.