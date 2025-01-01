DokumentationKategorien
Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ string für das ausgewählte Signal zurück.

string  SignalBaseGetString(
   ENUM_SIGNAL_BASE_STRING     property_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_STRING sein.

Rückgabewert

Der Wert von string der angegebenen Eigenschaft des Signals.