SignaleKategorien
Filter
Signal erstellen

Handelssignale für MetaTrader 5 mit automatischer Ausführung auf Ihrem Konto

Signals ist ein Dienst für den Kopier-Handel, der es Ihnen ermöglicht, automatisch den Handel der Anbieter auf Ihrem Handelskonto zu kopieren. Nutzen Sie Signals, um die Effizienz Ihres Forex-Handels zu steigern.

Geben Sie den Server des Brokers an

Wir wählen Signale mit den günstigsten Bedingungen des Kopierens auf Ihr Konto für Sie aus:

Max. Profit Zuverlässigkeit Profitable Trades im Monat Intraday Unter 50 Dollar Mit Bewertungen Hebel 1:100 Handel mit Robotern
Zuverlässigkeit Alle ansehen
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 90% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  28% Algo-Trading 0 Für 50 USD pro Monat kopieren
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 302% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 299 USD pro Monat kopieren
Maicon Lazier Reichel Maicon Lazier Reichel
Gold Long k4 2 478% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 2 Für 30 USD pro Monat kopieren
Oleksandr Khrypunenko Oleksandr Khrypunenko
HiGold 399% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 306% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 2 Für 100 USD pro Monat kopieren
Nguyen Ngoc Phuoc Nguyen Ngoc Phuoc
GCEA XAU 1 334% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  64% Algo-Trading 1 Für 50 USD pro Monat kopieren
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
3 (1)
THPX AI 3C 313% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nguyen Viet Dong Nguyen Viet Dong
King222 337% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  93% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Loungvilat Seehalat Loungvilat Seehalat
JAME EA GOLD 468% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 35 USD pro Monat kopieren
Populär unter Abonnenten Alle ansehen
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 783% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  90% Algo-Trading 120 Für 40 USD pro Monat kopieren
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  94% Algo-Trading 80 Für 37 USD pro Monat kopieren
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  9% Algo-Trading 72 Für 30 USD pro Monat kopieren
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 643% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 37 Für 30 USD pro Monat kopieren
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 553% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  65% Algo-Trading 23 Für 40 USD pro Monat kopieren
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
2.83 (2)
Gold Reaper New V2 2 139% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 16 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 90% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Jan Stancel Jan Stancel
2.64 (27)
JS SmartGrid Signal MG01 987% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  96% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Eloizio Coelho Alves Eloizio Coelho Alves
2.33 (1)
TULIP 887% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  67% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Shengzu Zhong Shengzu Zhong
GoldWave signal 337% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 7 Für 30 USD pro Monat kopieren
Höchste Punktzahl Alle ansehen
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  9% Algo-Trading 72 Für 30 USD pro Monat kopieren
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  94% Algo-Trading 80 Für 37 USD pro Monat kopieren
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 643% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 37 Für 30 USD pro Monat kopieren
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 247% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 3 Für 30 USD pro Monat kopieren
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 783% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  90% Algo-Trading 120 Für 40 USD pro Monat kopieren
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX3 3 212% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  34% Algo-Trading 2 Für 50 USD pro Monat kopieren
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 667% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  56% Algo-Trading 4 Für 35 USD pro Monat kopieren
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 630% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  73% Algo-Trading 6 Für 39 USD pro Monat kopieren
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 90% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 706% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 40 USD pro Monat kopieren
Neue Alle ansehen
Xian Qin Ceng Xian Qin Ceng
XAUSUD EA 600% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 2 Für 49 USD pro Monat kopieren
Vahida Ansar Sayyad Vahida Ansar Sayyad
Ansar 505% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  2% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Victor Edet Essang Victor Edet Essang
Dragonfly 1 418% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Wang Lin Wang Lin
Integrated Trend Strategy 106% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  89% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Alo Sk Alo Sk
Genius Amlan 160% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Clifton Creath Clifton Creath
Ultimate Extractor 106% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  91% Algo-Trading 0 Für 100 USD pro Monat kopieren
Agni Mulyana Agni Mulyana
5 (1)
Agni Amfx 115% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 2 Für 100 USD pro Monat kopieren
Duy Nguyen Nguyen Duy Nguyen Nguyen
The Myth B1 319% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Widiyansyah Muhammad Kahfi Widiyansyah Muhammad Kahfi
WIDIMAX 70% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 0 Für 100 USD pro Monat kopieren
Ervand Oganesyan Ervand Oganesyan
PulseX 154% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Indra Nusantara Indra Nusantara
Nusantara Gold 74% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Amazing Traders K Mawuelom R S Sedjro
EA Amazing Brain 74% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  21% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Forex Alle ansehen
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  9% Algo-Trading 72 Für 30 USD pro Monat kopieren
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  94% Algo-Trading 80 Für 37 USD pro Monat kopieren
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 247% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 3 Für 30 USD pro Monat kopieren
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 783% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  90% Algo-Trading 120 Für 40 USD pro Monat kopieren
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 630% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  73% Algo-Trading 6 Für 39 USD pro Monat kopieren
Fabio Cavalloni Fabio Cavalloni
5 (1)
Relax EA 706% Wachstum seit 2020 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 40 USD pro Monat kopieren
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 75 USD pro Monat kopieren
Jose Luis Thenier Villa Jose Luis Thenier Villa
Tharos II LiquidityMinerEA 899% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 616% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 3 Für 50 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 417% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  82% Algo-Trading 1 Für 999 USD pro Monat kopieren
Gold Alle ansehen
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  94% Algo-Trading 80 Für 37 USD pro Monat kopieren
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 643% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 37 Für 30 USD pro Monat kopieren
Victor Gomez Sanchez Victor Gomez Sanchez
2.61 (28)
Deux ex machina 5 247% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 3 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 667% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  56% Algo-Trading 4 Für 35 USD pro Monat kopieren
Roman Kartezhnikov Roman Kartezhnikov
2.83 (6)
Scalp IC Markets MT5 630% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  73% Algo-Trading 6 Für 39 USD pro Monat kopieren
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 90% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 75 USD pro Monat kopieren
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 616% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 3 Für 50 USD pro Monat kopieren
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  28% Algo-Trading 0 Für 50 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 417% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  82% Algo-Trading 1 Für 999 USD pro Monat kopieren
Mihai Ardelean Mihai Ardelean
XFX 452% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  36% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Krypto Alle ansehen
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 75 USD pro Monat kopieren
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  28% Algo-Trading 0 Für 50 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 417% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  82% Algo-Trading 1 Für 999 USD pro Monat kopieren
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 302% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 299 USD pro Monat kopieren
Joel Juanpere Joel Juanpere
3.22 (3)
SFE Impulse 306% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 2 Für 100 USD pro Monat kopieren
Marios Skyrianidis Marios Skyrianidis
3 (1)
THPX AI 3C 313% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Kyaw Zan Tun Kyaw Zan Tun
3.07 (5)
Other 2 605% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Juan Carlos Santaria Leuyacc Juan Carlos Santaria Leuyacc
Mateotrader25 1 064% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
Abo Hmeid 01 231% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Johan Rodrigo Medina Espejo Johan Rodrigo Medina Espejo
4.33 (1)
Price Action 223% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  30% Algo-Trading 1 Für 30 USD pro Monat kopieren
Aleksandr Ryzhkov Aleksandr Ryzhkov
Al fund 235% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Y Yessa Krishna Nugraha Y Yessa Krishna Nugraha
XAU For Living 280% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  0% Algo-Trading 0 Für 30 USD pro Monat kopieren
Signale mit der Kontowährung USD Alle ansehen
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  9% Algo-Trading 72 Für 30 USD pro Monat kopieren
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  94% Algo-Trading 80 Für 37 USD pro Monat kopieren
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  98% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 783% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  90% Algo-Trading 120 Für 40 USD pro Monat kopieren
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX3 3 212% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  34% Algo-Trading 2 Für 50 USD pro Monat kopieren
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  87% Algo-Trading 8 Für 30 USD pro Monat kopieren
Peter Stefan Haas Peter Stefan Haas
2.22 (9)
SwissBot Gold Guardian 1 667% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  56% Algo-Trading 4 Für 35 USD pro Monat kopieren
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
4.67 (2)
GoldenBug ICM 90% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 15 Für 30 USD pro Monat kopieren
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
4.67 (2)
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro 677% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 0 Für 75 USD pro Monat kopieren
You Ming Xing You Ming Xing
Trend234 616% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 3 Für 50 USD pro Monat kopieren
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 581% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  28% Algo-Trading 0 Für 50 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.67 (1)
Tick Multiprod 1 417% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  82% Algo-Trading 1 Für 999 USD pro Monat kopieren
Alle Signale ansehen >>
Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.

Video Tutorials über Signale auf YouTube ansehen

Wählen Sie ein Handelssystem aus und abonnieren Sie es mit wenigen Klicks. Zu überwachten Konten gibt es eine detaillierte Statistik und Handelshistorie. Schauen Sie ein Lehrvideo darüber, wie man ein Signal abonniert.

Verkaufen Sie Handelssignale Ihres Systems und bleiben Sie der einzige Entwickler für Tausende Abonnenten der Welt. Mit uns kann Ihre gewinnbringende Strategie Erträge auch bei einem geringen Startkapital bringen.

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader {0} benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.